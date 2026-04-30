Seethakka: రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను భ్రష్టు పట్టిస్తున్న బీజేపీ: సీతక్క

Congress Seva Dal Meeting: 'రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను బీజేపీ భ్రష్టు పట్టిస్తోంది. ప్రజల ఐక్యతను దెబ్బతీసి బీజేపీ విద్వేష రాజకీయాలను చేస్తుంది. గాంధీ చూపిన శాంతియుత బాటలో మనం విద్వేష రాజకీయాలను గెలవాలి' అని సీతక్క పిలుపునిచ్చారు. ఈ దేశంలో గాడ్సే సిద్ధాంతాన్ని ఓడించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇది దేశ ఆత్మను కాంగ్రెస్ పార్టీ కాపాడుతుంది. ఆ దిశలో రక్షణ దళాలుగా సేవాదళ్ కార్యకర్తలు పని చేయాలి' అని సీతక్క సూచించారు.
హైదరాబాద్లోని నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో జరుగుతున్న కాంగ్రెస్ సేవాదళ్ కార్యక్రమంలో సీతక్క పాల్గొని కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'సిద్ధాంత బలం ఉంటే ఎన్ని కష్టాలు అయినా ఎదుర్కోవచ్చు. పార్టీ త్యాగాలు, త్యాగాల చరిత్రను, పార్టీ గొప్పతనాన్ని గ్రామస్థాయికి తీసుకెళ్లాలి. ఆ దిశలో కాంగ్రెస్ సేవాదళ్ ముందుండి నడిపించాలి. మీ శిక్షణ కార్యక్రమాలను జిల్లాలకు విస్తరిస్తే మన సైన్యం మరింత బలపడుతుంది' అని సీతక్క తెలిపారు. 'గాంధీ జ్ఞానం, నెహ్రు నిర్మించిన భారతదేశ విధి విధానాలు.. అంబేద్కర్ రూపొందించిన రాజ్యాంగం ఈ దేశానికి వెన్నెముక. కానీ రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను బీజేపీ భ్రష్టు పట్టిస్తోంది' అని మండిపడ్డారు.
'గాంధీ ఆలోచనలతో క్రమశిక్షణ కలిగిన సంఘంగా కాంగ్రెస్ సేవాదళ్ అవతరించింది. దేశానికి స్వతంత్రం సాధించటంలో.. దేశాన్ని నిర్మించడంలో కాంగ్రెస్ పాత్ర అమోఘం. దేశ స్వతంత్ర పోరాటంలో కాంగ్రెస్ దేవ్ సేవాదళ్ పాత్ర మరువలేనిది. కాంగ్రెస్ది గాంధీ అహింస సిద్ధాంతం. అదే సిద్ధాంతాన్ని కాంగ్రెస్ సేవా దళ్ కూడా అనుసరిస్తుంది. 'కాంగ్రెస్ సేవాదళ్ అంటే దేశభక్తుల సంఘం. జిల్లాల్లో కూడా శిక్షణ కార్యక్రమాలు సేవాదళ్ నిర్వహించాలి. సేవాదళ్ కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతాలకు శ్రీరామరక్ష' అని సీతక్క వివరించారు. క్రమశిక్షణకు మారుపేరు కాంగ్రెస్ సేవాదళ్ అని ప్రకటించారు. అంతకుముందు సీతక్క చరకా పట్టి నూలు వడికారు.
