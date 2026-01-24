English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  Hyderabad City
  • Nampally Fire Accident: నాంపల్లిలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. ఫర్నీచర్ షాపులో ఎగిసి పడుతున్న మంటలు.. వీడియో..

Nampally Fire Accident: నాంపల్లిలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. ఫర్నీచర్ షాపులో ఎగిసి పడుతున్న మంటలు.. వీడియో..

Fire accident in nampally furniture shop: నాంపల్లిలోని ఒక ఫర్నీచర్ షాపులో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. చూస్తుండనే మంటలు వేగంగా వ్యాపించాయి. అయితే నాలుగో అంతస్థులున్న ఆ బిల్డింగ్ లో మొత్తంగా తల్లి, బిడ్డతో సహా ఆరుగురు చిక్కుకున్నట్లు  స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ ఘటనతో నాంపల్లి ప్రాంతంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 24, 2026, 04:30 PM IST
  • నాంపల్లిలో భారీ మంటలు..
  • సహయక చర్యలు చేపట్టిన ఫైర్ అధికారులు..

Nampally Fire Accident: నాంపల్లిలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. ఫర్నీచర్ షాపులో ఎగిసి పడుతున్న మంటలు.. వీడియో..

Massive fire accident at furniture shop in nampally:  హైదరాబాద్ నాంపల్లిలో నాలుగు అంతస్తులున్న బిల్డింగ్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. స్థానికంగా ఉన్న బచ్చా క్రిస్టల్ ఫర్నిచర్ దుకాణంలో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో మంటలు వ్యాపించాయి. ఈ మంటల్లో మొత్తంగా ఆరుగురు చిక్కుకున్నారు. రెప్పపాటులో బిల్డింగ్ అంతా మంటలు వ్యాపించాయి.ఈ ప్రాంత మంతా దట్టమైన నల్లని పొగలు అలుముకున్నాయి. వెంటనే స్థానికులు ఫైర్ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే ఘటన స్థలంకు చేరుకున్న ఫైర్ డిపార్ట్ మెంట్ అధికారులు నాలుగు ఫైరింజన్ లతో మంటలు అదుపు చేస్తున్నారు.

మొత్తంగా మంటలు వ్యాపించడంతో ఆ ప్రాంతంలో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.  భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది.  అగ్ని ప్రమాదంకు షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణం కావొచ్చని అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు.  మొత్తంగా ఈ ఘటన మాత్రం నాంపల్లిలో గందర గోళంగా మారింది. నుమాయిష్ నేపథ్యంలో చాలా మంది వీకెండ్ కావడంతో నాంపల్లి పరిసర ప్రాంతంలో షాపింగ్ చేస్తారు.

ఇలాంటి తరుణంలో ఈ ఘటన సంభవించడంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురౌతున్నారు.  ప్రమాద సమయంలో నాలుగు అంతస్తుల భవనంలో ఇద్దరు చిన్నారులతో సహా మొత్తం ఆరుగురు వ్యక్తులు చిక్కుకున్నట్లు సమాచారం. మొత్తంగా ఇంకా అధికారులు మంటలను ఆర్పుతున్నారు.  దీనిపై అధికారులు రియాక్ట్ అయితే అసలు విషయాలు బైటకు రానున్నాయని చెప్పుకొవచ్చు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadNampally fire accidentFire accident in furniture shopfire accident in nampallymassive fire breaks in nampally

