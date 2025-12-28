English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nilakanta: మాస్టర్ మహేంద్రన్ 'నీలకంఠ'.. చివరి 20 నిమిషాలు హైలెట్..!

Master Mahendran Nilakanta: నీలకంఠ మూవీతో జనవరి 2న ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చేందుకు రెడీ అయ్యాడు మాస్టర్ మహేంద్రన్. రాకేష్ మాధవన్ దర్శకత్వం వహించగా.. నేహా పఠాన్, యష్న ముతులూరి హీరోయిన్లుగా నటించారు. హైదరాబాద్‌లో ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Dec 28, 2025, 09:01 AM IST

Nilakanta: మాస్టర్ మహేంద్రన్ 'నీలకంఠ'.. చివరి 20 నిమిషాలు హైలెట్..!

Master Mahendran Nilakanta: బాల నటుడిగా మెప్పించిన మాస్టర్ మహేంద్రన్.. నీలకంఠ మూవీతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. రాకేష్ మాధవన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను ఎల్ఎస్ ప్రొడక్షన్స్, గ్లోబల్ సినిమాస్ బ్యానర్స్‌పై మర్లపల్లి శ్రీనివాసులు, వేణుగోపాల్ దీవి నిర్మించారు. నేహా పఠాన్, యష్న ముతులూరి హీరోయిన్స్‌గా యాక్ట్ చేయగా.. స్నేహా ఉల్లాల్ ప్రత్యేక పాత్ర పోషించారు. శుభలేక సుధాకర్, 30 ఇయర్స్ పృథ్వీ, చిత్రం శ్రీను, అఖండ శివ, కంచెరపాలెం రాజు, సురభి ప్రభావతి, సత్య ప్రకాశ్, కిరాక్ ఆర్పీ తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ.. న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా జనవరి 2వ తేదీన ఆడియన్స్ ముందుకు రానుంది. పాన్‌ ఇండియా వైడ్‌గా తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళంలో భాషల్లో రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ను మేకర్స్ హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా హీరో మాస్టర్ మహేంద్రన్ మాట్లాడుతూ.. తాను తెలుగు వాడినేనని.. తెలుగుతోపాటు తమిళ సినిమాల్లో యాక్ట్ చేశానని చెప్పారు. తనకు కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలు చేయడమంటే ఇష్టమని.. కథలో ఎమోషన్ ఉండాలని కోరుకుంటానని చెప్పారు. చేయని తప్పుకు ఊరంతా నిందమోపితే.. హీరో ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు..? తప్పు చేయలేదని ఎలా నిరూపించుకున్నాడు..? అనే పాయింట్స్‌తో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా డైరెక్టర్ తీశారని అన్నారు. ప్రేక్షకులు తప్పకుండా ఆదరిస్తారని నమ్మకం ఉందన్నారు.

దర్శకుడు రాకేష్ మాధవన్ మాట్లాడుతూ.. డైరెక్టర్‌గా ఇది తన మొదటి సినిమా అని.. ట్రైలర్ చూసిన వాళ్లు కొత్త దర్శకుడు చేసినట్లు లేదని అంటుండడంతో చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. టీమ్ కృషితో మంచి ఔట్‌పుట్ వచ్చిందన్నారు. చివరి 20 నిమిషాలు చూపు తిప్పుకోకుండా ఉంటుందన్నారు. నిర్మాత మర్లపల్లి శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ.. తాను ఐటీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చానని.. సినిమాలపై ప్యాషన్‌తో చిత్ర నిర్మాణంలోకి అడుగుపెట్టానని తెలిపారు. రాకేష్ మాధవన్ బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్ రెడీ చేశారని.. ఆ స్క్రిప్ట్ చదివిన తర్వాత ఈ కథతో తప్పకుండా మూవీ చేయాలని ఈ ప్రాజెక్ట్ చేశామని చెప్పారు. షూటింగ్‌ టైమ్‌లో ఎన్నో అవాంతరాలు దాటుకుని ప్రేక్షకుల ముందుకు ఈ సినిమాను తీసుకువస్తున్నామని అన్నారు. అందరూ సపోర్ట్ చేయాలని కోరారు.  
 

టెక్నికల్ టీమ్
 
==> ఆర్ట్ - నాని పండు, సతీష్ శెట్టి
==> కొరియోగ్రాఫర్స్ - సాగర్, శివ గిరీష్
==> యాక్షన్- రవి
==> డీవోపీ, ఎడిటింగ్- శ్రావణ్ జి.కుమార్
==> మ్యూజిక్ - మార్క్ ప్రశాంత్
==> సమర్పణ- ఎం.మమత, ఎం.రాజరాజేశ్వరి 
==> బ్యానర్స్ - ఎల్ఎస్ ప్రొడక్షన్స్, గ్లోబల్ సినిమాస్ 
==> నిర్మాతలు- మర్లపల్లి శ్రీనివాసులు, వేణుగోపాల్ దీవి 
==> రచన, దర్శకత్వం- రాకేష్ మాధవన్
==> PRO- సతీష్.కె.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Nilakanta MovieNilakanta Movie TrailerMaster MahendranMaster Mahendran MoviesMaster Mahendran News

