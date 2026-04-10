Missing pet cat dispute in lallaguda hyderabad: చాలా మంది కుక్కలు, పిల్లుల్ని తమ ఇంట్లో పెంచుకుంటున్నారు. వాటిని ఇంట్లోని మనుషుల్లా ట్రీట్ చేస్తున్నారు. కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటున్నారు. అంతే కాకుండా ఒక్క నిముషం కూడా వాటిని వదిలి పెట్టి ఉండరు. ఎక్కడకు వెళ్లిన వాటిని తమతో పాటు తీసుకెళ్తు ఉంటారు. పెంపుడు జీవుల కోసం ఏమైన చేయడానికి వెనుకాడరు. అవి కూడా చాలా నమ్మకంగా, విశ్వాసంతో, ప్రేమగా ఉంటాయి. తమ ఓనర్ వెనకాలే తిరుగుతు ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లోని లాలాగూడలో ఒక మహిళ తన ఇంట్లో పెంపుడు పిల్లిని పెంచుకుంటుంది. అది చాలా ఖరీదైంది. అయితే.. ఇటీవల అది తప్పిపోయింది. సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించగా ఒక వ్యక్తి పిల్లిని దొంగిలించినట్లు ఆమె గుర్తించింది.
ఆ ప్రాంతంలో మొక్కలు అమ్ముకునే వ్యక్తి పిల్లిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించినట్లు కనిపించింది. మొక్కలు అమ్మే వ్యక్తి తన పిల్లిని దొంగిలించి ఎత్తుకెళ్లాడని, అతని బైక్ నంబర్ ఆధారంగా ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అతడ్ని పీఎస్ కు రప్పించారు.
లాలాగూడ సీఐ సమక్షంలో ఇద్దరినీ విచారించారు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరి వాదనలు పోలీసులకు తలనొప్పిగా మారాయి. మొక్కల వ్యాపారి మాట్లాడుతూ తాను పిల్లిని ఎత్తుకెళ్లలేదని చెప్పాడు. ముట్టుకొవాలని చూస్తే అది కరిచి వెళ్లిపోయిందని చెప్పాడు. యువతి మాత్రం సీసీఫుటేజీలో పిల్లిని పట్టుకున్నట్లు స్పష్టంగా ఉందని చెప్పింది. తన పిల్లి తనకు తెచ్చిఇవ్వాల్సిందే నంటూ మంకుమట్టు పట్టింది. పోలీసులతో కూడా ఆమె వాగ్వాదంకు దిగింది. దీంతో పోలీసులు ఇకలాభంలేక ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తికి గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
చివరకు అతగాడు తన తప్పుకు బాధితురాలికి క్షమాపణలు చెప్పాడు. ఇద్దరి మధ్య పోలీసులు రాజీ కుదిర్చి, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి గొడవలకు పోవద్దని ఇద్దరికీ కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి పోలీసులు పంపించివేశారు. పెంపుడు జంతువుల విషయంలో వాటి యజమానులు ఎంత అప్రమత్తంగా ఉంటారో ఈ ఘటనతో బైటపడింది. ఈ పంచాయతీ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
