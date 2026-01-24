Nampally Fire Accident: నాంపల్లిలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. ఫర్నీచర్ షాపులో ఎగిసి పడుతున్న మంటలు.. వీడియో..

Massive fire accident at furniture shop in nampally: హైదరాబాద్ నాంపల్లిలో నాలుగు అంతస్తులున్న బిల్డింగ్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. స్థానికంగా ఉన్న బచ్చా క్రిస్టల్ ఫర్నిచర్ దుకాణంలో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో మంటలు వ్యాపించాయి. ఈ మంటల్లో మొత్తంగా ఆరుగురు చిక్కుకున్నారు. రెప్పపాటులో బిల్డింగ్ అంతా మంటలు వ్యాపించాయి.ఈ ప్రాంత మంతా దట్టమైన నల్లని పొగలు అలుముకున్నాయి. వెంటనే స్థానికులు ఫైర్ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే ఘటన స్థలంకు చేరుకున్న ఫైర్ డిపార్ట్ మెంట్ అధికారులు నాలుగు ఫైరింజన్ లతో మంటలు అదుపు చేస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని ఓ ఫర్నీచర్ షాపులో భారీ అగ్ని ప్రమాదం
షాపులో ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగిసిపడి నాలుగు అంతస్థులకు వ్యాపించాయి.
ఇద్దరు చిన్నారులతో సహా ఆరుగురు మంటల్లో చిక్కుకున్నారు.
ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.#FireAccident pic.twitter.com/ZY6NLWTUtU
— greatandhra (@greatandhranews) January 24, 2026
మొత్తంగా మంటలు వ్యాపించడంతో ఆ ప్రాంతంలో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది. అగ్ని ప్రమాదంకు షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణం కావొచ్చని అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన మాత్రం నాంపల్లిలో గందర గోళంగా మారింది. నుమాయిష్ నేపథ్యంలో చాలా మంది వీకెండ్ కావడంతో నాంపల్లి పరిసర ప్రాంతంలో షాపింగ్ చేస్తారు.
ఇలాంటి తరుణంలో ఈ ఘటన సంభవించడంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురౌతున్నారు. ప్రమాద సమయంలో నాలుగు అంతస్తుల భవనంలో ఇద్దరు చిన్నారులతో సహా మొత్తం ఆరుగురు వ్యక్తులు చిక్కుకున్నట్లు సమాచారం. మొత్తంగా ఇంకా అధికారులు మంటలను ఆర్పుతున్నారు. దీనిపై అధికారులు రియాక్ట్ అయితే అసలు విషయాలు బైటకు రానున్నాయని చెప్పుకొవచ్చు.
