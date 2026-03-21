Hyderabad: పిల్లి కోసం ఆత్మహత్య చేసుకున్న యువతి.. హైదరాబాద్ లో మరో దారుణ ఘటన..

Girl commits suicide over pet cat dipsute in hyderabad: పిల్లిని ఇంట్లోకి రానిచ్చేది లేదని తల్లిదండ్రులు స్పష్టం చేశారు. దీంతో ఆ యువతి చాలా ఎమోషనల్ అయ్యింది. హైదరాబాద్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 21, 2026, 02:39 PM IST
Mbbs girl commits suicide over pet cat dispute in Hyderabad: చాలా మంది తమ ఇళ్లలో కుక్కలు, పిల్లులను పెంచుకుంటారు. వాటిని తమ ఇళ్లలోని మనుషుల్లా ట్రీట్ చేస్తారు. వాటికి మంచి ఫుడ్, ట్రీట్మెంట్ ను అందిస్తారు. అంతే కాకుండా ఎక్కడకు వెళ్లిన దాన్ని తీసుకొని వెళ్తారు.  ఒక్క నిముషం కూడా వాటిని వదిలి ఉండరు. మూగ జీవాలు సైతం తమ ఓనర్ లపై అంతే  విశ్వాసంతో ఉంటాయి. తమ ఓనర్ కన్పించకుంటే ఆహారంను ముట్టుకోవు. అంతేకాకుండా వాటిని శునకాలు అయితే తోకను ఆడిస్తు, పిల్లులైతే కాళ్ల మధ్యలో తిరుగుతుంటాయి.  ఈ క్రమంలో ఇటీవల జనాలు ఇంట్లోని మనుషులతో కన్నా మూగ జీవాలతో తమ పంచ ప్రాణాలు పెట్టుకుంటున్నారు. వాటిని ఎవరైన ఏమన్నా లేదా ఏదైన అపకారం చేసిన కూడా అస్సలు వదలట్లేదు. అంతే కాకుండా.. మూగ జీవాల కోసం హత్యలు లేదా ఆత్మహత్యలకు సైతం రెడీ అయిపోతున్నారు.

ఈ క్రమంలో ఇటీవల హైదరాబాద్ లో ఒక యువతి పిల్లి కోసం ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ ఘటన మరువక ముందే మరో విషాదం సంభవించింది.  హైదరాబాద్ లోని అల్వాల్ లో  MBBS విద్యార్థిని ప్రిన్సీ శ్రేష్ట  పిల్లిని ఎంతో ఇష్టంతో పెంచుకుంటుంది. దానితోనే ఆమె ఎక్కువ సమయం గడుపుతు ఉంటుంది. ఒక్క నిముషం కూడా వదిలి ఉండదు. కానీ  ఇంట్లో కుసుమలత, దేవదత్తం తల్లిదండ్రులకు మాత్రం ఈ పిల్లి అంటే అస్సలు నచ్చదు. దీని వల్ల లేనీపోనీ రోగాలు వస్తాయని ఇంట్లో ఉండనిచ్చేది లేదని స్పష్టం చేశారు. ఆ పిల్లిని బైటవదిలేశారు. ఈ విషయంలో పెద్ద గొడవ జరిగింది. 

దీంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన శ్రేష్ట ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయం చూసి ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.
ఇంటికొచ్చిన తల్లిదండ్రులు ఫ్యాన్ కు వేలాగుతున్న కూతుర్ని చూసి  గుండెలవిసేలా రోదించారు. పిల్లి కోసం ప్రాణాలు తీసుకొవడంతో అక్కడున్న వారు ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది. పీజీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో ఈ ఆత్మహత్య చేసుకొవడంపై తీవ్ర అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.

పిల్లి కోసం ఆత్మహత్యకు పాల్పడిందా..? లేదా చదువు ఒత్తిడినా లేదా ఏమైన ప్రేమ వ్యవహారం ఉందా..?.. అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. మరోవైపు గత మూడు రోజుల క్రితం ఇలాంటి ఘటనే మీర్‌పేటలో వెలుగు చూసింది.తాను ఇష్టంగా పెంచుకుంటున్న పిల్లి మరణం తట్టుకోలేక  హిమబిందు యువతి  పురుగుల మందుతాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. రెండెళ్లుగా హిమబిందు పిల్లిని ఎంతో ప్రేమతో పెంచుకుంటుంది.

అలాంటి పిల్లి చనిపోవడంతో ఏదోలైఫ్ లో కొల్పోయినట్లు భావించి యువతి సూసైడ్ చేసుకుంది. ఈ ఘటనలు రెండు హైదరాబాద్ లో చొటు చేసుకొవడం ప్రస్తుతం నెట్టింట చర్చనీయాంశంగా మారింది. పిల్లుల కోసం చనిపొవడం ఏంట్రా అంటూ నెటిజన్లు బిత్తరపోతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

