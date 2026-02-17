English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • KCR Birthday Gift: ఐదుకు 5 క్లీన్‌ స్వీప్‌ విజయాలు కేసీఆర్‌ బర్త్‌ డే కానుక: కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే

KCR Birthday Gift: ఐదుకు 5 క్లీన్‌ స్వీప్‌ విజయాలు కేసీఆర్‌ బర్త్‌ డే కానుక: కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే

BRS Party Clean Sweep Out Of 5 To 5 Municipalities Is Gift To KCR Birthday: తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌కు పుట్టినరోజు కానుకగా ఐదు మున్సిపాలిటీలు అందించడం తనకు జీవితంలో మర్చిపోలేని రోజు బీఆర్‌ఎస్‌ నుంచి గెలిచి కాంగ్రెస్‌లో చేరిన ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి ప్రకటించారు. ఐదుకు ఐదు మున్సిపాలిటీలను గెలవడంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 17, 2026, 07:06 PM IST

KCR Birthday Gift: ఐదుకు 5 క్లీన్‌ స్వీప్‌ విజయాలు కేసీఆర్‌ బర్త్‌ డే కానుక: కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే

Gudem Mahipal Reddy Gift To KCR Birthday: తన నియోవజకర్గంలోని ఐదుకు ఐదు మున్సిపాలిటీల విజయాలు తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ పుట్టినరోజు కానుక అని కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్‌ రెడ్డి ప్రకటించారు. బీఆర్‌ఎస్‌ నుంచి గెలిచిన ఆయన కాంగ్రెస్‌లో చేరి తిరిగి గులాబీ గూటిలోకి వచ్చేశారు. అధికారికంగా చేరకపోయినా బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేగా గూడెం మహిపాల్‌ రెడ్డి వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తన పటాన్‌చెరు నియోజకవర్గంలోని ఐదుకు ఐదు మున్సిపాలిటీలు గెలవడంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇప్పటికే బుల్లెట్‌ దిగిందా లేదా? అని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయగా.. తాజాగా ఐదు మున్సిపాలిటీలు కేసీఆర్‌ బర్త్‌డే కానుక అని ప్రకటించారు.

Also Read: KTR: సమైక్యాంధ్రుల సంచులు మోసిన సన్నాసులకు జాతి తెలియదు: కేటీఆర్‌

పటాన్‌చెరు డివిజన్ పరిధిలో ఇటీవల నూతనంగా ఎన్నికైన గడ్డపోతారం, జిన్నారం, ఇంద్రేశం మున్సిపాలిటీల చైర్మన్లు, వైస్ చైర్మన్లు, పాలకవర్గ సభ్యులను ఎమ్మెల్యే ఘనంగా సన్మానించి అభినందించిన అనంతరం గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ముందే చెప్పాం.. అమలు చేశాం.. సాధించాం. మీ వెనుక నేనున్నా అభివృద్ధిలో ముందుకు సాగండి. ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పని చేసి మెప్పు పొందండి' అని కొత్త మున్సిపల్ పాలకవర్గాలకు ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి సూచించారు. 'పటాన్‌చెరు నియోజకవర్గ పరిధిలోని ఐదు మున్సిపాలిటీలలో గులాబీ జెండా ఎగరవేసి తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌కు పుట్టినరోజు కానుకగా అందించాం. ఇది తన జీవితంలో మర్చిపోలేని రోజు' అని ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి తెలిపారు.  సహకరించిన కార్యకర్తలు, సంపూర్ణ నమ్మకంతో ఆశీర్వదించిన ప్రజలకు ఎల్లప్పుడూ రుణపడి ఉంటామని  చెప్పారు.

Also Read: AP Govt Jobs: నిరుద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం శుభవార్త.. 1300 ఉద్యోగాల భర్తీకి సిద్ధం

'రాజకీయాల్లో గెలుపు ఓటములు అత్యంత సహజం. ప్రజలు నమ్మకంతో గెలిపించిన ప్రజాప్రతినిధులందరూ ఆయా మున్సిపాలిటీల అభివృద్ధికి చిత్తశుద్ధితో పనిచేయాలి' అని కొత్త పాలకవర్గాలకు గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి సూచించారు. ప్రతి మున్సిపాలిటీని అభివృద్ధి సంక్షేమాల అంశంలో ప్రథమ స్థానంలో నిలపాలని కోరారు. తాను ఎల్లప్పుడూ సంపూర్ణ సహకారం అందిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఐదు మున్సిపాలిటీల అభివృద్ధికి రూ.15 కోట్ల చొప్పున నిధులు సిద్ధంగా ఉన్నాయని.. అతి త్వరలో ఇందుకు సంబంధించిన పనులకు శంకుస్థాపనలు చేద్దామని ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి తెలిపారు.

Also Read: KCR Birthday Gift: తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ బర్త్‌డేకు 5 మున్సిపాలిటీలు గిఫ్ట్‌!

ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పటికీ తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నాయకత్వంపై పటాన్‌చెరు ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ తమ నమ్మకాన్ని కొనసాగిస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి తెలిపారు. అందులో భాగంగా ఐదు మున్సిపాలిటీలలోనూ.. బీఆర్ఎస్ పార్టీని నిండు మనసుతో ఆశీర్వదించి గెలిపించారని పేర్కొన్నారు. రాబోయే ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలతో పాటు కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లోను క్లీన్ స్వీప్ సాధిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

KCR BirthdayGudem Mahipal ReddyPatancheru MunicipalitiesGift To KCR Birthdaybrs party

