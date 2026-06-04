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Ameerpet Fire Accident: అమీర్‌పేట్ మైత్రీవనం షాపింగ్ కాంప్లెక్స్‌లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. దట్టంగా ఎగిసి పడుతున్న మంటలు..

Hyderabad: అమీర్ పేట్ లోని మైత్రీవనం షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. దీంతో స్థానికులు దూరంగా పరుగులు పెట్టారు. ఒకవైపు ఎండలు , వేడి గాలులు మరోవైపు మంటలతో ఆ మార్గమంతటా నల్లని పొగలు వ్యాపించాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 04, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:51 PM IST
Ameerpet Fire Accident: అమీర్‌పేట్ మైత్రీవనం షాపింగ్ కాంప్లెక్స్‌లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. దట్టంగా ఎగిసి పడుతున్న మంటలు..
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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