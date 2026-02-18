Hyderabad: వనస్థలిపురంలో దారుణం.. వివాహితను కత్తితో నరికి చంపిన మాజీ భర్త.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?

Married woman brutally murdered by her ex husband in vanasthalipuram: హైదరాబాద్ లోని వనస్థలిపురంలో పట్టపగలు దారుణం చోటు చేసుకుంది. తనకు డైవర్స్ ఇచ్చి మరోకర్ని పెళ్లి చేసుకుందని అక్కసుతో మాజీ భార్యను అత్యంత క్రూరంగా ఒక టెకీ హత్య చేశాడు. వనస్థలిపురంలోని గ్రీన్ సిటీ కాలనీలో దారుణం సంభవించింది. సునీత అనే టెకీ, మహేష్ ఐదేళ్ల క్రితం పెళ్లి చేసుకున్నారు. కానీ వీరి మధ్య మనస్పర్థలు రావడంతో ఇటీవల డైవర్స్ తీసుకున్నారు. మహేష్ విదేశాల్లో జాబ్ చేసుకునేవాడు. అయితే.. తనతో డైవర్స్ తీసుకుందని , మరో పెళ్లి చేసుకుందని మాజీ భార్యపై పగను పెంచుకున్నారు.
ఈ రోజు కత్తులు, పెట్రోల్ తీసుకుని ఆమె ఉంటున్న ఇంట్లోకి వెళ్లాడు. ఆమెతో మాట్లాడాలని చెప్పి.. గొడవలకు దిగాడు. కత్తితో ఇష్టమున్నట్లు ఆమెపై దాడి చేశాడు. దీంతో ఆమె కుప్పకూలీపోయింది. రక్తపు మడుగులో ఉన్న ఆమెపై పూలకుండీలతో ఆమె తలపగిలేలా దాడులు చేశాడు. ఆ ఇంట్లో నుంచి అరుపులు కేకలు రావడటంతో వెంటనే చుట్టుపక్కల వారు వచ్చి చూశారు.
Read more: Konda Surekha: వేలి ముద్రగాళ్లు కూడా సీఎంగా..?.. కొండా సురేఖ వ్యాఖ్యలపై మరోసారి దుమారం..
అప్పటికే ఘోరం జరిగింపోయింది. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. తనను కాదని మరో పెళ్లి చేసుకున్నందుకే ఈ ఘోరం చేసినట్లు చెప్పాడు. దీంతో పోలీసులు అక్కడకు చేరుకుని నిందితుడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook