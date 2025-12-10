English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Reanth Reddy: చరిత్ర గుర్తుంచుకునేలా పరిపాలన ఉండాలన్నదే ఆకాంక్ష: రేవంత్‌ రెడ్డి

Reanth Reddy: చరిత్ర గుర్తుంచుకునేలా పరిపాలన ఉండాలన్నదే ఆకాంక్ష: రేవంత్‌ రెడ్డి

Revanth Reddy OU Meeting: చరిత్ర గుర్తుంచుకునేలా  పరిపాలన ఉండాలన్నదే తన ఆకాంక్ష అని రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రకటించారు. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయాన్ని అభివృద్ధి చేయడమే తన లక్ష్యమని తెలిపారు. ఓయూ అంటే తనకు అభిమానం అని చెప్పారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 10, 2025, 02:58 PM IST

Reanth Reddy: చరిత్ర గుర్తుంచుకునేలా పరిపాలన ఉండాలన్నదే ఆకాంక్ష: రేవంత్‌ రెడ్డి

OU Campus: తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో స్వరాష్ట్ర ఆకాంక్షను బలంగా వినిపించిన గడ్డ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వెళ్తున్నానని అంటే ఎందుకంత ధైర్యం చేస్తున్నావని నన్ను కొంతమంది అడిగారు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి రావాలంటే కావాల్సింది ధైర్యం కాదు.. అభిమానం' అని రేవంత్‌ రెడ్డి తెలిపారు. 'గుండెల నిండా అభిమానాన్ని నింపుకుని యూనివర్సిటీకి అభివృద్ధికి బాటలు వేసేందుకు ఇక్కడికి వచ్చా' అని రేవంత్‌ రెడ్డి వివరించారు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దాలనే సంకల్పంతో ఇక్కడికి వచ్చినట్లు చెప్పారు.

Also Read: DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌! 5 శాతం డీఏ పెంపునకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం

ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొని ప్రసంగించారు. తెలంగాణ గడ్డకు ఒక చైతన్యం, పౌరుషం ఉంది. ఆ చైతన్యం, పౌరుషానికి చదువుతో పనిలేదు. ఆధిపత్యం చెలాయించాలని చూసిన ప్రతీసారి తెలంగాణలో తిరుగుబాటు మొదలైంది. కొమురం భీమ్ నుంచి సాయుధ రైతాంగ పోరాటం, తెలంగాణ ఉద్యమం వరకు ఆధిపత్యంపై పోరాటం కొనసాగింది. సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం కావాలంటే తెలంగాణ సాధనతోనే జరుగుతుందని ఉస్మానియా, కాకతీయ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు నడుం బిగించారు. పీవీ నర్సింహా రావు, జైపాల్ రెడ్డి, జార్జ్ రెడ్డి, గద్దర్ లాంటి గొప్ప వ్యక్తులను అందించిన ఘనత ఉస్మానియా యూనివర్సిటీది' అని రేవంత్‌ రెడ్డి తెలిపారు.

Also Read: Global Summit: గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌లో రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. కేసీఆర్‌ పాలనపై ఆర్‌బీఐ మాజీ చైర్మన్‌ ప్రశంసలు

'మలి దశ తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ముందు భాగాన నిలిచింది. తెలంగాణ వస్తే మా తమ్ముల్లు ఎవరి ఆస్తులు అడగలేదు, ఫామ్ హౌస్ అడగలేదు. మా తమ్ముల్లు స్వేచ్ఛ, సామాజిక న్యాయం, సమాన అవకాశాలు మాత్రమే అడిగారు. ప్రజా ప్రభుత్వంలో స్వేచ్ఛ, సామాజిక న్యాయం, సమాన అవకాశాలు అందిస్తున్నాం' అని రేవంత్‌ రెడ్డి చెప్పారు. తాను ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనే చదువుకున్నట్లు.. విదేశీ భాష రాకపోయినా పేదవాడి మనసు చదవడం వచ్చని పేర్కొన్నారు.

Also Read: KCR Deeksha Divas: మళ్లీ కేసీఆర్‌ ముఖ్యమంత్రి కావడం తథ్యం.. ఇదే నా మాట

'పేదలకు సంక్షేమం అందేలా పరిపాలన చేయడం వచ్చు. పేదలకు, నిస్సహాయులకు సహాయం అందించడమే ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. చేతనైతే ఆర్ట్స్ కాలేజీకి రమ్మని ఒకాయన గతంలో సవాల్ విసిరాడు. నాకేం ఫామ్ హౌసులు లేవు.. నేనేం ప్రజల సొమ్ము దోచుకోలేదు. చరిత్ర గుర్తుంచుకునేలా  పరిపాలన ఉండాలన్నదే నా ఆకాంక్ష' అని రేవంత్‌ రెడ్డి తెలిపారు. 'జయ జయహే తెలంగాణ గీతాన్ని తొక్కిపెడితే రాష్ట్ర గీతంగా గుర్తించాం. పదేళ్లు తెలంగాణ తల్లి ఎట్లుంటదో అధికారికంగా గుర్తించలేదు. బహుజనుల తెలంగాణ తల్లిని ఆవిష్కరించుకుని జాతికి అంకితం చేసుకున్నాం. ఎస్సీ వర్గీకరణ చేసి అమలు చేసి సామాజిక న్యాయం చేశాం' అని రేవంత్‌ రెడ్డి ఏకరువు పెట్టారు.

'బీసీల లెక్క తేల్చేందుకు కులగణన చేశాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం జనగణనతో కులగణన చేపట్టే పరిస్థితులు కల్పించాం. ప్రభుత్వం దగ్గర పంచడానికి భూములు లేవు.. ఉన్నది ఉన్నట్టు చెబితే మమ్మల్ని విమర్శిస్తున్నారు. వాళ్లను నేను ఒక్కటే అడగదలచుకున్నా. వందల ఎకరాల్లో ఫామ్ హౌసులు కట్టుకున్నోళ్లు పదేళ్లలో దళితులకు మూడెకరాల భూమి ఇవ్వలేదు' అని రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. భూమి లేకపోవడం పేదరికం కావచ్చు .. కానీ చదువు లేకపోవడం వెనుకబాటుతనం అని పేర్కొన్నారు. 

'విద్య ఒక్కటే వెనకబాటుతనం లేకుండా చేయగలుగుతుంది. ఇప్పుడు విద్య అందుబాటులో ఉంది. కానీ నాణ్యమైన విద్య కావాలి. అందుకే అందరికీ నాణ్యమైన విద్య అందించాలని ప్రభుత్వం సంకల్పించింది. విద్య ఒక్కటే మన తలరాతలు మారుస్తుంది.. జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతుంది. కులవివక్షను రూపి కులం అడ్డుగోడలను తొలగించేందుకే ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం' అని రేవంత్‌ రెడ్డి వెల్లడించారు.

