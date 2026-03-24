Man caught secretly filming young girl while bathing in Hyderabad: కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్ని కఠిన చట్టాలు తీసుకొచ్చిన , ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్ను కామాంధులు మారడం లేదు. ప్రతిరోజు యువతులు వేధింపులను ఎదుర్కొంటున్నారు. అంతే కాకుండా ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిన ఆడవాళ్లు తిరిగి వచ్చేంత వరకు కూడా పెద్ద టెన్షన్ గా మారింది. పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వరకు కామాంధులు ఎవర్ని వదలడంలేదు. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన కూడా వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మాల్స్ లు, ఆఫీసులు, పబ్లిక్ ప్రదేశాలు, హస్టల్ లలో కూడా మహిళలు వేధింపులకు గురౌతున్నారు. తాజాగా.. హైదరాబాద్ లోని ఎస్ ఆర్ నగర్ లో ఉన్న హస్టల్ లో దారుణం చోటుచేసుకుంది.
హైదరాబాద్ లో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఎస్ఆర్ నగర్ లోని బాపూనగర్ లో ప్రైవేటు హస్టల్ లో సెల్స్ బాయ్ రంజిత్ పనిచేస్తు హస్టల్ లో ఉంటున్నాడు. అతను ఓనర్ కూతురు హస్టల్ లోని గదిలో స్నానం చేస్తుండగా బాత్రూమ్ లో నుంచి చూశాడు. ఆ తర్వాత వీడియో రికార్డు చేశాడు. ఇంతలో ఏదో అలికిడితో ఆమె చూడగా అక్కడ వ్యక్తి కన్పించడంతో వెంటనే గట్టిగా కేకలు పెట్టింది. అక్కడున్న వారు పరుగున ఏమైందో అని వచ్చారు.
ఆ తర్వాత సందీప్ ను పట్టుకుని దేహశుద్ది చేశారు. పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు రంజిత్ ను అరెస్ట్ చేసి పీఎస్ కు తరలించారు. ఈ ఘటనతో హస్టల్ లో ఒక్కసారిగా టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. అతనిపై దాడులు చేసేందుకు అక్కడున్న వారు పెద్ద ఎత్తున గుమిగూడారు.
పోలీసులు వారిని సముదాయించి అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. హైదరాబాద్ లో నిత్యం అనేక మంది ఉద్యోగాలు, ఉన్నత చదువుల కోసం హస్టల్ లలో ఉంటారు. అలాంటిది హస్టల్ లో ఇలాంటి ఘటనలు జరిగితే ఇంకా తల్లిదండ్రులు ఏ నమ్మకంలో తమపిల్లల్ని హస్టల్ లలో జాయిన్ చేస్తారని యువతులు వాపోతున్నారు . ఇలాంటి వారిని చాలా కఠినంగా పనిష్మెంట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.