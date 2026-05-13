/Musalodiki Dasara Pandaga: ఆసక్తిరేకిస్తోన్న ‘ముసలోడికి దసరా పండగ’ టైటిల్.. ఈ నెల 15న విడుదల..

నాన్స్టాప్ నవ్వులు పండించడానికి టాలీవుడ్ తెరపై మరో ఫుల్ లెంగ్త్ కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ గా రాబోతుంది ‘ముసలోడికి దసరా పండగ’మూవీ రాబోతోంది. రాజీ నాయుడు - సీతమ్మ వాళ్లె ఆశీస్సులతో రమణా ఫిలిమ్స్ బ్యానర్పై యువ నిర్మాత రమణ వాళ్లె ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.ఈ చిత్రం తెలుగుతో పాటు తమిళంలో తెరకెక్కుతుంది. "ముసలోడికి దసరా పండుగ" సినిమాలో టైటిల్ రోల్లో విలక్షణ నటుడు నాజర్ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. ఈ సినిమా ఈ శుక్రవారం (మే 15న) థియేటర్లలో విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఇప్పటికే ట్రైలర్ ప్రచార చిత్రాలతో భారీ అంచనాలు అందుకుంది.
ఈ సందర్భంగా నిర్మాత రమణ వాళ్లె మాట్లాడుతూ.. "ఆడియన్స్ థియేటర్స్ వస్తే కడుపుబ్బా నవ్వుకొని బయటకు వెళ్లవచ్చు అని చెప్పుకొచ్చారు. మా సినిమాకు వచ్చేవాళ్లు రెండు గంటల పాటు కష్టాలన్నీ మర్చిపోయి హాయిగా నవ్వుకునేలా ఈ చిత్రాన్ని తీర్చిదిద్దినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. సినిమా అవుట్పుట్ పట్ల మేము చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నట్టు తెలిపారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రమోషన్ పోస్టర్స్ ఈ చిత్రంపై అంచనాలు పెంచేలా చేసిందన్నారు. సినిమా ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చుతుందని కాన్ఫిడెన్స్ గా చెబుతున్నామన్నారు. ఈ సినిమాను మా పితృ సమానులు దివంగత దర్శకుడు ఈవీవీ సత్యనారాయణకు అంకితమిస్తున్నట్టు తెలిపారు.
చాలా కాలం తర్వాత తెలుగు తెరపైకి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్, ఫుల్ లెంగ్త్ కామెడీతో రాబోతున్న‘ముసలోడికి దసరా పండగ’ సినిమాను థియేటర్స్ లో ఎవరు మిస్ కావొద్దని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సినిమాలో నాజర్తో పాటు అంజలి (సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు ఫేం), అనిత (నువ్వు నేను ఫేం), కోవై సరళ, శరణ్య, సత్య వంటి నటీనటులు నటించారు.
