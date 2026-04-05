  • Etela Rajender: పార్టీలు మారడం బట్టలు మార్చినంత ఈజీ కాదు.. ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

MP Etela rajender fires slams on party change rumours:  జీవన్ రెడ్డి, తాను, బొడిగె శోభా తదితరులు టీఆర్ఎస్‌లోకి వెళ్తారని ప్రచారంపై ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ తీవ్ర  ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేశారు. గతంలో  ఇరవై ఏళ్ళ పాటు బీఆర్ఎస్‌లో ఉన్నానని, దీంతో సహజంగానే ఆ పార్టీలోని నేతలతో తనకు పరిచయాలు ఉంటాయని అన్నారు. వారితో మాట్లాడినంత మాత్రాన పార్టీ మారుతున్నట్లు ప్రచారం చేయడం ఏంటని తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 5, 2026, 01:21 PM IST
MP Etela rajender fires on party change rumours controversy: తెలంగాణలో రాజకీయాలు చాలా రసవత్తరంగా మారాయి. ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తొంది. మరోవైపు బీజేపీ కూడా  ఇటీవల తెలంగాణలో బాగా యాక్టివ్ అయ్యింది. రాబోయే ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో కాషాయ జెండా ఎగరనుందని క్యాడర్ ఫుల్ జోష్ లో ఉంది. ఇప్పటికే  జగిత్యాల జీవన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ నుంచి బైటకు వచ్చారు. ఆయన బీఆర్ఎస్ లోకి వెళ్లేందుకు సన్నాహలు జరుగుతున్నాయి.  ఈ క్రమంలో ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ సైతం బీజేపీని వీడనున్నారని సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ప్రచారం జరుగుతుంది. దీనిపై ఈటల  రాజేందర్ సీరియస్ అయ్యారు. ఇలాంటి రూమర్స్ లను నమ్మోద్దని స్పష్టం చేశారు.తనను కేసీఆర్ BRS నుండి పంపించి 5 ఏళ్లు అవుతుందన్నారు. ఆ తర్వాత బీజేపీలోకి చేరానన్నారు. తనతో పాటు జీవన్ రెడ్డి, తాను, బొడిగె శోభా  పార్టీ మారుతున్నామనీ కొంతమంది పోస్టర్ లు వేస్తున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. పార్టీ లు మారడం బట్టలు మార్చినంత ఈజి కాదన్నారు. అంతేకాకుండా..పార్టీ లు మారకూడదు నేనే సందేశం కూడా ఇచ్చానని గుర్తు చేశారు.

తన గురుంచి తెలంగాణ సమాజం కి తెలుసని, కానీ ప్రజలు ఇలాంటి ప్రచారంతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరుతున్నట్లు చెప్పారు. తాను ఇరవై ఏళ్ళ పాటు బీఆర్ఎస్‌లో ఉన్నానని, దీంతో సహజంగానే ఆ పార్టీలోని నేతలతో తనకు పరిచయాలు ఉంటాయని అన్నారు. అంత మాత్రంకు వారితో మాట్లాడితే పార్టీ మారడంకు రెడీ అయ్యానని రాయడం ఏంటని మండిపడ్డారు. ఈటలను పొగుట్టుకుని కేసీఆర్ తప్పు చేశారని ప్రజల్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చలు జరుగుతుందన్నారు. మళ్ళీ వీళ్లందరూ కేసీఆర్ తో కలుస్తారు అని చర్చ జరుగుతుందన్నారు.  ఇలాంటి పిచ్చి పుకార్లు చేయుద్దని స్పష్టం చేశారు.

నన్ను బర్తరఫ్ చేయడమే కాకుండా నన్ను ఇబ్బందులు గురిచేశారని బీఆర్ఎస్ పై  ఈటల మండిపడ్డారు. తన  కోళ్ళ ఫార్మ్ లు కూల్చారని, భూములు గుంజు కున్నారని,  లీగల్గా కొనుక్కున్నవి చెరబట్టారన్నారు.  ఈ ప్రచారంపై సీఎం రేవంత్  కు లేఖ రాస్తానని అన్నారు. అదే విధంగా సందర్భం వస్తె ఈటెల రాజేందర్ ఏంటో తెలుస్తుందన్నారు. ఈ ప్రభుత్వం మీద కూడా తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉందన్నారు. కొంత మంది మీడియా ను మేనేజ్ చేస్తున్నారని ఈ ప్రభుత్వం బుకాయిస్తు, దాబాయిస్తుందన్నారు. 6 మంది ఎంపీలమున్నామని,  మా ఎమ్మెల్యేలము కలిసి కార్యక్రమాలు చేయబోతున్నామన్నారు.

మొదటి ప్రోగ్రాం చలో బాలాజీ నగర్ చేపట్టాలని అనుకున్నామన్నారు. GHMC పరిధిలో జరిగే ఎన్నికల్లో సర్వే లు చేస్తున్నామని అన్ని తమకు పాజిటివ్గా ఉన్నాయన్నారు.  అధికారం కోసం ఆధిపత్యం కోసం ఇతర పార్టీ ల నుండి నేతలు పక్క పార్టీలోకి వస్తారని అంటారని ఈటల పేర్కొన్నారు. తనను గతంలో దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర్ పార్టీ లో రావాలని కోరి,  కోరుకున్న మంత్రిపదవి ఇస్తా అంటూ ఆఫర్ ఇచ్చిన విషయంను గుర్తు చేశారు. కానీ కమిట్మెంట్ తో ఉద్యమంలో ఉన్నామన్నారు.

మనందరి ఎజెండా కేసీఆర్ ను ఓడగొట్టాలని కాబట్టి రాజగోపాల్ రెడ్డి, తుమ్మల, జూపల్లి, వివేక్ లాంటి వాళ్లు కాంగ్రెస్ కి పోదాం అన్నారని  ఒకవేల పోయి ఉంటే నేను మంత్రి నో , డిప్యూటీ సిఎం నో అయ్యే వాడినన్నారు.నేను పదవుల కోసం పాకులాడను. చిల్లర మాటలు మాట్లాడుతూ, ప్రజల్ని, ధర్మాన్ని నమ్ముకున్నతమను ఇలా ప్రచారాలు చేయడం సరికాదన్నారు.

నా పార్లమెంట్ పరిధిలో నాకున్న అవగాహాన వేరే వారికి ఉండదన్నారు. హుజూరాబాద్ మీ పరిధి కాదు అన్నారు. ఎన్నికలప్పుడు అటు పోలేదు.  హుజురాబాద్I లో నేను ఉన్నప్పుడు మున్సిపల్ ఛైర్మన్, ZPTC ఓడిపోలేదన్నారు.

ఈ సారి ఆ పార్లమెంట్ పరిధిలో జోక్యం చేసుకోవద్దు అన్నారు చేసుకోలేదన్నారు. Ghmc పరిధిలో గెలిచే వారికి టికెట్ లు వస్తాయన్నారు. నా వాడు కాదు అని టికెట్ ఇవ్వడం ఉండదన్నారు. పార్టీ గెలవాలని , ఎక్కువ సీట్లు రావాలని కోరుకుంటామని ఈటల క్లారిటీ ఇచ్చారు. నా పార్టీ ఏమీ ఆలొచిస్తుంది అదే నేను కూడా ఆలోచిస్తానని ఈటల రాజేందర్ స్పష్టం చేశారు. 

మా పార్లమెంట్ సమస్యల పై, CSR నిధుల పై మేము కూడా ప్రధాని కి లేఖ రాశామని, అబద్ధాల పునాదుల మీదనే రేవంత్ రెడ్డి గెలిచారన్నారు. నియోజక వర్గాల పునర్విభజన తో దక్షిణాది కి  అన్యాయం జరగదు అని ప్రధాని మోడీ కూడా చెప్పారన్నారు. హుజూరాబాద్ డంపింగ్ యార్డ్ పై అక్కడి ప్రజలు పిలిస్తే వెళ్లి నాయకత్వం వహిస్తానన్నారు.

గత ప్రభుత్వం లో దోచుకున్నది అంతా కక్కిస్తా అని అప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి అన్నారని, ఇన్ని నెలలు గడుస్తున్న ఇంకా ఎందుకు కక్కించడం లేదని ఏకీపారేశారు. సీఎం రేవంత్ భక్వాస్ మాటలు మాట్లాడుతున్నాడని,  చివరకు భూములు అన్యక్రంతమవుతున్నా పట్టించుకోవడం లేదని, కోర్ట్ లను కూడా మేనేజ్ చేసే స్థాయి వచ్చారని కాంగ్రెస్ తీరుపై ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ తీవ్రస్థాయిలో ద్వజమెత్తారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

