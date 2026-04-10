Hyderabad: హైదరాబాద్ పీఎస్‌లో పిల్లి పంచాయతీ.. పోలీసులతో యువతి వాగ్వాదం.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Missing pet Cat dispute in hyderbad:  యువతి పిల్లి విషయంలో పోలీసులతోనే గంటల కొద్ది వాగ్వాదంకు దిగింది.  ఈ క్రమంలో పోలీసులు దీనిపై విచారణ చేపట్టి  సీసీ ఫుటేజీ ఆధారంగా ఒక వ్యక్తిని పీఎస్ కు విచారణ కోసం రప్పించారు. హైదరాబాద్ లాలాగూడలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 10, 2026, 06:22 PM IST
  • లాలాగూడ పీఎస్ లో పోలీసులతో యువతి వాగ్వాదం..
  • పెంపుడు పిల్లి విషయంలో లొల్లి..

Star Heroine: నాలుగు పెళ్లిళ్లు చేసినా సుఖం దక్కలేదా.. స్టార్ హీరోయిన్ భావోద్వేగం!
6
Jennifer Lopez
Star Heroine: నాలుగు పెళ్లిళ్లు చేసినా సుఖం దక్కలేదా.. స్టార్ హీరోయిన్ భావోద్వేగం!
Dhar Husband Murder Case: మరీ ఇంత కన్నింగ్ ఏంట్రా..?... భర్త నల్లగా ఉన్నాడని ప్రియుడితో కలిసి భార్య ఏంచేసిందంటే..?..
6
Madhya pradesh
Dhar Husband Murder Case: మరీ ఇంత కన్నింగ్ ఏంట్రా..?... భర్త నల్లగా ఉన్నాడని ప్రియుడితో కలిసి భార్య ఏంచేసిందంటే..?..
Hyundai Creta Summer Edition: హ్యుందాయ్ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్ వచ్చేసింది.. ధర, ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
5
Hyundai CRETA Summer Edition
Hyundai Creta Summer Edition: హ్యుందాయ్ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్ వచ్చేసింది.. ధర, ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
PM-SYM Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వం అదిరిపోయే స్కీం.. రోజుకు రూ.2 ఆదా చేస్తే చాలు, నెలకు రూ. 3,000 పెన్షన్, ఇలా అప్లై చేసుకోండి!
6
PM Shram Yogi Maandhan Yojana
PM-SYM Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వం అదిరిపోయే స్కీం.. రోజుకు రూ.2 ఆదా చేస్తే చాలు, నెలకు రూ. 3,000 పెన్షన్, ఇలా అప్లై చేసుకోండి!
Missing pet cat dispute in lallaguda hyderabad: చాలా మంది కుక్కలు, పిల్లుల్ని తమ ఇంట్లో పెంచుకుంటున్నారు. వాటిని ఇంట్లోని మనుషుల్లా  ట్రీట్ చేస్తున్నారు. కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటున్నారు. అంతే కాకుండా ఒక్క నిముషం కూడా వాటిని వదిలి పెట్టి ఉండరు. ఎక్కడకు వెళ్లిన వాటిని తమతో పాటు తీసుకెళ్తు ఉంటారు.  పెంపుడు జీవుల కోసం ఏమైన చేయడానికి వెనుకాడరు. అవి కూడా చాలా నమ్మకంగా, విశ్వాసంతో, ప్రేమగా ఉంటాయి.  తమ ఓనర్ వెనకాలే తిరుగుతు ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లోని లాలాగూడలో ఒక మహిళ తన ఇంట్లో పెంపుడు పిల్లిని పెంచుకుంటుంది. అది చాలా ఖరీదైంది. అయితే.. ఇటీవల అది తప్పిపోయింది. సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించగా ఒక వ్యక్తి పిల్లిని దొంగిలించినట్లు ఆమె గుర్తించింది.

ఆ ప్రాంతంలో మొక్కలు అమ్ముకునే వ్యక్తి పిల్లిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించినట్లు కనిపించింది. మొక్కలు అమ్మే వ్యక్తి తన పిల్లిని దొంగిలించి ఎత్తుకెళ్లాడని, అతని బైక్ నంబర్ ఆధారంగా ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అతడ్ని పీఎస్ కు రప్పించారు.

లాలాగూడ సీఐ సమక్షంలో ఇద్దరినీ విచారించారు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరి వాదనలు పోలీసులకు తలనొప్పిగా మారాయి. మొక్కల వ్యాపారి మాట్లాడుతూ తాను పిల్లిని ఎత్తుకెళ్లలేదని చెప్పాడు.  ముట్టుకొవాలని చూస్తే అది కరిచి వెళ్లిపోయిందని చెప్పాడు. యువతి మాత్రం సీసీఫుటేజీలో పిల్లిని పట్టుకున్నట్లు స్పష్టంగా ఉందని చెప్పింది. తన పిల్లి తనకు తెచ్చిఇవ్వాల్సిందే నంటూ మంకుమట్టు పట్టింది. పోలీసులతో కూడా ఆమె వాగ్వాదంకు దిగింది. దీంతో పోలీసులు ఇకలాభంలేక ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తికి గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

Read more: HIV Injection Case Hyderabad: ప్రియురాలికి ఎయిడ్స్ రక్తం ఎక్కించిన ఘటనలో పెనువిషాదం.. యువతి ఆత్మహత్య..

చివరకు అతగాడు తన తప్పుకు  బాధితురాలికి క్షమాపణలు చెప్పాడు. ఇద్దరి మధ్య పోలీసులు  రాజీ కుదిర్చి, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి గొడవలకు పోవద్దని ఇద్దరికీ కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి పోలీసులు పంపించివేశారు. పెంపుడు జంతువుల విషయంలో వాటి యజమానులు ఎంత అప్రమత్తంగా ఉంటారో ఈ ఘటనతో బైటపడింది. ఈ పంచాయతీ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

