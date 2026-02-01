English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vakiti Srihari On Kcr: ఫోన్ ట్యాపింగ్ మర్డర్ కంటే పెద్ద నేరం .!. మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Minister vakiti sri hari on phone tapping case: ఏ తప్పు చేయకుంటే బీఆర్ఎస్ ఎందుకంత రాద్దాంతం చేస్తుందని  మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి  మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 1, 2026, 04:28 PM IST
  • ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై మండిపడ్డ మంత్రి..
  • ఎందుకంత రాద్దాంతం అంటూ వ్యాఖ్యలు..

Vakiti Srihari Fires on former cm kcr on phone tapping case:  తెలంగాణ వ్యాప్తంగా హైటెన్షన్ వాతావరణం కొనసాగుతుంది. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కు సిట్ నోటీసులు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఎర్రవల్లి నుంచి హైదరాబాద్ లోని నందీనగర్ కు కేసీఆర్ వచ్చారు. సిట్ అధికారులు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ను ఆయన నివాసంలో విచారిస్తున్నాయి. మరోవైపు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలతో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు భగ్గుమంటున్నారు. ఎక్కడికక్కడ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిష్టి బొమ్మల్నిదహనం చేస్తున్నారు. సెక్రెటెరియట్ దగ్గర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. నందీనగర్ వద్ద కూడా భారీగా పోలీసుల్ని మోహరించారు. పలుచోట్ల భారీగా బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు రోడ్ల మీదకు వచ్చి రేవంత్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తున్నారు. అయితే.. ఫోన్ ట్యాపింగ్ సిట్ విచారణపై కాంగ్రెస్ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి  సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఏ తప్పు చేయకపోతే ఎందుకు బీఆర్ ఎస్ పార్టీ హడావుడి చేస్తోందని మండిపడ్డారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటే చెప్పుకొవడమే సిగ్గుచేటన్నారు. విచారణ కు హాజరుకావడానికి వేల కార్ల కాన్వాయ్ లు ఎందుకన్నారు. ట్యాపింగ్ భాగోతం అందరికీ తెలియ జేయడానికి ర్యాలీ లు చేస్తున్నారా అంటూ మండిపడ్డారు.  ఇజ్రాయిల్ నుంచి ట్యాపింగ్ పరికరాలు కేసీఆర్ కి తెలియకుండా తెచ్చారా.?.. అంటూ వాకిటి శ్రీహరి ప్రశ్నలు సంధించారు. అదే విధంగా.. ఎవరిని వదలకుండా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేశారన్నారు.

గతంలో ఎంతో మంది ముఖ్యమంత్రులు,మాజీ సీఎం లు విచారణకు హాజరయ్యారని విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. మీరు నిజాయితీ పరులైతే ఒక్కరే వచ్చి విచారణకు హాజరైతే బాగుండేదన్నారు.  సొంత అల్లుడి ఫోన్ ట్యాప్ చేశారని కూతురు కవిత నే చెబుతోందని వాకిటి శ్రీహరి సెటైర్ లు వేశారు. ట్యాపింగ్ కేసు లో ఉన్న ప్రభాకర్ రావు ఎందుకు అమెరికా పారిపోయాడన్నారు.

కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తరువాత ఎస్ ఐ బి ఆఫీస్ నుంచి హార్డ్ డిస్క్ లు ఎందుకు మాయం అయ్యాయన్నారు.  మూసి నది లో, వికారాబాద్ అడవుల్లో ఎందుకు డిస్క్ లు దొరికాయన్నారు. హత్య కంటే పెద్ద పాపం ఫోన్ ట్యాపింగ్ దన్నారు. ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్ని ఎన్నికల్లో ప్రజలు వాత పెట్టినా బీఆర్ ఎస్ లో మార్పు రాలేదన్నారు.

సిగ్గు లేకుండా భార్యాభర్తల ఫోన్ లు ట్యాప్ చేశారన్నారు. తెలంగాణ లో ఇంకా కల్వకుంట్ల రాజ్యాంగం నడుస్తుందని అనుకొవద్దని,  ప్రజా పాలనలో అంబేద్కర్ రాజ్యంగం అమలు అవుతుందన్నారు. ఇక కల్వకుంట్ల కేసీఆర్ రాజ్యాంగం ముగిసిందని వాకిటి శ్రీహరి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Vakiti SrihariPhone Tapping CaseTelangana PoliticsCM Revanth ReddyCongress govt

