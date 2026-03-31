Hyderabad: కుటుంబ కలహాలతో కిరాతకం.. భార్యా కొడుకును దారుణంగా హత్య చేసిన వ్యక్తి!

Man Kills Wife And Son In Amangallu: తల్లిదండ్రులు విచక్షణ కోల్పోతున్నారు. భార్యాభర్తలు గొడవపడి అది పిల్లల ప్రాణాల మీదకి తీసుకువస్తున్నారు. కొంతమంది తల్లులు తమతోపాటు పిల్లలను హత్య చేసి చనిపోగా.. మరికొందరు తండ్రులు ఆ తల్లి పై కోపంతో పిల్లల ప్రాణాలు కూడా తీస్తున్నారు. ఆమనగల్లు పులుగొంపల్లి, మన్సూరపల్లిలో కూడా ఇదే ఘటన మంగళవారం ఉదయం చోటుచేసుకుంది. కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలో ఓ వ్యక్తి అత్యంత కిరాతకంగా భార్యను కొడుకును చంపేశాడు. ఇక కూతురుపై కూడా దాడి చేశాడు. భార్యా కొడుకు చనిపోగా, కూతురి పరిస్థితి కూడా ప్రస్తుతం విషమంగా ఉంది. ఈ దారుణ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. స్థానికుల సమాచారంతో వెంటనే ఘటన స్థలానికి పోలీసులు చేరుకున్నారు. దర్యాప్తు కూడా ప్రారంభించారు. అయితే ఆ వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కానీ, గొడవలకు గల కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.