  • Nara lokesh: గొప్ప మనసు చాటుకున్న నారా లోకేష్.. 16 కోట్ల ఇంజెక్షన్ తెప్పించి పునర్వికకు పునర్జన్మ..

Baby punarvika rebirth:  సామాజిక మాధ్యమాల్లో సేవ్ పునర్వీక అంటూ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం నిర్వహించారు. దీంతో పది కోట్ల విరాళాలు సమకూరాయి. ఈ క్రమంలో  తల్లిదండ్రులు మంత్రి నారాలోకేష్ దగ్గరకు వెళ్లి తమ గోడును చెప్పుకున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 18, 2026, 04:37 PM IST
Nara lokesh saves baby girl punarvika with 16 crore injection:  ఏపీ మంత్రి నారాలోకేష్ మరోసారి తన గొప్ప మనసు చాటుకున్నారు. లక్షల హృదయాల ప్రార్థనలకు తన వంతుగా కూడా మంత్రి నారాలోకేష్ చేయుత అందించారు. 
ఈ క్రమంలో అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న చిన్నారి పునర్వికకు పునర్జన్మకు కారణమయ్యారు. పునర్విక అరుదైన స్పైనల్ మస్క్యులర్ అట్రోఫీ (SMA టైప్-1) వ్యాధితో ప్రాణాలతో పోరాడుతుంది.  చిన్నారి పునర్వికకు రూ.16 కోట్ల విలువైన ఇంజెక్షన్ ఒక్కటే బతికిస్తుందని వైద్యులు చెప్పారు. సోషల్ మీడియా ప్రచారంలో 10 కోట్ల వరకు కలెక్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో చిన్నారి తల్లిదండ్రులు  మంత్రి నారా లోకేష్ ను కలిసి తమ గొడును చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఆయన దీనిపై హమీ ఇచ్చారు.

ఇచ్చిన మాట ప్రకారం.. మరో 6 కోట్లను సమకూర్చారు.దీంతో  రూ.16 కోట్ల విలువైన జీవన సంజీవనిని అందించి, ఆ చిట్టి చెల్లెలి చిరునవ్వును కాపాడారు. హైదరాబాద్‌లోని రెయిన్‌బో ఆసుపత్రిలో మంత్రి లోకేష్ సమక్షంలోనే వైద్యులు శనివారం ఉదయం ఆ ఇంజెక్షన్ ను పునర్వికకు అందించారు. దీంతో కొన్ని నెలలుగా సాగిన "సేవ్ పునర్విక" కార్యక్రమం విజయవంతమైందని తల్లిదండ్రులు ఎమోషనల్ అవుతున్నారు.

కర్నూలు జిల్లా వెల్దుర్తికి చెందిన జంపాల మంగళ సురేష్ కుమార్, పుష్పావతి దంపతుల కుమార్తె పునర్విక. పునర్వికకు పుట్టిన ఆరు నెలలైనా చిన్నారిలో కదలికలు లేవు.ఆందోళన చెందిన తల్లిదండ్రులు, హైదరాబాద్ రెయిన్‌బో ఆసుపత్రిని ఆశ్రయించారు. అక్కడ వైద్యులు పునర్వికకు స్పైనల్ మస్క్యులర్ అట్రోఫీ సోకినట్టు చెప్పారు. ఈ వ్యాధికి అమెరికా నుంచి తెప్పించే రూ.16 కోట్ల విలువైన ఇంజెక్షన్ ఒక్కటే మార్గమని చెప్పారు. ఆ తర్వాత దీనిపై చాలా కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.

తెలిసిన వారితో చెప్పుకొగా.. సేవ్ పునర్విక అంటూ ప్రచారం చేశారు. దీనిలో రూ. 10 కోట్ల ఆపన్నహస్తంగా అందింది. అయినా, ఇంకా భారీ మొత్తంలో డబ్బు అవసరం కావడంతో, తల్లిదండ్రులు ఎక్స్ ద్వారా మంత్రి నారా లోకేష్‌ను సాయం కోరారు. దీనిపై రియాక్ట్ అయిన నారా లోకేష్..  చిన్నారి బాధ్యతను తాను తీసుకుంటానని, చికిత్సకు అవసరమైన పూర్తి సాయం అందిస్తానని భరోసా ఇచ్చారు. ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్నారు.

రూ.16 కోట్ల ఇంజెక్షన్‌ను అమెరికా నుంచి హైదరాబాద్‌కు వేగంగా రప్పించేందుకు తన సిబ్బంది ద్వారా నిరంతరం సమన్వయం చేశారు. ఔషధ తయారీ సంస్థ నోవార్టిస్, రెయిన్‌బో ఆసుపత్రి యాజమాన్యం, వైద్యులతో నిరంతరం మాట్లాడారు.  ప్రభుత్వ ధృవపత్రాలు, చెల్లింపులు, రవాణా వంటి అన్ని అడ్డంకులను తొలగించి, ఇంజెక్షన్ జెట్ స్పీడ్ లో హైదరాబాద్ కు వచ్చేలా చేశారు.

చిన్నారికి ఇంజెక్షన్ ఇచ్చాక మంత్రి నారాలోకేష్ ఎత్తుకున్నారు. దీంతో చిన్నారి తల్లిదండ్రులు భావొద్వేగంకు గురయ్యారు.  లోకేష్ చేసిన సహాయాన్ని జీవితాంతం మరువలేమని, భవిష్యత్తులోనూ అండగా ఉంటానని ఆయన భరోసా ఇచ్చారని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

