Massive Fire accident at ameerpet maitrivanam shopping complex: హైదరాబాద్ నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న అమీర్ పేట్ మెయిన్ రోడ్డులో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. మైత్రీవనం సమీపంలో మెయిన్ రోడ్డుపైనే ఉన్న KSR ఫ్యాషన్స్ అనే బట్టల దుకాణం ఉన్న బిల్డింగ్ మొత్తం మంటలు వ్యాపించాయి. దీంతో చూస్తుండగానే మంటలు వేగంగా పైన అంతస్తువరకు వ్యాపించాయి. ఆ ప్రాంతంలో దట్టమైన పొగలు అలుముకున్నాయి.
బ్రేకింగ్ న్యూస్
హైదరాబాద్ - మైత్రివనంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం
భారీగా ఎగసిపడుతున్న మంటలు.. దట్టంగా అలుముకున్న పొగ
కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్లోని హెల్మెట్ షోరూంలో చెలరేగిన మంటలు
మంటలార్పుతున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది pic.twitter.com/cFRoUNmShZ
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) June 4, 2026
బిల్డింగ్ మొత్తం నిలువెల్లా తగలబడిపోతుంది. భగభగ మండే మంటలతో దగ్గరకు వెళ్లటానికి సైతం అక్కడి వారు సాహసించ లేకపోయారు. మూడు అంతస్తుల ఈ బిల్డింగ్ మొత్తం అగ్నికి కాలిబూడిద అవుతుంది.
ఈ బిల్డింగ్ చుట్టూ హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, కంప్యూటర్ షాపులు, సెల్ ఫోన్ షాపులు ఇలా చాలా షాపులు ఉన్నాయి. స్థానికులు అక్కడి నుంచి దూరంగా పరుగులు పెట్టారు. ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. అసలు అగ్ని ప్రమాదం ఎందుకు సంభవించిందో విషయం తెలియాల్సి ఉంది. స్థానికుల నుంచి విషయం తెలిసిన వెంటనే ఫైర్ సిబ్బంది, హైడ్రా సిబ్బంది, పోలీసులు స్పాట్ కు చేరుకున్నారు. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు మంటలు వ్యాపించకుండా మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. స్థానికులు షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ప్రమాదం జరిగినట్లు చెబుతున్నారు.
మరికొంత సేపట్లో మంటలు పూర్తిగా అదుపులోకి వస్తాయని ఫైర్ సిబ్బంది వెల్లడించారు. షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లో ఎవరైన చిక్కుకున్నారా..?.. అన్న విషయాలు తెలియాల్సి ఉంది. స్థానిక నేతలు, దుకాణ యజమానులు పెద్ద ఎత్తున అమీర్ పేట్ మైత్రీవనం ప్రమాద స్థలికి చేరుకున్నారు. రోడ్డుపైన భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ట్రాఫిక్ పోలీసులు రంగంలోకి దిగి రద్దీని క్లియర్ చేస్తున్నారు.
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