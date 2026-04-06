Minister Sridhar Babu: తెలంగాణ ప్రజలు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. తులం బంగారం పథకంపై మంత్రి కీలక ప్రకటన.. ఏమన్నారంటే..?..

Minister Sridhar babu interesting comments on tulam gold scheme: కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు ఆరుగ్యారంటీల హమీ ఇచ్చింది. ప్రభుత్వ ఏర్పడగానే వెంటనే అమలు చేస్తామని చెప్పింది. ప్రజలు కూడా కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హమీలను నమ్మి కాంగ్రెస్ కు పట్టం కట్టారు. ఈ క్రమంలో అధికారంలోకి వచ్చి రెండు ఏళ్లు గడుస్తున్న ఇంకా ఆరుగ్యారంటీలపై అమలులో కాంగ్రెస్ విఫమైందని బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు ఏకీపారేస్తున్నాయి. మరోవైపు అమలుకు సాధ్యం కానీ 420 హమీలు ఇచ్చి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిందని అపోసిషన్ పార్టీలు విమర్శలు ఎక్కుపెట్టాయి. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖా మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒక యూట్యూబ్ ఛానెల్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన ఆయన, ఇప్పటికే మెజారిటీ హామీలను అమలు చేశామని, మిగిలినవన్నీ ఈ ఐదేళ్ల పదవీ కాలంలోనే నూటికి నూరు శాతం పూర్తి చేస్తామని తెల్చి చెప్పారు. ముఖ్యంగా తులం బంగారం హామీని కూడా త్వరలోనే నెరవేరుస్తామని కూడా చెప్పారు.
ఇప్పటికే మహాలక్ష్మి, ఉచిత విద్యుత్, రైతు రుణమాఫీ వంటి హామీలను నెరవేర్చామని.. త్వరలోనే కల్యాణలక్ష్మితో పాటు తులం బంగారం పథకాన్ని కూడా అమలు చేస్తామని స్పష్టం చేప్పారు. అపోసిషన్ పార్టీలు చేస్తున్న ఆరోపణలపై సీరియస్ అయ్యారు. మంత్రులు, నేతల మధ్య ఐక్యతలేదని ప్రచారంపై మంత్రి బీఆర్ఎస్ కు కౌంటర్ ఇచ్చారు.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలో మంత్రివర్గం ఐక్యంగా ఉందని, ఐదేళ్లలో అన్ని వాగ్దానాలను నెరవేర్చి ప్రజల ముందుకు వెళ్తామని తెల్చి చెప్పారు. అంతే కాకుండా ప్రజలు కూడా కాంగ్రెస్ పాలన పట్ల ఆనందంగా ఉన్నారని అందుకే ఏ ఎన్నికలు జరిగిన కాంగ్రెస్ కు పట్టం కడుతున్నారని అన్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో తమ ప్రభుత్వం తులం బంగారం హమీపై కూడా తొందరలోనే అమలు చేసే దిశగా ముందుకు వెళ్తుందన్నారు. మంత్రి శ్రీధర్ బాబు చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. దీన్ని సోషల్ మీడియాలొ కొంత మంది ట్రోల్స్ చేస్తుండగా, మరికొంత మంది ఇది నిజమా..?.. అంటూ డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
