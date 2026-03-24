  • Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో అమానవీయం.. యువతి స్నానం చేస్తుండగా రహస్యంగా వెళ్లి మరీ.!.

Man filming woman on wash room in hyderabad: కిటికిలో నుంచి యువకుడ్ని చూసి యువతి ఒక్కసారిగా కేకలు పెట్టడంతో అక్కడున్న వారు ఏంజరిగిందో అని టెన్షన్ పడ్డారు. దీంతో అసలు విషయం తెలిసి వెంటనే ఆగంతకుడ్ని పట్టుకుని దేహశుధ్ది చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 24, 2026, 02:11 PM IST
  • యువతి స్నానం చేస్తుండగా సీక్రెట్ వీడియో రికార్డు..
  • హైదరాబాద్ లో ఘటన..

Man caught secretly filming young girl while bathing in Hyderabad: కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్ని కఠిన చట్టాలు తీసుకొచ్చిన , ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్ను కామాంధులు మారడం లేదు. ప్రతిరోజు యువతులు వేధింపులను ఎదుర్కొంటున్నారు. అంతే కాకుండా ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిన ఆడవాళ్లు తిరిగి వచ్చేంత వరకు కూడా పెద్ద టెన్షన్ గా మారింది. పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వరకు కామాంధులు  ఎవర్ని వదలడంలేదు. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన కూడా వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మాల్స్ లు,  ఆఫీసులు, పబ్లిక్ ప్రదేశాలు, హస్టల్ లలో కూడా మహిళలు వేధింపులకు గురౌతున్నారు. తాజాగా.. హైదరాబాద్ లోని ఎస్  ఆర్ నగర్ లో ఉన్న హస్టల్ లో దారుణం చోటుచేసుకుంది. 

హైదరాబాద్ లో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.  ఎస్ఆర్ నగర్ లోని బాపూనగర్ లో ప్రైవేటు హస్టల్ లో సెల్స్ బాయ్ రంజిత్  పనిచేస్తు హస్టల్ లో ఉంటున్నాడు. అతను ఓనర్ కూతురు హస్టల్ లోని గదిలో స్నానం చేస్తుండగా బాత్రూమ్ లో నుంచి చూశాడు. ఆ తర్వాత వీడియో రికార్డు చేశాడు. ఇంతలో ఏదో అలికిడితో ఆమె చూడగా అక్కడ వ్యక్తి కన్పించడంతో వెంటనే గట్టిగా కేకలు పెట్టింది. అక్కడున్న వారు పరుగున ఏమైందో అని వచ్చారు.

ఆ తర్వాత సందీప్ ను పట్టుకుని దేహశుద్ది చేశారు. పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు రంజిత్ ను అరెస్ట్ చేసి పీఎస్ కు తరలించారు. ఈ ఘటనతో హస్టల్ లో ఒక్కసారిగా టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. అతనిపై దాడులు చేసేందుకు అక్కడున్న వారు పెద్ద ఎత్తున గుమిగూడారు.

పోలీసులు వారిని సముదాయించి అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.  హైదరాబాద్ లో నిత్యం అనేక మంది ఉద్యోగాలు, ఉన్నత చదువుల కోసం హస్టల్ లలో ఉంటారు. అలాంటిది హస్టల్ లో ఇలాంటి ఘటనలు జరిగితే ఇంకా తల్లిదండ్రులు ఏ నమ్మకంలో తమపిల్లల్ని హస్టల్ లలో జాయిన్ చేస్తారని యువతులు వాపోతున్నారు . ఇలాంటి వారిని చాలా కఠినంగా పనిష్మెంట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

