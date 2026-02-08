Nampally Forensic Lab: ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ అగ్ని ప్రమాద ఘటనపై పలు అనుమానాలు.. కిషన్ రెడ్డి సంచలనం..

Nampally Forensic Lab Fire Accident: ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు తెలంగాణలో రాజకీయ ప్రకంపనలు సృష్టించిన అనేక కేసులకు సంబంధించిన కీలక ఆధారాలు ప్రస్తుతం ఆ ల్యాబ్లోనే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవలి కాలంలో అత్యంత వివాదాస్పదమైన ఫోన్ ట్యాపింగ్ విచారణలో భాగంగా స్వాధీనం చేసుకున్న హార్డ్ డిస్క్లు, డిజిటల్ డేటా విశ్లేషణ ఇక్కడే జరుగుతోంది. అదేవిధంగా గత కొన్నేళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్న ఓటుకు నోటు కేసులోని ఆడియో, వీడియో రికార్డింగ్ల ఒరిజినల్ ఫైల్స్ ఇక్కడి కంప్యూటర్లలోనే నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు రాజకీయంగా సంచలనం రేపిన ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు యత్నం కేసులో స్వాధీనం చేసుకున్న మొబైల్ ఫోన్లు, సిమ్ కార్డులు, వాటికి సంబంధించిన ఫోరెన్సిక్ రిపోర్టులు ఇక్కడే ఉన్నాయి.
అయితే, కీలక కేసుల విచారణ ముమ్మరంగా సాగుతున్న తరుణంలో, ఆధారాలకు నిలయమైన FSL ల్యాబ్లో మంటలు చెలరేగడంపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఒకవేళ ఇక్కడి కంప్యూటర్లు, సర్వర్లు పూర్తిగా దగ్ధమైతే, ఆయా కేసుల్లో నిందితులకు శిక్ష పడేలా చేసే కీలకమైన డిజిటల్ సాక్ష్యాలు పూర్తిగా కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు. ఈ ప్రమాదం యాదృచ్ఛికంగా జరిగిందా.. ఎవరైనా కుట్రపూరితంగా చేశారా అన్న అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి.
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేసేందుకు స్పాట్లో తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. లోపల ఉన్న రసాయనాలు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల కారణంగా మంటలు వేగంగా వ్యాపిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదంలో ఏయే విభాగాలకు నష్టం వాటిల్లింది..? ఏయే కేసుల డేటా సురక్షితంగా ఉంది? అన్న దానిపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఈ ఘటనలో అటెండర్కు గాయాలు అయ్యాయని..ఆమెను హాస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు ఐపీఎస్ శిల్పవల్లి తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. కేసీఆర్, రేవంత్ ఇద్దరూ ఒకరిపై ఒకరి పెట్టుకున్న కేసులకు సంబంధించిన ఆధారాలు లేకుండా రెండు పార్టీలు కుమ్మక్కైనట్టు అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయని కిషన్ రెడ్డి మీడియా ముఖంగా తెలిపారు.
Also Read: అత్యంత ధనవంతులైన స్టార్ క్రికెటర్లు వీళ్లే.. కోహ్లీ, విరాట్,ధోని అసలు కాదు..
Also Read: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.