Massive Fire accident in bholak pur plastic godown in Hyderabad: హైదరాబాద్ లో ఇటీవల వరుస అగ్ని ప్రమాద ఘటనలు తెగ టెన్షన్ తెప్పిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఒకవైపు ఎండలు ప్రజలకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఇది చాలదన్నట్లు వరుస అగ్ని ప్రమాదాలు చోటు చేసుకొవడం మరింత టెన్షన్ కు గురిచేస్తుంది. హైదరాబాద్ నగరంలో ఆదివారం అర్ధరాత్రి ఘోర అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ముషీరాబాద్ పరిధిలోని భోలక్పూర్ పద్మశాలీ కాలనీలో అర్ధరాత్రి సమయంలో అగ్నికీలలు ఎగిసిపడ్డాయి. ప్లాస్టిక్ గోదాములోఒక్కసారిగా మంటలు అంటుకున్నాయి. దీంతో భారీగా మంటలు ఎగిసి పడ్డాయి.
హైదరాబాద్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం
ముషీరాబాద్ జోలక్పూర్లోని ఓ స్క్రాప్ దుకాణంలో సంభవించిన ఘటన
ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడుతున్న మంటలు.. పరిసరాల్ని కమ్మేసిన దట్టమైన పొగ
వెంటనే రంగంలోకి దిగి మంటల్ని ఆర్పేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న ఫైర్ సిబ్బంది
ఈ ఘటనతో తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతున్న స్థానికులు pic.twitter.com/vTfE8P9G87
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) May 3, 2026
ఆ మంటలు కాస్త పక్కనే ఉన్న దుకాణంలోని ఐదు ఇళ్లకు కూడా వ్యాపించాయి. ఈ నేపథ్యంలో అప్రమత్తమైన నివాసితులు తమ ఇండ్ల నుంచి బైటకు పరుగులు పెట్టారు. ఆ దట్టమైన పొగకు అక్కడున్న వారు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వెంటనే వారిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.
Read more: Hyderabad: హైదరాబాద్లో దారుణం.!.. కారుతో ఢీకొట్టి రెండు కిలోమీటర్లు ఈడ్చుకెళ్లిన డ్రైవర్.. వీడియో వైరల్..
ఈ అగ్నికీలలకు రెండు గోదాములతో పాటు ఐదు ఇండ్లు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. భారీగా ఆస్తి నష్టం కూడా సంభవించింది. ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. మంటలకు షార్ట్ సర్క్వూట్ కారణమా లేదా మరేదన్న కారణం ఉందా అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. ఇటీవల అంబర్ పేట్ లో, పాతబస్తీలో అగ్ని ప్రమాద ఘటనలు జరిగిన విషయం తెలిసిందే.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి