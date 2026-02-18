English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Municipal Elections: ఆ నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే యూటర్న్.. కాంగ్రెస్‌కు దిమ్మతిరిగే రిజల్ట్..!

Municipal Elections: ఆ నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే యూటర్న్.. కాంగ్రెస్‌కు దిమ్మతిరిగే రిజల్ట్..!

Telangana Politics: సంగారెడ్డి జిల్లా పఠాన్ చెరు ఎమ్మెల్యే మళ్లీ హాట్ టాపిక్ అయ్యారా..! మున్సిపల్ ఎన్నికలకు ముందు.. తిరిగి గులాబీ కండువా కప్పుకున్న ఆయన.. కాంగ్రెస్ పార్టీని కోలుకోలేని దెబ్బ కొట్టారా..! తన సొంత నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్‌ను ఓడించి.. బీఆర్‌ఎస్‌ను గెలిపించడంతో కీ రోల్ పోషించారా..! ఇప్పుడు రాష్ట్రమంతా సత్తా చాటిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి పఠాన్ చెరులో మాత్రం.. దిమ్మతిరిగే షాక్ తగిలిందా..!   

Written by - G Shekhar | Last Updated : Feb 18, 2026, 12:41 PM IST

Trending Photos

Central Govt Scheme: రైతులకు గుడ్ న్యూస్..అకౌంట్లలోకి డబ్బులు.. ఎప్పుడంటే?
5
pm kisan 22nd installment date
Central Govt Scheme: రైతులకు గుడ్ న్యూస్..అకౌంట్లలోకి డబ్బులు.. ఎప్పుడంటే?
Ishan Kishan Girlfriend: ఇషాన్ కిషన్ కాబోయే భార్య ఈమెనే! హీరోయిన్‌కు మించిన అందం..అదృష్టవంతుడివి బాబాయ్!
7
Ishan Kishan Girlfriend
Ishan Kishan Girlfriend: ఇషాన్ కిషన్ కాబోయే భార్య ఈమెనే! హీరోయిన్‌కు మించిన అందం..అదృష్టవంతుడివి బాబాయ్!
Solar eclipse 2026: అత్యంత అరుదైన సూర్యగ్రహణం.. గర్భిణీ మహిళలు ఏంచేయాలి, తీసుకొవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటంటే..?
6
Solar Eclipse 2026
Solar eclipse 2026: అత్యంత అరుదైన సూర్యగ్రహణం.. గర్భిణీ మహిళలు ఏంచేయాలి, తీసుకొవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటంటే..?
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. అమావాస్య స్పెషల్, మేష, కర్కాటక, మీన రాశులకు అదృష్టం బలంగా…!
6
Daily Horoscope
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. అమావాస్య స్పెషల్, మేష, కర్కాటక, మీన రాశులకు అదృష్టం బలంగా…!
Municipal Elections: ఆ నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే యూటర్న్.. కాంగ్రెస్‌కు దిమ్మతిరిగే రిజల్ట్..!

Telangana Politics: సంగారెడ్డి జిల్లా పఠాన్ చెరు ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి.. కాంగ్రెస్ పార్టీకి బిగ్ షాక్ ఇచ్చారు. మున్సిపల్ ఎన్నికలకు ముందు తిరిగి గులాబీ కండువా వేసుకున్న ఆయన.. తన సొంత ఇలాకాలో బీఆర్ఎస్ పార్టీని తిరిగి నిలబెట్టారు. పటాన్ చెరు నియోజకవర్గంలోని ఐదు మున్సిపాలిటీల్లో గులాబీ పార్టీకి తిరుగులేని విజయాన్ని కట్టబెట్టడంతో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇందు కోసం కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసినట్టు తెలుస్తోంది. అయితే ఎన్నికలకు ముందువరకు కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే కొనసాగిన ఆయన.. ఊహించని రీతిలో తిరిగి బీఆర్ఎస్ కు దగ్గరయ్యారు. తన సోదరుడు గూడెం మధుసూధన్ రెడ్డిని కేసీఆర్ వద్దకు పంపించారు. తన రాయభారం సక్సెస్ కాగానే.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్ధులకు మద్దతుగా ఎన్నికల ప్రచారంలోకి దిగిపోయారు. ఇప్పుడు మహిపాల్ రెడ్డి గులాబీ పార్టీలో ఎందుకు ప్రచారం నిర్వహించారు.. అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎందుకు దూరం అయ్యారనే చర్చ పార్టీలో జోరుగా సాగుతోంది. 
 
తాజా మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మెజారిటీ సీట్లలో విజయాలు నమోదు చేసింది. కానీ పఠాన్ చెరులో మాత్రం ఐదు మున్సిపాలిటీలలో అధికార పార్టీకి గట్టి షాక్ తగిలింది. మొన్నటివరకు అధికార పార్టీలో పనిచేసిన ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి.. మున్సిపల్ ఎన్నికలలో మాత్రం బీఆర్ఎస్ కోసం పని చేశారు. పటాన్ చెరులో ఉన్న ఐదు మున్సిపాలిటీల్లో కాంగ్రెస్ ను ఓడించి బీఆర్ఎస్ ను గెలిపించుకున్నారు. పటాన్ చెరు నియోజకవర్గ పరిధిలోని ఐదు మున్సిపాలిటీల్లో కాంగ్రెస్‌ను మట్టికరిపించి, గులాబీ జెండా ఎగిరేలా చేయడంలో మహిపాల్ రెడ్డి కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థుల విజయం కోసం భారీగా నిధులు ఖర్చు చేయడమే కాకుండా, క్యాడర్‌ను ఏకతాటిపైకి తెచ్చి కాంగ్రెస్‌ను ఆత్మరక్షణలో పడేశారు. ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. బుల్లెట్ దిగిందా లేదా అంటూ పరోక్షంగా కాంగ్రెస్ నాయకత్వానికి సవాల్ విసిరినట్లుగా ఆయన డైలాగులు చెప్పారు.
 
ఇప్పుడు పటాన్ చెరు నియోజకవర్గంలోని 5 మున్సిపాలిటీలను గులాబీ పార్టీ క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. ఇందులో గుమ్మడిదల, గడ్డపోతారం, ఇంద్రేశం, ఇస్నాపూర్, జిన్నారం మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి. అయితే జిన్నారం మున్సిపాలిటీని బీజేపీ కౌన్సిలర్ల మద్దతు గెలవడం హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. మరోవైపు బీజేపీ ఎంపీ రఘునందన్ ఎక్స్ అఫిషియో ఓటుతో ఇస్నాపూర్ మున్సిపాలిటీని దక్కించుకున్నారు. ఇక మున్సిపల్ చైర్మన్ గా  మోటే సుమలత, వైస్ చైర్మన్ గా మాధవి సరిత నరేందర్ రెడ్డి ఎన్నికయ్యారు. అయితే ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి కాంగ్రెస్‌లో చేరినప్పటి నుండి స్థానిక నాయకులు కాటా శ్రీనివాస్ గౌడ్, నీలం మధు వంటి వారితో ఆయనకు పొసగడం లేదు. 

కాంగ్రెస్ పార్టీలో తనకు తగిన ప్రాధాన్యత లభించడం లేదని, పైగా తన ప్రత్యర్థి వర్గానికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారని ఆయన తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారు. అందుకే ఆయన బీఆర్ఎస్‌కే మద్దతు ప్రకటించారు. బీఆర్ఎస్ నే గెలిపించాలని ప్రచారం కూడా చేశారు. అయితే కాంగ్రెస్ పెద్దలు ఆయనను పట్టించుకోలేదు. ఫిరాయించిన నేతల్ని మళ్లీ చేర్చుకునేది లేదని బీఆర్ఎస్ ప్రకటించింది. సుప్రీం కోర్టు తీర్పు వచ్చాకే పార్టీ ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల రాకపై క్లారిటీ ఇస్తామని ప్రకటించింది. 
 
మొత్తంమీద కాంగ్రెస్ హవాలోనూ బీఆర్ఎస్ పార్టీని నిలబెట్టిన ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి పరిస్థితి రెంటికి చెడ్డ రేవడిలా మారిందన్న చర్చ జరుగుతోంది. అటు కాంగ్రెస్ పార్టీలో నుంచి బయటకు వచ్చి.. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి అండగా నిలిచారు. తన సొంత నియోజకవర్గంలో ఐదు మున్సిపాలిటీలను గెలిపించి.. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి తిరుగులేదని నిరూపించారు. కానీ గులాబీఆ పార్టీ మాత్రం.. ఆయనకు రాకకు బ్రేకులు వేస్తోంది.. దాంతో ఎమ్మెల్యే పరిస్థితి ఎటు కాకుండా పోయింది.. చూడాలి మరి ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి విషయంలో గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ తన నిర్ణయం మార్చుకుని పార్టీకి తిరిగి చేర్చుకుంటారా.. లేక.. ఇలాగే వదిలేస్తారా అనేది మాత్రం అంతుచిక్కని ప్రశ్నగా మారింది.

About the Author

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Gudem Mahipal ReddyPatancheru MLA Mahipal ReddyPatancheru Municipal ElectionsBRS Clean Sweep Patancheru

Trending News