Hyderabad: అచ్చం రాజు వెడ్స్ రాంబాయి మూవీ ఘటన.. పెళ్లికి నో చెప్పిందని ప్రియురాలిని ఏంచేశాడంటే..?

Man injects hiv blood to her lover in medchal Hyderabad: యువతీ, యువకులు కొంత మంది చాలా నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కొందరు పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లిళ్లకు ఓకె చెబితే మరికొంత మంది ప్రేమించుకోని పెళ్లిళ్లపై మొగ్గు చూపిస్తున్నారు. ఇంత వరకు బాగానే ఉన్నా.. ఒక వేళ తమతో క్లోజ్ గా ఉండి ఆ తర్వాత పెళ్లికి అంగీకరించకుంటే ఎంతటి ఘోరాలకైన వెనుకాడటంలేదు. కొంత మంది పవిత్రమైన ప్రేమను తమ అవసరాలకు పావుగా వాడుకుంటున్నారు. ఇలాంటి తరుణంలో ప్రేమ విఫలమైన వారు చంపడంలేదా దారుణ ఘటనలకు పాల్పడుతున్నారు. తమకు దక్కంది ఎవరికి దక్కకూడదని సినిమాల్లో చూపించిన కొన్ని ఘటనలను రియల్ లైఫ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల టాలీవుడ్ లో రాజు వెడ్స్ రాంబాయి మూవీ రిలీజ్ అయిన విషయం తెలిసిందే. దీనిలో తనకూతురు పెళ్లి విషయంలో తన మాట వినలేదని ఏకంగా ఎయిడ్స్ రక్తం ఎక్కించాడు.
అచ్చం ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఘటన హైదరాబాద్ లోని మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా పోచారంలో జరిగింది. మేడ్చల్ లోని పోచారంలో తనతో పెళ్లికి అంగీకరించలేదని యువకుడు తన ప్రియురాలికి ఎయిడ్స్ సోకిన రక్తంను ఎక్కించాడు. దీనిపై స్థానికంగా దుమారం రాజుకుంది. మనోహర్ అనే వ్యక్తి గత కొన్ని నెలలుగా యువతిని ప్రేమిస్తున్నాడు. ఇటీవల తనను పెళ్లి చేసుకొవాలని కోరాడు. అప్పటికే అతనికి ఎయిడ్స్ ఉందని తెలిసి యువతి నో చెప్పింది. అదే విధంగా యువతికి మరో వ్యక్తితో పెళ్లికి సిద్దం అవుతున్నట్లు తెలుసుకున్నారు. దీంతో తనకు దక్కంది ఎవరికి దక్కకూడదని కన్నింగ్ ప్లాన్ వేశాడు.
తనతో పెళ్లికి నో చెప్పిందనే కోపంతో మనోహర్ ఉన్మాదిలా మారిపోయాడు. ఇటీవల ఆమెకు తన ఎయిడ్స్ సోకిన రక్తాన్ని లేదా ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తుల రక్తాన్ని ఇంజక్షన్ ద్వారా ఆ యువతి శరీరంలోకి ఎక్కించాడు. దీంతో యువతికి ఎయిడ్స్ సోకినట్లు ఇటీవల టెస్ట్ లలో బైటపడింది. దీంతొ యువతి కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
దీనిపై స్థానికంగా దుమారం రాజుకుంది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు మనోహర్ ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ రక్తాన్ని అతను ఎక్కడి నుంచి సేకరించాడు?..ఇది అతని రక్తమా.. అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఆ సైకోపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకొవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
