Mr Work From Home Movie: సూపర్ ఐడియా గురూ.. కొత్తగా 'మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్..' ప్రమోషన్స్

  Telugu News
  Hyderabad City
Mr Work From Home Promotions: మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ మూవీ మేకర్స్ డిఫరెంట్‌గా ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నారు. రైతులకు సంబంధించిన అంశాలతో రూపొందిన సినిమా కావడంతో రైతుల మధ్య నుంచే జనాల్లోకి సినిమాను తీసుకువెళుతున్నారు. వివరాలు ఇలా..  

Written by - ZH Telugu Desk | Last Updated : Mar 11, 2026, 01:52 PM IST

Mr Work From Home Promotions: ప్రస్తుతం సినిమా తీయడం ఎత్తయితే.. ఆ సినిమాను జనాల్లోకి తీసుకువెళ్లడం మరో ఎత్తు. పెద్ద నిర్మాతలు ప్రమోషన్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా భారీ బడ్జెట్ ఖర్చు పెట్టి ప్రమోషన్స్ చేస్తుంటారు. అయితే చిన్న సినిమాల పరిస్థితి అలా ఉండదు. కమర్షియల్ ఫార్ములా కాకుండా.. ఓ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్‌తో తీసిన సినిమాలకు మరీ కష్టం. కానీ ఇటీవల ఓ చిన్న సినిమా మేకర్స్ చేసిన ప్రయత్నం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పేరుతో రూపొందిన ఈ చిత్రం త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంద. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మూవీ మేకర్స్ ప్రమోషన్స్‌లో డిఫరెంట్‌ రూట్‌ను ఎంచుకున్నారు.

ఈ సినిమాను రైతులకు ఉపయోగపడే అంశాలతో రూపొందించారు. అందుకే ప్రమోషన్స్ కూడా రైతుల మధ్యలో నుంచే మొదలుపెట్టారు. ఇటీవల హైదరాబాద్‌లోని NTR స్టేడియంలో జరిగిన రాజేందర్ రెడ్డి రైతు బడి అగ్రి షోలో మేకర్స్ ప్రత్యేకంగా ఓ స్టాల్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడికి విచ్చేసిన రైతులకు తమ సినిమా గురించి వివరించారు. అగ్రికల్చర్ ఎగ్జిబిషన్‌లో వ్యవసాయానికి సంబంధించిన పరికరాలు.. విత్తనాలు, కంపెనీ స్టాల్స్ కనిపిస్తాయి. కానీ.. ఓ సినిమా ప్రమోషన్ కోసం ప్రత్యేకంగా స్టాల్ ఏర్పాటు చేయడం ఇంట్రెస్ట్‌ను క్రియేట్ చేసింది.

మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం (PJTSAU)లో నిర్వహించిన మెగా రైతు మేళాలో మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ టీమ్ ప్రమోషన్స్ చేసింది. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరవ్వగా.. ప్రత్యేకంగా ఓ స్టాల్‌ను ఏర్పాటు చేసి అక్కడికి వచ్చిన మంత్రులు, అధికారులు, స్కాలర్లు, యాక్టివిస్టులు, మహిళా యాక్టివిస్టులు, రైతులకు సినిమా కంటెంట్ గురించి వివరించారు. సినిమా కోసం చిత్రబృందం చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని అభినందించారు.

ఆధునిక టెక్నాలజీ సాయంతో వ్యవసాయాన్ని ఎలా అభివృద్ధి చేయవచ్చో మేకర్స్ ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ మూవీలో చూపించారు. వ్యయసాయం, టెక్నాలజీ మధ్య అంతరాన్ని తగ్గించే ఉద్దేశంతో ఈ మూవీ తీసినట్లు తెలుస్తోంది. సందేశాత్మక అంశాలను ప్రస్తావిస్తునే.. పూర్తిగా వినోదాత్మకంగా తెరకెక్కించినట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. యువత, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌ను మెప్పిస్తుందని చెప్పారు. త్రిగుణ్, పాయల్ రాధాకృష్ణ, అనీష్ కురువిల్లా, శివాజీ రాజా, హర్ష వర్ధన్, సత్య కృష్ణన్, హర్ష చెముడు, నెల్లూరు సుధర్శన్, సీవీఎల్ నరసింహరావు, గుండు సుదర్శన్, వేణు యెల్దండి, సప్తగిరి తదితరులు ఈ సినిమాలో నటించారు.ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి రిలీజ్ అయిన టీజర్ ఆకట్టుకుంటోంది. మధుదీప్ చెలికాని దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని అరవింద్ మండ్యం నిర్మిస్తున్నారు. సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా రవికుమార్ పనిచేయగా.. ఎడిటర్‌గా కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్‌గా అరుణ్ చిల్వేరు, ప్రకాష్ చెరుకూరి పనిచేశారు. సెన్సార్ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ.. వేసవిలో ప్రేక్షకుల ముందుకురానుంది. 

