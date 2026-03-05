English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Naga Chaitanya falls down Video: వృషకర్మ మూవీ గ్లింప్స్.. స్టేజీ మీదనే వెనక్కి పడిపోయిన నాగచైతన్య.. వీడియో..

Naga Chaitanya falls down Video: వృషకర్మ మూవీ గ్లింప్స్.. స్టేజీ మీదనే వెనక్కి పడిపోయిన నాగచైతన్య.. వీడియో..

Vrushakarma movie glimpse launch event in Hyderabad: వృషకర్మ మూవీ గ్లింప్స్ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో చైతు వేదిక మీద కూర్చిలో కూర్చుని వెనక్కు పడిపోయారు.ఈ ఘటనతో అక్కడున్న వారు టెన్షన్ కు గురయ్యారు. దీనిపై నిర్వాహకులపై చైతు పీఆర్ టీమ్ సీరియస్ అయ్యారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 5, 2026, 05:42 PM IST
  • స్టేజీ మీద పడిపోయిన చైతు..
  • సీరియస్ అయిన అభిమానులు..

Trending Photos

Petrol and Diesel: భగ్గుమననున్న క్రూడాయిల్ ధరలు..? పెట్రోల్, డీజీల్ ఎంత పెరుగుతాయో తెలుసా? దిమ్మతిరిగిపోవాల్సిందే..!!
5
Petrol rates
Petrol and Diesel: భగ్గుమననున్న క్రూడాయిల్ ధరలు..? పెట్రోల్, డీజీల్ ఎంత పెరుగుతాయో తెలుసా? దిమ్మతిరిగిపోవాల్సిందే..!!
Army Cricketers: సచిన్, ధోని సహా భారత త్రివిధ దళాల్లో సేవలందించిన క్రీడాకారులు..
8
Neeraj Chopra
Army Cricketers: సచిన్, ధోని సహా భారత త్రివిధ దళాల్లో సేవలందించిన క్రీడాకారులు..
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ కట్‌.. సగానికి సగం పడిపోయిన లబ్దిదారులు, మీ పేరు ఉందా?
7
PM KISAN
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ కట్‌.. సగానికి సగం పడిపోయిన లబ్దిదారులు, మీ పేరు ఉందా?
Ayesha Khan Troll: &#039;ఓం భీమ్ బుష్&#039; నటిపై లైంగిక దాడి..రోజూ కన్నీళ్లే తక్కువ..&#039;ధురందర్&#039; బ్యూటీ సంచలనం!
9
Ayesha Khan Trolling
Ayesha Khan Troll: 'ఓం భీమ్ బుష్' నటిపై లైంగిక దాడి..రోజూ కన్నీళ్లే తక్కువ..'ధురందర్' బ్యూటీ సంచలనం!
Naga Chaitanya falls down Video: వృషకర్మ మూవీ గ్లింప్స్.. స్టేజీ మీదనే వెనక్కి పడిపోయిన నాగచైతన్య.. వీడియో..

Naga Chaitanya falls down on stage in Vrushakarma glimpse release event: అక్కినేని నాగ చైతన్య హీరోగా చేస్తున్న కొత్త మూవీ ‘వృషకర్మ’ మూవీ గ్లింప్స్ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ప్రసాద్ ఐ మ్యాక్స్ లో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా స్టేజీ మీద  చైర్ లను వేశారు. దీనిలో కూర్చున్న చైతుకు ఒక్కసారిగా అనుకొని ఘటన ఎదురైంది. ఆయన కూర్చొగానే వెనక్కి బ్యాలెన్స్ అవుట్ పడిపోయారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

స్టేజీ మీద,అప్పటికే అందరు అతిథులు, మీడియా వాళ్లు అందరుఉన్నారు. అందరి ముందు చైతు పడిపోవడంతో చాలా మంది ఒక్కసారిగా బిత్తరపోయారు. వెంటనే చైతు లేచి ఏమి కాలేదని నవ్వుతు అక్కడి నుంచి పక్కకు వెళ్లారు. మరో చైర్ లో కూర్చుని ఈవెంట్ లో మాట్లాడారు. పెద్ద ప్రమాదం తప్పడంతో అక్కడున్న వారు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.

మరోవైపు ఈవెంట్ నిర్వాహకులపై చైతు పీఆర్ టీమ్ సీరియస్ అయ్యారు.  వృషకర్మ మూవీకి కార్తీడ్ దండు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.  భారీ మిథికల్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కనుంది. గ్లింప్స్ ప్రారంభంలో ఒక దుష్టశక్తి బొమ్మను గీస్తుండగా, గబ్బిలం ఆకారంలో ఉన్న విధంగా ఒక శక్తి బైటకు వచ్చి అతడ్ని చంపేయడం సీన్ చూస్తే గూస్ బంప్స్ తెప్పించేవిగా ఉన్నాయి. దీంతో ఈ మూవీపై హైప్ మరింత క్రియేట్ అయ్యిందని చెప్పుకొవచ్చు. దుష్టశక్తులు మేల్కొన్నప్పుడు.

విధి ఒక  వృషకర్మ ను ఎంపిక చేసుకుంటుదనే థీమ్ లో ఈ మూవీ తెరకెక్కింది. ఈ క్రమంలో చైతు మాట్లాడుతూ.. కార్తీక్ దండు ఈ సినిమా చెప్పిన విధానం చాలా నచ్చిందన్నారు. దీనిలో ఎలివేషన్స్, సస్పెన్స్ లు నచ్చాయన్నారు. ఈ మూవీలో ట్రెజర్ హంట్ పర్సన్ గా  తన రోల్ ఉంటుందన్నారు. మొత్తంగా స్టోరీ అంతా గూస్ బంప్స్ తెప్పించేలా ఎవివేషన్స్ ఉన్నాయన్నారు. ఈ మూవీలో మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Vrushakarma glimpseNaga ChaitanyaTollywoodVrushakarma glimpse eventnaga chaitanya falls down

Trending News