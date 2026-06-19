Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad City
  • /Rajendranagar: రీల్స్ పిచ్చి పీక్స్‌.. కోబ్రా పిల్లతో స్టంట్లు.. యువకుడు మృతి!

Rajendranagar: రీల్స్ పిచ్చి పీక్స్‌.. కోబ్రా పిల్లతో స్టంట్లు.. యువకుడు మృతి!

Rajendranagar Snake Bite Video: రీల్స్ మోజులో ఒక యువకుడు కోబ్రా పిల్లతో స్టంట్లు చేసి ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న ఘటన రాజేంద్రనగర్ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. పాము దాడి చేసిన మూడు గంటల వ్యవధిలోనే మరిణించారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 19, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:54 PM IST
Rajendranagar: రీల్స్ పిచ్చి పీక్స్‌.. కోబ్రా పిల్లతో స్టంట్లు.. యువకుడు మృతి!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రీల్స్ పిచ్చి పీక్స్‌.. కోబ్రా పిల్లతో స్టంట్లు.. యువకుడు మృతి!
Hyderabad10 min ago
2
Jagtial News33 min ago
3
Cobra Video51 min ago
4
Anantapur1 hr ago
5
Honor 600 Smart 5g1 hr ago