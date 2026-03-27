Sitaram Bagh Temple: రాత్రివేళ శ్రీరాముని కల్యాణం.. రాజస్థానీ శైలిలో నిర్మాణం, 200 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన సీతారామ్‌ బాగ్‌ ఆలయ విశిష్టత..!

Mangalhat Sitaram Bagh Temple Speciality: మన దేశంలోని కొన్ని ఆలయాలు ఎంతో ఘన చరిత్రను కలిగి ఉన్నాయి. కానీ, అందులో చాలా ఆలయాలు పెద్దగా గుర్తింపు పొందలేనివి కూడా ఉన్నాయి. ఒక్కో ఆలయానికి ఒక్కో విశిష్టత మాత్రం కలిగి ఉంది. ఈరోజు శ్రీరామనవమి దేశవ్యాప్తంగా వైభవంగా జరుగుతున్న తరుణంలో హైదరాబాద్లోని చారిత్రాత్మక సీతారాం బాగ్ గుడి గురించి తెలుసుకుందాం. రాత్రివేళ మాత్రమే ఇక్కడ శ్రీరాముని కళ్యాణం జరుగుతుంది. 200 ఏళ్ల నాటి ఈ ఆలయ ప్రాంగణం అద్భుతమైన రాజస్థానీ శైలిలో నిర్మాణం కలిగి ఉంది. ఈ ఆలయంలో 9 కోనేరులు, అందమైన తోటలతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ సీతారామ లక్ష్మణులతో పాటు భరత శత్రుఘ్నులు కూడా కొలువై ఉంటారు.
ఆలయ సమయాలు..
సీతారామ్ బాగ్ ఆలయ ప్రవేశానికి ఎలాంటి రుసుము వసూలు చేయరు. ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఉదయం 11:30 గంటల వరకు.. సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు తెరచి ఉంటుంది. ఈ సీతారాం బాగ్ ఆలయాన్ని దత్తాత్రేయ టెంపుల్ అని కూడా పిలుస్తారు. అంతేకాదు ఈ ఆలయాన్ని ఇండియన్ నేషనల్ ట్రస్ట్ ఫర్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ వారసత్వ ప్రదేశంగా కూడా గుర్తించింది.
మంగల్ హాట్ సీతారాం బాగ్ ఆలయ చరిత్ర..
ఈ సీతారాం భాగ్ ఆలయ చరిత్ర 200 ఏళ్ల పురాతనమైంది. 1833లో కుతుబ్షాహీల పాలనలోనే ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు. నిజాంలకు బ్యాంకర్ గా పనిచేసిన పురాన్మల్ గనేరీవాలా అనే వ్యక్తి ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు. ఇప్పటికీ గనేరి వాళ్ళ కుటుంబమే ఈ ఆయల నిర్వహణ చూసుకుంటుంది. మొత్తం మూడు ఆలయ దిక్కులలో మూడు ద్వారాలు ఉంటాయి. 25 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 20 అడుగుల ఎత్తులో ఆలయగోడ ఉండటం వల్ల ఇది ఒక కోటలా కనిపిస్తుంది.
ఇతర ఆలయాలు..
మొత్తంగా ఆలయ నిర్మాణం మొగల్ రాజస్థానీ వాస్తు శైలులతో పాటు యూరోపియన్ వాస్తు శైలి ప్రభావం కూడా కనిపిస్తుంది. సీతారాముల విగ్రహాలు రాజస్థాన్లోని జైపూర్ నుంచి పాలరాయితో చెక్కి తీసుకువచ్చినట్లు సమాచారం. అంతేకాదు ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో వరదరాజ స్వామి,శివుడు, లక్ష్మీదేవి, హనుమంతుడి ఆలయాలు కూడా ఇక్కడ దర్శనం ఇస్తాయి.
అప్పట్లోనే ఈ ఆలయ సంరక్షణ కోసం నాలుగవ నిజం రెండు గ్రామాల నుండి వచ్చే ఆదాయాన్ని జాగీర్గా ఇచ్చారు. అంతేకాదు 1940 చివరిలో రజాకర్ల నుంచి ఈ ఆలయం ప్రజలను రక్షించిందని చాలా మంది చెబుతూ ఉంటారు. హైదరాబాద్ ఏడవనిజం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ కూడా ఈ ఆలయ పునర్నిర్మాణానికి భారీ విరాళమే ఇచ్చినట్లు సమాచారం.
సీతారామ్ బాగ్ ఆలయానికి ఎలా చేరుకోవాలి?
హైదరాబాద్ నాంపల్లి స్టేషన్ నుంచి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి కేవలం 10 కిలోమీటర్ల దూరం. అక్కడి నుంచి సులభంగా ఆటో, క్యాబ్స్ ద్వారా చేరుకోవచ్చు.
శోభాయాత్రకు 3వేల మందితో భద్రత..
శ్రీరామ నవమి వేడుకల సందర్భంగా సీతారాం భాగ్ నుంచి ఈరోజు శోభయాత్ర జరగనుంది. మొత్తంగా 3000 మంది పోలీసులతో భారీ బలగాలు మొహరించారు. ఒంటి గంటకు సీతారాంబాగ్ ఆలయం నుంచి ప్రారంభమై బోయ్గూడ కమాన్ దూల్పేట- జాలీ హనుమాన్ మీదుగా ఈ శోభయాత్ర కొనసాగనుంది.
