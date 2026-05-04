Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో మరో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. ప్లాస్టిక్ గోదాములో చెలరేగిన మంటలు.. వీడియో వైరల్..

Fire Accident in Hyderabad: ముషీరాబాద్ పరిధిలోని భోలక్ పూర్ లోని పద్మశాలీ కాలనీలో రాత్రి పూట గోదాములో భారీ  మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో  ఆ ప్రాంతంలో దట్టమైన పొగలు వ్యాపించాయి. ఈ ఘటనతో ఇటీవల వరుస అగ్ని ప్రమాదాల ఘటనలతో జనాలు భయపడి పోతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 4, 2026, 08:50 AM IST
  • భోలక్ పూర్ ప్లాస్టిక్ గోదాంలో మంటలు..
  • భయాందోళనలకు గురైన ప్రజలు..

Massive Fire accident in bholak pur plastic godown in Hyderabad: హైదరాబాద్ లో ఇటీవల వరుస అగ్ని ప్రమాద ఘటనలు తెగ టెన్షన్ తెప్పిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఒకవైపు ఎండలు ప్రజలకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఇది చాలదన్నట్లు వరుస అగ్ని ప్రమాదాలు చోటు చేసుకొవడం మరింత టెన్షన్ కు గురిచేస్తుంది.  హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రంలో ఆదివారం అర్ధ‌రాత్రి ఘోర అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ముషీరాబాద్ ప‌రిధిలోని భోల‌క్‌పూర్ ప‌ద్మ‌శాలీ కాల‌నీలో అర్ధ‌రాత్రి స‌మ‌యంలో అగ్నికీల‌లు ఎగిసిప‌డ్డాయి. ప్లాస్టిక్ గోదాములోఒక్కసారిగా మంటలు అంటుకున్నాయి. దీంతో భారీగా మంటలు ఎగిసి పడ్డాయి.

ఆ మంటలు కాస్త ప‌క్క‌నే ఉన్న దుకాణంలోని  ఐదు ఇళ్లకు కూడా వ్యాపించాయి. ఈ నేపథ్యంలో అప్ర‌మ‌త్త‌మైన నివాసితులు త‌మ ఇండ్ల నుంచి బైటకు పరుగులు పెట్టారు. ఆ ద‌ట్ట‌మైన పొగ‌కు అక్కడున్న వారు తీవ్ర అస్వ‌స్థ‌త‌కు గుర‌య్యారు. వెంటనే వారిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.

ఈ అగ్నికీల‌ల‌కు రెండు గోదాములతో పాటు ఐదు ఇండ్లు పూర్తిగా ద‌గ్ధ‌మ‌య్యాయి. భారీగా ఆస్తి న‌ష్టం కూడా సంభవించింది. ఈ క్రమంలో  కేసు న‌మోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. మంటలకు షార్ట్ సర్క్వూట్ కారణమా లేదా మరేదన్న కారణం ఉందా అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. ఇటీవల అంబర్ పేట్ లో, పాతబస్తీలో అగ్ని ప్రమాద ఘటనలు జరిగిన విషయం తెలిసిందే.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

