Man misbehaves with woman on road in Manikonda Hyderabad: ఇటీవల కామాంధులు మరీ రెచ్చిపోతున్నారు. ఆడది కన్పిస్తే చాలు నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. బస్టాండ్ లు, మెట్రోలు, పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. సింగిల్ గా కన్పిస్తే కామంతో రెచ్చిపోతున్నారు. ఎంతటి దారుణాలు చేసేందుకు అయిన వెనుకాడటంలేదు. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లోని అల్కాపూర్ లో అమానవీయకర ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండి పడుతున్నారు.
పట్టపగలే నడిరోడ్డుపై మహిళ పట్ల ఓ యువకుడి కీచకపర్వం
ఒక మహిళ తన బిడ్డతో నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా.. వెనుక నుంచి వచ్చి ఆమె పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించిన ఒక యువకుడు
ఒక్కసారిగా ఆమె దుస్తులను పైకిత్తి, వెంటనే అక్కడి నుంచి పారిపోయిన కామాంధుడు.. సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డు అయిన దృశ్యాలు… pic.twitter.com/P8zN9bRdHq
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) May 19, 2026
హైదరాబాద్ నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని అల్కాపూర్ ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒక మహిళ తన బిడ్డతో కలసి రోడ్డుమీద వెళ్తుంది. ఇంతలో వెనక నుంచి ఒక ఆగంతకుడు వచ్చాడు. ఆమె మహిళ పంజాబీ డ్రెస్ ను ఒక్కసారిగా పైకెత్తి జుగుప్సాకరంగా ప్రవర్తించాడు. ఈ పరిణామంతో ఆమె షాక్ కు గురైంది.
వెంటనే తెరుకును అతడి వైపు కోపంగా వెళ్లింది. ఆ నీచుడు మాత్రం దుర్మార్గపు పనిచేసి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. ఈ ఘటన కాస్త అక్కడున్న సీసీ ఫుటేజీలో రికార్డు అయ్యింది. దీనిపై ఆమె అక్కడ గట్టిగా అరవడంతో చుట్టుపక్కల వారు బైటకు వచ్చారు. ఈ ఘటకు సమీపంలోని ఇంట్లో ఈ దారుణం రికార్డు అయ్యింది. ఈ వీడియో కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై పొలిటికల్ రచ్చ రాజుకుంది. ఒక అసమర్థ సీఎం రేవంత్ పాలనతో మహిళలకు భద్రతలేదని సోషల్ మీడియా వేదికగా ఏకీపారేస్తున్నారు.
అర్దరాత్రి కాదు.. పట్టపగలే మహిళలకు సెఫ్టీలేకుండా పోయిందని పోలీసులు ఏంచేస్తున్నారని విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. మొన్న హైదరాబాద్ లో వాకింగ్ చేసే చోట యువతిని చూస్తే హస్త ప్రయోగం చేశాడు.ఇప్పుడు ఏకంగా మరో చోట మహిళ పంజాబీ డ్రెస్ పైకెత్తాడు. దీన్ని బట్టి హైదరాబాద్ నగరం ఎంత వరకు సెఫ్ అని అందరు షాక్ అవుతున్నారు.
