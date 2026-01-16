Hyderabad Crime News: మద్యం గ్లాస్ కోసం గొడవ.. అన్నను హత్య చేసిన తమ్ముడు

Hyderabad Crime News: నాచారం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. మద్యం తాగుతున్న క్రమంలో గ్లాస్ కోసం జరిగిన గొడవలో అన్న హత్య చేశాడు ఓ తమ్ముడు. సంక్రాంతి రోజు అర్ధరాత్రి సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. స్టీఫెర్డ్ రోహన్ సేయర్స్ (30), లియోనార్డ్ ఏంజెలో(28) అన్నదమ్ములు. నాచారం వీఎస్టీ కాలనీలో ఉన్న ఓ నివాస భవనం మూడవ అంతస్తు టెర్రస్పై ఇద్దరు కలిసి మద్యం సేవిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రాత్రి 23:00 గంటల సమయంలో గ్లాస్ కోసం గొడవ ప్రారంభమైంది. ఈ వివాదంలో అన్నను తమ్ముడు మూడు అంతస్తుల భవనంపై నుంచి కిందకు తోసేశాడు.
స్థానికులు గమనించి బాధితుడిని వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకువెళ్లారు. పరిశీలించిన వైద్యుడు.. అప్పటికే మృతి చెందినట్లు తెలిపారు. విషయం తెలుసుకున్న నాచారం పోలీసులు ఐదు గంటల్లో నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటనపై మృతుని తల్లి మిచెల్ రోసారియో ఫిర్యాదు మేరకు నాచారం పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి, శాస్త్రీయ ఆధారాలు సేకరించారు. నిందితుడు లియోనార్డ్ ఏంజెలో సేయర్స్ ఎఫ్&బి ఎగ్జిక్యూటివ్గా పనిచేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. తెల్లవారుజామున అదుపులోకి తీసుకుని.. మొబైల్ ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడిని కోర్టులో హాజరుపరచగా.. రిమాండ్కు పంపించారు. కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
Also Read: Sankranti Offer: సంక్రాంతికి బంపర్ ఆఫర్.. ఒక్క రూపాయికే విమాన టికెట్
Also Read: Hyderabad Metro: హైదరాబాద్ మెట్రో-2 దశపై కీలక పరిణామం.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి