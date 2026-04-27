Hyderabad: హైదరాబాద్ అంబర్ పేట్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం... దట్టంగా ఎగిసి పడుతున్న మంటలు.. వీడియో..

Massive Fire accident in Mahindra showroom amberpet: కొన్ని రోజులుగా తెలంగాణలో కూడా భానుడు చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. దాదాపు అన్ని జిల్లాల్లో 42 నుంచి 45 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లోని అంబర్ పేట్ లో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఒక్కసారిగా మహీంద్రా షోరూమ్ లో మంటలు ఎగిసి పడ్డాయి. దీంతో అక్కడ పనిచేస్తున్న వారు, చుట్టుపక్కల వారు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. స్థానికులు వెంటనే అప్రమత్తమై ఫైర్ సెఫ్టీ అధికారులకు సమాచారం అందించారు.
హైదరాబాద్ - అంబర్పేటలో భారీ అగ్నిప్రమాదం
అంబర్పేటలోని చే నంబర్ చౌరస్తాలో మహేంద్ర సర్వీస్ సెంటర్లో ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు, దట్టంగా అలుముకున్న పొగలు
ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది
వెంటనే అక్కడకు చేరుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను ఆర్పే పనులు చేయడం ప్రారంభించారు . మంటల ధాటికి ఆప్రాంతంలో నల్లని దట్టమైన పొగలు అలుముకున్నాయి. చుట్టుపక్కల వారు అసలు ఏంజరిగిందో అని తెగ టెన్షన్ కు గురయ్యారు. అగ్ని మాపక అధికారులు, స్థానిక పోలీసులు ఈ ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు.
ప్రాథమికంగా ఈ ఘటన షార్ట్ సర్య్కూట్ మూలంగా జరిగినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ఘటనతో ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలో రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ఫైర్ సిబ్బంది ఇప్పటికి కూడా మంటలను అదుపులోకి తెచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
