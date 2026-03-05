Naga Chaitanya falls down Video: వృషకర్మ మూవీ గ్లింప్స్.. స్టేజీ మీదనే వెనక్కి పడిపోయిన నాగచైతన్య.. వీడియో..

Naga Chaitanya falls down on stage in Vrushakarma glimpse release event: అక్కినేని నాగ చైతన్య హీరోగా చేస్తున్న కొత్త మూవీ ‘వృషకర్మ’ మూవీ గ్లింప్స్ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ప్రసాద్ ఐ మ్యాక్స్ లో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా స్టేజీ మీద చైర్ లను వేశారు. దీనిలో కూర్చున్న చైతుకు ఒక్కసారిగా అనుకొని ఘటన ఎదురైంది. ఆయన కూర్చొగానే వెనక్కి బ్యాలెన్స్ అవుట్ పడిపోయారు.
‘వృషకర్మ’ మూవీ గ్లింప్స్ రిలీజ్ ఈవెంట్లో కిందపడిన హీరో నాగ చైతన్య
స్టేజీపై ఏర్పాటు చేసిన కుర్చీలో కూర్చునే సమయంలో వెనక్కి పడిపోయిన నాగ చైతన్య pic.twitter.com/yJRGqVdjqp
March 5, 2026
స్టేజీ మీద,అప్పటికే అందరు అతిథులు, మీడియా వాళ్లు అందరుఉన్నారు. అందరి ముందు చైతు పడిపోవడంతో చాలా మంది ఒక్కసారిగా బిత్తరపోయారు. వెంటనే చైతు లేచి ఏమి కాలేదని నవ్వుతు అక్కడి నుంచి పక్కకు వెళ్లారు. మరో చైర్ లో కూర్చుని ఈవెంట్ లో మాట్లాడారు. పెద్ద ప్రమాదం తప్పడంతో అక్కడున్న వారు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.
మరోవైపు ఈవెంట్ నిర్వాహకులపై చైతు పీఆర్ టీమ్ సీరియస్ అయ్యారు. వృషకర్మ మూవీకి కార్తీడ్ దండు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. భారీ మిథికల్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కనుంది. గ్లింప్స్ ప్రారంభంలో ఒక దుష్టశక్తి బొమ్మను గీస్తుండగా, గబ్బిలం ఆకారంలో ఉన్న విధంగా ఒక శక్తి బైటకు వచ్చి అతడ్ని చంపేయడం సీన్ చూస్తే గూస్ బంప్స్ తెప్పించేవిగా ఉన్నాయి. దీంతో ఈ మూవీపై హైప్ మరింత క్రియేట్ అయ్యిందని చెప్పుకొవచ్చు. దుష్టశక్తులు మేల్కొన్నప్పుడు.
విధి ఒక వృషకర్మ ను ఎంపిక చేసుకుంటుదనే థీమ్ లో ఈ మూవీ తెరకెక్కింది. ఈ క్రమంలో చైతు మాట్లాడుతూ.. కార్తీక్ దండు ఈ సినిమా చెప్పిన విధానం చాలా నచ్చిందన్నారు. దీనిలో ఎలివేషన్స్, సస్పెన్స్ లు నచ్చాయన్నారు. ఈ మూవీలో ట్రెజర్ హంట్ పర్సన్ గా తన రోల్ ఉంటుందన్నారు. మొత్తంగా స్టోరీ అంతా గూస్ బంప్స్ తెప్పించేలా ఎవివేషన్స్ ఉన్నాయన్నారు. ఈ మూవీలో మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
