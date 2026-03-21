Minister Komati Reddy: నా కొద్దు సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి పదవి.. సినీ ఇండస్ట్రీపై కోమటి రెడ్డి నారాజ్..?

Minister Komati Reddy: తెలంగాణ సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రిగా ఉన్న కోమటిరెడ్డి  వెంకటరెడ్డి.. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై నారాజ్ గా ఉన్నారా.. ? అంతేకాదు తన శాఖకు సంబంధించిన అన్ని నిర్ణయాలు ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం నుంచే తనకు తెలియకుండా సినిమా టికెట్ రేట్స్ పెంపుకు సంబంధించిన  జీవోలు విడుదల కావడం పట్ల నారాజ్ గా ఉన్నట్టు సమాచారం. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 21, 2026, 11:46 AM IST

YS Jagan Ugadi: తాడేపల్లిలో వేడుకగా ఉగాది.. సంప్రదాయ వస్త్రాల్లో మెరిసిన వైఎస్‌ జగన్‌ దంపతులు
6
Ugadi 2026
YS Jagan Ugadi: తాడేపల్లిలో వేడుకగా ఉగాది.. సంప్రదాయ వస్త్రాల్లో మెరిసిన వైఎస్‌ జగన్‌ దంపతులు
BSNL Recharge: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ బంపర్ ఆఫర్.. రోజుకు రూ. 8కే 3GB డేటాతో పాటు అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్
5
BSNL new recharge offer
BSNL Recharge: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ బంపర్ ఆఫర్.. రోజుకు రూ. 8కే 3GB డేటాతో పాటు అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్
Gold Silver Price Crash: ఇన్వెస్టర్లకు బిగ్ షాక్.. బంగారం ధరలు ఢమాల్.. నెక్ట్స్ జరిగేది ఇదే..!!
7
Gold News
Gold Silver Price Crash: ఇన్వెస్టర్లకు బిగ్ షాక్.. బంగారం ధరలు ఢమాల్.. నెక్ట్స్ జరిగేది ఇదే..!!
Samantha: భర్తని ముద్దు పేరుతో పిలిచిన సమంత.. ఆమె గురించి వెతకారంగా మాట్లాడిన రాజ్.. వీడియో చూశారా..!
5
samantha viral video
Samantha: భర్తని ముద్దు పేరుతో పిలిచిన సమంత.. ఆమె గురించి వెతకారంగా మాట్లాడిన రాజ్.. వీడియో చూశారా..!
Komati Reddy on cinema Industry: కోమిటిరెడ్డి ఓ వైపు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో పాటు మరోవైపు సినీ ఇండస్ట్రీపై గుర్రుగా ఉన్నారా అంటే తాజాగా ప్రకటించిన గద్దర్ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్స్ తో రూఢీ అయింది. అటు   తెలుగు ఇండస్ట్రీకి...సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రికి మధ్య గ్యాప్ పెరిగిందా..? కొద్ది రోజులుగా సినిమాలకు... మంత్రి కోమటి రెడ్డికి మధ్య దూరం పెరుగుతోంది. సినిమా టికెట్ల విషయంలో మొదలైన గ్యాప్...గద్దర్ అవార్డుల వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది.

తాజాగా తెలంగాణ సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రిగా ఉన్న కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డిని పూర్తిగా సైడ్ చేసి, రేవంత్ రెడ్డి సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ జరుగుతున్నాయి. ఇదే టైంలో కోమటిరెడ్డి ప్రమేయం లేకుండానే టికెట్ రేట్ల పెంపు, బెనిఫిట్ షో అనుమతులపై నిర్ణయాలు జరిగిపోవడమే ఇందుకు నిదర్శనమని తెలుస్తోంది.  అయితే బెనిఫిట్ షోలు, టికెట్ రేట్స్ హైక్ వంటివి హోం శాఖ పరిధిలో వస్తాయి. ప్రస్తుతం తెలంగాణకు హోం శాఖ మంత్రేలేడు. 

మొత్తంగా రెండున్నరేళ్లు అవుతున్న ఎవరిని పూర్తి స్థాయిలో హోం మంత్రిగా నియమించలేదు. దీంతో రేవంత్ రెడ్డి ఈ శాఖ అదనపు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. అటు కీలకమైన విద్యాశాఖ కు కూడా మంత్రి అన్నవాడు ఎవరు లేరు. ఈ నేపథ్యంలో సర్వం నేనే అన్నట్టుగా రేవంత్ రెడ్డి వ్యవహరిస్తున్నట్టు కోమటిరెడ్డి తన సన్నిహితుల వద్ద వాపోయినట్టు తెలుస్తోంది. మరోవైపు రేవంత్ ఉండగా.. సినీ ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులు తనను కూరలో కరివేపాకు చూస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. దీంతో సినీ ప్రముఖులతో కోమటిరెడ్డి దూరంగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. 

Also Read:​ మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!

Also Read:​ బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

