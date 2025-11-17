Mecca-Madinah Accident: సౌదీలో ఘోరరోడ్డు ప్రమాదం.. 42 మంది హైదరాబాదీలు సజీవ దహనం..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Mecca-Madinah Accident: సౌదీలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది.మక్కా యాత్రను ముగించుకుని మదీనాకు బయలుదేరిన బస్సు ప్రమాదానికి గురైంది. యాత్రికులు ప్రయాణిస్తోన్న  బస్సును  ఆయిల్ ట్యాంకర్ ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో 42 మంది మరణించినట్టు సమాచారం. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 17, 2025, 10:59 AM IST

Mecca-Madinah Accident: సౌదీ అరేబియాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది.  ఈ ప్రమాదంలో ఓ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న 42 మంది భారతీయలు మరణించారు. వారు ప్రయాణిస్తున్న బస్సును ఆయిల్ ట్యాంకర్ ఢీ కొట్డడంతో  ఒక్కసారిగా  బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి.  బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న 42 మంది మంటల్లో సజీవ దహనమయ్యారు.  వీరంతా భారతీయులని తెలుస్తోంది. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ వాసులు ఉన్నట్లు సమాచారం. మంటల తీవ్రత ఎక్కువ కావడంతో ఎవరినీ కాపాడలేని పరిస్థితి నెలకొంది.

సౌదీ అరేబియాలో  భారతీయ యాత్రికులతో ఉన్న బస్సు ఘోర ప్రమాద దుర్ఘటనతో తెలంగాణ  ముఖ్యమంత్రి ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంలో మరణించిన కుటుంబాలకు సానుభూతి ప్రకటించారు. ఈ ప్రమాదంలో భక్తులు మక్కా దర్శనం చేసుకొని మదీనా వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.  అందులో భాగ్యనగర వాసులు కూడా ఉన్నారు. ఈ దుర్ఘటనపై స్పందించిన ముఖ్యమంత్రి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, డీజీపీ లను  ఆదేశించారు. తెలంగాణ కు చెందిన వారు ఎంత మంది ఉన్నారని   ఆరా తీశారు. కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ, సౌదీ ఎంబస్సీ అధికారులతో మాట్లాడాలని అధికారులకు  సూచించారు.  అవసరమైతే వెంటనే తగిన సహాయక చర్యలకు రంగంలోకి దిగాలని  ఆదేశించారు.  

ముఖ్యమంత్రి ఆర్డర్ తో తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి  రామకృష్ణారావు ఢిల్లీ లో ఉన్న కోఆర్డినేషన్ సెక్రటరీ గౌరవ్ ఉప్పల్ ను అప్రమత్తం చేశారు. ప్రమాదం లో మన రాష్ట్రానికి చెందిన వారు ఎంత మంది ఉన్నారనే వివరాలు సేకరించి వెంటనే అందించాలని కోరారు. ఈ నేపథ్యంలో  తెలంగాణ సచివాలయం లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు.

సౌదీ లో జరిగిన బస్సు ప్రమాద బాధిత కుటుంబాలకు తగు సమాచారాన్ని, సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు సెక్రటేరియట్ లో కంట్రోల్ రూమ్ ఫోన్ నెంబర్లు +91 79979 59754, +91 99129 19545 లకు ఫోన్ చేయాలని కోరారు. అటు సౌదీ అరేబియా బస్సు ప్రమాదంపై ప్రతిపక్ష నేతలు కేటీఆర్, హరీష్ రావుతో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. 

మృతుల్లో హైదరాబాద్‌ మల్లేపల్లి బజార్‌ ఘాట్‌కు చెందిన 16 మంది ఉన్నారు. మృతులు : రహీమున్నీసా, రహమత్‌ బీ, షెహనాజ్‌ బేగం, గౌసియా బేగం, కదీర్‌ మహ్మద్, మహ్మద్‌ మౌలానా, షోయబ్‌ మహ్మద్, సోహైల్‌ మహ్మద్, మస్తాన్‌ మహ్మద్, పర్వీన్‌ బేగం, జకియా బేగం, షౌకత్ బేగం, ఫర్హీన్‌ బేగం, జహీన్‌ బేగం, మహ్మద్‌ మంజూరు, మహ్మద్‌ అలీగా గుర్తించారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

saudi arabia bus crash live updatesMecca-Madinah AccidentMeccaMadinah indian pilgrims accident newsumrah pilgrims death toll live

