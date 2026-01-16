English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Hyderabad Crime News: మద్యం గ్లాస్ కోసం గొడవ.. అన్నను హత్య చేసిన తమ్ముడు

Hyderabad Crime News: మద్యం గ్లాస్ కోసం గొడవ.. అన్నను హత్య చేసిన తమ్ముడు

Hyderabad Crime News: మద్యం గ్లాస్ కోసం సొంత అన్నను ఓ తమ్ముడు మూడో అంతస్తు నుంచి తోసేసి హత్య చేసిన ఘటన నాచారంలో జరిగింది. పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి విచారణ చేపట్టారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా..   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Jan 16, 2026, 09:47 PM IST

Hyderabad Crime News: మద్యం గ్లాస్ కోసం గొడవ.. అన్నను హత్య చేసిన తమ్ముడు

Hyderabad Crime News: నాచారం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. మద్యం తాగుతున్న క్రమంలో గ్లాస్ కోసం జరిగిన గొడవలో అన్న హత్య చేశాడు ఓ తమ్ముడు. సంక్రాంతి రోజు అర్ధరాత్రి సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. స్టీఫెర్డ్ రోహన్ సేయర్స్ (30), లియోనార్డ్ ఏంజెలో(28) అన్నదమ్ములు. నాచారం వీఎస్టీ కాలనీలో ఉన్న ఓ నివాస భవనం మూడవ అంతస్తు టెర్రస్‌పై ఇద్దరు కలిసి మద్యం సేవిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రాత్రి 23:00 గంటల సమయంలో గ్లాస్ కోసం గొడవ ప్రారంభమైంది. ఈ వివాదంలో అన్నను తమ్ముడు  మూడు అంతస్తుల  భవనంపై నుంచి కిందకు తోసేశాడు. 

స్థానికులు గమనించి బాధితుడిని వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకువెళ్లారు. పరిశీలించిన వైద్యుడు.. అప్పటికే మృతి చెందినట్లు తెలిపారు. విషయం తెలుసుకున్న నాచారం పోలీసులు ఐదు గంటల్లో నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటనపై మృతుని తల్లి మిచెల్ రోసారియో ఫిర్యాదు మేరకు నాచారం పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి, శాస్త్రీయ ఆధారాలు సేకరించారు. నిందితుడు లియోనార్డ్ ఏంజెలో సేయర్స్ ఎఫ్&బి ఎగ్జిక్యూటివ్‌గా పనిచేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. తెల్లవారుజామున అదుపులోకి తీసుకుని.. మొబైల్ ఫోన్‌ను స్వాధీనం  చేసుకున్నారు. నిందితుడిని కోర్టులో హాజరుపరచగా.. రిమాండ్‌కు పంపించారు. కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

Also Read: Sankranti Offer: సంక్రాంతికి బంపర్‌ ఆఫర్‌.. ఒక్క రూపాయికే విమాన టికెట్‌

Also Read:  Hyderabad Metro: హైదరాబాద్‌ మెట్రో-2 దశపై కీలక పరిణామం.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?

