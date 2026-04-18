English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
Hyderabad News: గ్రేట్ అమ్మ.. 92 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆపని సేవలు.. 2 లక్షల ప్రసవాల రికార్డు!

Hyderabad Latest News: ఆ డాక్టర్‌కి ఇప్పటికీ 92 ఏళ్ల వయస్సు.. కానీ ఇప్పుడు కూడా ప్రతివారం పదుల సంఖ్యలో ప్రసవాలు చేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు ఆమె కొన్ని లక్షల మందికి ప్రసవాలు చేసింది. ఆ డాక్టర్ ఎవరో? ఆమెకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 18, 2026, 10:59 AM IST

Trending Photos

Hyderabad Latest Telugu News: వైద్యో నారాయణో హరి.. ఈ మాటను అక్షరాల నిజం చేస్తూ.. ఆరు దశాబ్దాలుగా వేల కుటుంబాల్లో వెలుగును నింపుతున్నారు హైదరాబాద్‌కు చెందిన డాక్టర్ సూరి శ్రీమతి.. ప్రస్తుతం 92 ఏళ్ల వయసులోనూ.. ఏమాత్రం అలసట లేకుండా, వైద్యమే శ్వాసగా సాగుతున్న ఆమె ప్రస్థానం వివరించలేనిదే..తన సుదీర్ఘ కెరీర్లో దాదాపు రెండు లక్షల ప్రసవాలు చేసిన ఘనత ఆమె సొంతం.. రెండు లక్షల మంది పసికందుల తొలి కేకలను విన్న ఆ చెవులకు.. వారి తల్లులు కళ్ళలో ఆనందాన్ని చూసిన ఆ మనసుకు సాటి లేదు.  ఇప్పటికీ ఆ డాక్టర్ ఏ మాత్రం తగ్గకుండాను ప్రసవాలు చేస్తూ వస్తోంది.. నిజంగా ఆమె చేస్తున్న పని చాలా గ్రేట్ అంటున్నారు పేషన్స్..

Add Zee News as a Preferred Source

ఆమె ప్రయాణం నేటి ఆధ్యాధునిక ఆసుపత్రుల కాలంలో ప్రారంభం కాలేదు.. వైద్య సదుపాయాలు అంతంత మాత్రంగా ఉన్న రోజుల్లోనే డాక్టర్ శ్రీమతి సేవలు మొదలయ్యాయి.. అప్పట్లో రవాణా సౌకర్యం లేక.. కనీస వైద్య పరికరాలు అందుబాటులో లేని మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా ప్రాణాలకు తెగించి ప్రసవాలు చేసిన రోజులు ఉన్నాయట.. ఒకవైపు మత శిశు మరణాలు ఎక్కువగా ఉన్న రోజుల్లో.. అంకిత భావంతో పనిచేసే ఎంతోమంది గర్భిణీలను మృత్యువు నుంచి కాపాడారు.. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకుంటూ.. నేటి హైటెక్ విద్య యుగంలోనూ తనదైన ముద్ర వేసుకున్నారు..

సాధారణంగా 60 ఏళ్లు వస్తే పదవి విరమణ చేసి విశ్రాంతి కోరుకుంటూ ఉంటారు.. అలాంటిది డాక్టర్ శ్రీమతికి మాత్రం రోగుల సేవలోనే విశ్రాంతి దొరుకుతుంది.. 92 ఏళ్ల వయసులోనూ వణుకు లేని చేతులతో.. స్పష్టమైన చూపుతో ఆమె నేటికీ ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి అడుగు పెడుతుంటే.. తోటి వైద్యులు ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారు. మత శిశు సంరక్షణై ధ్యేయంగా.. ఆమె చేసిన కృషికి ఎన్ని అవార్డులు ఇచ్చిన చాలా తక్కువే.. వైద్యం అనేది వృత్తి కాదు.. అదొక బాధ్యత..  పసికందు ప్రాణం పోసుకున్నప్పుడు తల్లి కళ్ళలో కనిపించే ఆ కృతజ్ఞత ముందు ప్రపంచంలోని ఏ సంపదైనా సాటి రాదు.. అని ఆమె ఇప్పటికీ నీరాడంబరంగా చెబుతూ ఉంటుంది..

వైద్యాన్ని కేవలం వ్యాపార కోణంలో చూస్తున్న నేటి కాలంలో.. డాక్టర్ సూరి శ్రీమతి లాంటి వ్యక్తులు ఒక వెలుగు దివ్వెలు.. వేల సంఖ్యలో సిజేరియన్లు.. మరెన్నో సాధారణ ప్రసవాలు చేస్తూ.. లక్షలాదిమందికి అమ్మగా మారిన ఆమె ప్రస్థానం చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది.. నేటి యువ వైద్యులకు ఆమె ఒక రోల్ మోడల్.. నిబద్ధతతో పాటు నైతికత, సేవా గుణం ఉంటే వైద్యవృత్తికి ఎంతటి గౌరవం లభిస్తుందో ఆమె జీవితమే ఒక ఉదాహరణ..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

hyderabad newsHyderabadDr. Suri SrimathiSuri Srimathi Newslatest news

Trending News