Hyderabad: కుటుంబ కలహాలతో కిరాతకం.. భార్యా కొడుకును దారుణంగా హత్య చేసిన వ్యక్తి!

Man Kills Wife And Son In Amangallu: కుటుంబ కలహాలతో ఓ వ్యక్తి భార్య, కొడుకును హత్య చేసిన దారుణ ఘటన మంగళవారం ఉదయం చోటు చేసుకుంది. ఆమనగల్లు మండలం, పులుగంపల్లి మన్సూర్పల్లిలో ఈ దారుణ ఘటన జరిగింది. ఓ వ్యక్తి భార్యతో పాటు కుమారుడును కత్తితో నరికి చంపేశాడు. కూతురుపై కూడా దాడి చేశాడు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 31, 2026, 09:59 AM IST

Trending Photos

Man Kills Wife And Son In Amangallu: తల్లిదండ్రులు విచక్షణ కోల్పోతున్నారు. భార్యాభర్తలు గొడవపడి అది పిల్లల ప్రాణాల మీదకి తీసుకువస్తున్నారు. కొంతమంది తల్లులు తమతోపాటు పిల్లలను హత్య చేసి చనిపోగా.. మరికొందరు తండ్రులు ఆ తల్లి పై కోపంతో పిల్లల ప్రాణాలు కూడా తీస్తున్నారు. ఆమనగల్లు పులుగొంపల్లి, మన్సూరపల్లిలో కూడా ఇదే ఘటన మంగళవారం ఉదయం చోటుచేసుకుంది. కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలో ఓ వ్యక్తి అత్యంత కిరాతకంగా భార్యను కొడుకును చంపేశాడు. ఇక కూతురుపై కూడా దాడి చేశాడు. భార్యా కొడుకు చనిపోగా, కూతురి పరిస్థితి కూడా ప్రస్తుతం విషమంగా ఉంది. ఈ దారుణ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. స్థానికుల సమాచారంతో వెంటనే ఘటన స్థలానికి పోలీసులు చేరుకున్నారు. దర్యాప్తు కూడా ప్రారంభించారు. అయితే ఆ వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కానీ, గొడవలకు గల కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

