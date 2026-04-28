  • Singer Mangli: యూట్యూబ్‌ చానళ్లపై మంగ్లీ ఫిర్యాదు! మేనేజర్‌ తీవ్ర ఆరోపణలు

Singer Mangli: యూట్యూబ్‌ చానళ్లపై మంగ్లీ ఫిర్యాదు! మేనేజర్‌ తీవ్ర ఆరోపణలు

Mangli Personal Manager Complaints On YouTube Channels: మైక్రో ఫైనాన్స్‌ కుంభకోణం వ్యవహారంలో గాయని మంగ్లీ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తనపై అసత్య కథనాలు ప్రచారం చేస్తున్నాయని.. చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆమె మేనేజర్‌ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 28, 2026, 04:51 PM IST

Singer Mangli: యూట్యూబ్‌ చానళ్లపై మంగ్లీ ఫిర్యాదు! మేనేజర్‌ తీవ్ర ఆరోపణలు

Mangli Micro Finance Scam: కొన్ని వారాలుగా మైక్రో ఫైనాన్స్‌ వ్యవహారంలో తీవ్ర ఆరోపణలు, వివాదాలు ప్రముఖ గాయని మంగ్లీ చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. ఈ వ్యవహారంలో తన ప్రమేయం లేదని.. జరుగుతున్న ప్రచారం అసత్యం.. దురుద్దేశంపూర్వకంగా తనపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఇప్పటికే మంగ్లీ కొట్టిపారేశారు. పోలీస్‌ కమిషనర్‌, డీజీపీని కలిసి నేరుగా ఫిర్యాదు చేశారు. తన సోషల్‌ మీడియా వేదికగా కూడా ప్రకటనలు చేస్తున్నారు. అయినా కూడా యూట్యూబ్‌ చానళ్లలో తనపై ప్రచారం జరుగుతూనే ఉంది. దీంతో యూట్యూబ్‌ చానళ్లపై ఆమె వ్యక్తిగత కార్యదర్శి సైబర్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.

హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్‌లో ఫిర్యాదు చేసిన అనంతరం హైదరాబాద్‌లోని బషీర్‌బాగ్ ప్రెస్‌క్లబ్‌లో ఏర్పాటుచేసిన మీడియా సమావేశంలో వ్యక్తిగత మేనేజర్ మేఘ్ రాజు కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ సింగర్ మంగ్లీని టార్గెట్ చేస్తూ అసభ్యకర పోస్టులు పెడుతున్నారని ఆరోపించారు. అసభ్యకర పోస్టులు పెడుతున్న వారిపై  చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేశారు. కావాలనే మంగ్లీని వ్యక్తిగతంగా టార్గెట్ చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

మంగ్లీపై మధు నాయక్, సుబ్బు, తిరుమలేష్, హిమకాంత్ రెడ్డిలతో పాటు  కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కావాలనే బురద జల్లుతూ అసత్యపు ప్రచారాలు చేస్తున్నారని వ్యక్తిగత మేనేజర్ మేఘ్ రాజు తెలిపారు. దీనిని తాము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు చెప్పారు. మంగ్లీతో పాటు కుటుంబాన్ని ఇందులోకి లాగి ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని విమర్శించారు. మంగ్లీ కూడా పలు సందర్భాల్లో స్పష్టంగా బాధితులకు అండగా ఉంటానని హామీ ఇచ్చిందని వ్యక్తిగత మేనేజర్ మేఘ్ రాజు గుర్తు చేశారు. 

గాయని మంగ్లీపై ఆరోపణలు గుప్పించిన హిమకాంత్ రెడ్డి ప్రస్తుతం ఎక్కడ ఉన్నాడని వ్యక్తిగత మేనేజర్ మేఘ్ రాజు ప్రశ్నించారు. మంగ్లీపై కావాలనే గ్లోబల్ ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మంగ్లీ ఎక్కడ ఎండర్స్మెంట్ చేయలేదని తెలిపారు. త్వరలో నిజనిజాలు బహిర్గతం అవుతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కేసులో మంగ్లీ ప్రమేయం ఉందా లేదా అనేదానిపై విచారణ కొనసాగుతోందని వ్యక్తిగత మేనేజర్ మేఘ్ రాజు చెప్పారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

