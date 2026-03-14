English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
Hyderabad: అచ్చం రాజు వెడ్స్ రాంబాయి మూవీ ఘటన.. పెళ్లికి నో చెప్పిందని ప్రియురాలిని ఏంచేశాడంటే..?

Man injects hiv blood to lover in medchal: పోచారం పరిధిలో పెళ్లి విషయమై యువడికి, యువతికి మధ్య గొడవలు జరిగాయి. దీంతో ఆమెపై పగ తీర్చుకొవాలని కన్నింగ్ ప్లాన్ వేశాడు.ఈ ఘటన హైదరాబాద్ లో సంచలనంగా మారింది. నిందితుడ్ని కఠినంగా పనిష్మెంట్ చేయాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 14, 2026, 01:24 PM IST
  • యువతికి ఎయిడ్స్ రక్తం.
  • హైదరాబాద్ లో దారుణ ఘటన..

Trending Photos

Man injects hiv blood to her lover in medchal Hyderabad: యువతీ, యువకులు కొంత మంది చాలా నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కొందరు పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లిళ్లకు ఓకె చెబితే మరికొంత మంది  ప్రేమించుకోని పెళ్లిళ్లపై మొగ్గు చూపిస్తున్నారు. ఇంత వరకు బాగానే ఉన్నా.. ఒక వేళ తమతో క్లోజ్ గా ఉండి ఆ తర్వాత పెళ్లికి అంగీకరించకుంటే ఎంతటి ఘోరాలకైన వెనుకాడటంలేదు.  కొంత మంది పవిత్రమైన ప్రేమను తమ అవసరాలకు పావుగా వాడుకుంటున్నారు. ఇలాంటి తరుణంలో ప్రేమ విఫలమైన వారు చంపడంలేదా దారుణ ఘటనలకు పాల్పడుతున్నారు. తమకు దక్కంది ఎవరికి దక్కకూడదని సినిమాల్లో చూపించిన కొన్ని ఘటనలను రియల్ లైఫ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల టాలీవుడ్ లో రాజు వెడ్స్ రాంబాయి మూవీ రిలీజ్ అయిన విషయం తెలిసిందే. దీనిలో తనకూతురు పెళ్లి విషయంలో తన మాట వినలేదని ఏకంగా ఎయిడ్స్ రక్తం ఎక్కించాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

అచ్చం ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఘటన హైదరాబాద్ లోని  మేడ్చల్ మల్కాజ్‌గిరి జిల్లా పోచారంలో జరిగింది. మేడ్చల్ లోని పోచారంలో తనతో పెళ్లికి అంగీకరించలేదని యువకుడు తన ప్రియురాలికి ఎయిడ్స్ సోకిన రక్తంను ఎక్కించాడు. దీనిపై స్థానికంగా దుమారం రాజుకుంది. మనోహర్ అనే వ్యక్తి గత కొన్ని నెలలుగా యువతిని ప్రేమిస్తున్నాడు. ఇటీవల తనను పెళ్లి చేసుకొవాలని కోరాడు. అప్పటికే అతనికి ఎయిడ్స్  ఉందని తెలిసి యువతి నో చెప్పింది.  అదే విధంగా యువతికి మరో వ్యక్తితో పెళ్లికి సిద్దం అవుతున్నట్లు తెలుసుకున్నారు. దీంతో తనకు దక్కంది ఎవరికి దక్కకూడదని కన్నింగ్ ప్లాన్ వేశాడు.

 తనతో  పెళ్లికి నో చెప్పిందనే కోపంతో మనోహర్ ఉన్మాదిలా మారిపోయాడు. ఇటీవల ఆమెకు తన ఎయిడ్స్ సోకిన రక్తాన్ని లేదా ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తుల రక్తాన్ని ఇంజక్షన్ ద్వారా ఆ యువతి శరీరంలోకి ఎక్కించాడు. దీంతో యువతికి ఎయిడ్స్ సోకినట్లు ఇటీవల టెస్ట్ లలో బైటపడింది. దీంతొ యువతి కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

దీనిపై స్థానికంగా దుమారం రాజుకుంది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు మనోహర్ ను  అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ రక్తాన్ని అతను ఎక్కడి నుంచి సేకరించాడు?..ఇది అతని రక్తమా.. అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఆ సైకోపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకొవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadMan injects hiv blood to her loverlove marriage tragedyboy injects hiv blood to lover in medchalLove Tragedy

Trending News