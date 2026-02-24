English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Hyderabad: మరీ ఇంతటి క్రూరత్వమా.. కన్నబిడ్డ నోట్లొ గుడ్డలు కుక్కి, కట్టెల పోయిలో వేసిన కసాయి తల్లి..

Mother killed her 2 months baby boy in dundigal: బౌరం పేట్ సానరెల్లి హైరైజ్ అపార్ట్మెంట్స్ లో హృదయవిదారక ఘటన చోటుచేసుకొంది. కన్నతల్లి తన బిడ్డ నోట్లొ గుడ్డలు కుక్కి మరీ కట్టెలో పోయ్యిలో వేసింది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సభ్యసమాజం సిగ్గుతో తలదించుకునేలా మారింది. దీనిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 24, 2026, 05:39 PM IST
  • దుండిగల్ లో దారుణం..
  • రెండు నెలల పసిబాబును చంపిన తల్లి..

Mother brutally attack on her 2 months baby boy and putting him in a wood stove in dundigal: సమాజంలో ప్రస్తుతం చోటు చేసుకుంటున్న ఘటనలు చూస్తుంటే అందర్ని ఉలిక్కిపడేలా ఉంటున్నాయి. అసలు మానవ సంబంధాలు ఉన్నాయా అన్న మానం కల్గుతుంది. సమాజంలో తల్లికి ఉన్న స్థానం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తల్లిని మించిన దైవం లేదని చెప్తారు. తన బిడ్డల కోసం తల్లి ఎలాంటి త్యాగాలకైన, ఎలాంటి సిట్యువేషన్ లను అయిన ఎదుర్కొవడానికి సిద్దంగా ఉంటుంది. కానీ అలాంటి గొప్ప స్థానంలో ఉన్న తల్లులు ఇటీవల ఘోరాలకు పాల్పడుతున్నారు. అది కూడా తమ రక్తం పంచుకున్న వారితో ఇలాంటి పనులు చేయడం మరింత గుండెల్ని పిండేసే ఘటనలుగా మారుతున్నాయి.

చెన్నైలో ఇటీవల ఒక తల్లితన కూతుర్ని ప్రియుడితో నిద్రమాత్రలు ఇచ్చి పలు మార్లు అత్యాచారం చేయించింది. ఈ ఘటన మరువక ముందే తెలంగాణలోనిహైదరాబాద్ లో మరో తల్లి తన బిడ్డను నిప్పుల పోయ్యిలో పడేసింది.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం దుండిగల్ లోని బౌరం పేట్ లో చోటు చేసుకుంది.

హైదరాబాద్ లోని మేడ్చల్ జిల్లా దుండిగల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బౌరం పేట్ సానరెల్లి హైరైజ్ అపార్ట్మెంట్స్ లో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. స్థానికంగా మమత(22), రాజేంద్ర (21)అనే యువకులు ప్రేమ వివాహం చేసుకుని బతుకుదెరువు నిమిత్తం మధ్యప్రదేశ్ నౌగామీ విలేజ్ నుండి హైదరాబాద్ కి వచ్చి బౌరంపేట్ లో పనికిచేరారు. వీరికి రెండు నెలల క్రితం బాబు పుట్టాడు. అతనికి సూర్య అని పేరు పెట్టుకున్నారు. అయితే ఏంజరిగిందో కానీ.. గడిచిన 2 రోజులుగా బాబు ఎడుపుతో విసుగెత్తిపోయిన తల్లి మమత.. బాబు నోట్లో గుడ్డలు పెట్టి కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి నిప్పుల మధ్య పోయ్యిలో వేసి చంపేసింది.

దీంతో చాలాసేపు నుంచి బాబు ఏడ్వడం విన్పించట్లేదని వెంటనే కొంత మంది అక్కడకు వెళ్లి చూశారు. అప్పటికే బాబు కట్టెల పోయిలో విగతజీవిగా మారిపోయాడు. వెంటనే చుట్టుపక్కల వారు ఈ ఘటనను గమనించి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు అక్కడకు చేరుకుని శవాన్ని పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. మహిళను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 

మమత ఏమైన మతిస్థిమితం లేకుండా ఉందా అన్న కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి భార్య, భర్తలు ఇద్దరు పోలీసుల అదుపులోనే ఉన్నారు.ఈ ఘటన అందర్ని కలిచివేసేదిగా మారింది. కన్న బిడ్డకు చిన్నగాయమైన ఆ తల్లి భరించలేదు. అలాంటిది నోట్లొ గుడ్డలు కుక్కి, కాళ్లు చేతులు కట్టేసి నిప్పుల పోయిలో పడేయడం ఏంటని, ఆ చిన్నారి ఎంతగా బాధపడి ఉంటాడని ఊహించుకుంటేనే కళ్లలో నీళ్లు తిరుగుతున్నాయి.

ఈ ఘటన మాత్రం తీవ్ర విషాదంగా మారింది. చాలా మంది తల్లులు తమకు పిల్లలు లేరని ఆస్పత్రుల చుట్టు, గుళ్లచుట్టు తిరుగుతారు. కనీసం వారికైన ఇస్తే వారు బాగా చూసుకొనేవారని మరికొంత మంది ఈ ఘటనపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

