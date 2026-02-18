English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Hyderabad: వనస్థలిపురంలో దారుణం.. వివాహితను కత్తితో నరికి చంపిన మాజీ భర్త.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?

Hyderabad: వనస్థలిపురంలో దారుణం.. వివాహితను కత్తితో నరికి చంపిన మాజీ భర్త.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?

Married woman killed in vanasthalipuram: గ్రీన్ సిటీ కాలనీలో ప్రవేశించి తన మాజీ భార్య ఇంట్లో వీరంగం చేశాడు. ఆమెపై కత్తులతో ఇష్టమున్నట్లు పొడిచాడు. పూలకుండీలను ఆమె తలపై పగల కొట్టాడు.ఈ ఘటనతో అందరు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 18, 2026, 03:59 PM IST
  • హైదరాబాద్ లో దారుణం..
  • మహిళను హత్య చేసిన మాజీ భర్త..

Hyderabad: వనస్థలిపురంలో దారుణం.. వివాహితను కత్తితో నరికి చంపిన మాజీ భర్త.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?

Married woman brutally murdered by her ex husband in vanasthalipuram:  హైదరాబాద్ లోని వనస్థలిపురంలో పట్టపగలు దారుణం చోటు చేసుకుంది. తనకు డైవర్స్ ఇచ్చి మరోకర్ని పెళ్లి చేసుకుందని అక్కసుతో మాజీ భార్యను అత్యంత క్రూరంగా ఒక టెకీ హత్య చేశాడు. వనస్థలిపురంలోని  గ్రీన్ సిటీ కాలనీలో దారుణం  సంభవించింది. సునీత అనే టెకీ, మహేష్ ఐదేళ్ల క్రితం పెళ్లి చేసుకున్నారు. కానీ వీరి మధ్య మనస్పర్థలు రావడంతో ఇటీవల డైవర్స్ తీసుకున్నారు. మహేష్ విదేశాల్లో జాబ్ చేసుకునేవాడు. అయితే.. తనతో డైవర్స్ తీసుకుందని , మరో పెళ్లి చేసుకుందని మాజీ భార్యపై పగను పెంచుకున్నారు.

ఈ రోజు కత్తులు, పెట్రోల్ తీసుకుని ఆమె ఉంటున్న ఇంట్లోకి వెళ్లాడు. ఆమెతో మాట్లాడాలని చెప్పి.. గొడవలకు దిగాడు. కత్తితో ఇష్టమున్నట్లు ఆమెపై దాడి చేశాడు. దీంతో ఆమె కుప్పకూలీపోయింది. రక్తపు మడుగులో ఉన్న ఆమెపై పూలకుండీలతో ఆమె తలపగిలేలా దాడులు చేశాడు. ఆ ఇంట్లో నుంచి అరుపులు కేకలు  రావడటంతో వెంటనే చుట్టుపక్కల వారు వచ్చి చూశారు.

అప్పటికే ఘోరం జరిగింపోయింది. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. తనను కాదని మరో పెళ్లి చేసుకున్నందుకే ఈ ఘోరం చేసినట్లు చెప్పాడు.  దీంతో పోలీసులు అక్కడకు చేరుకుని నిందితుడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

 

