/Nampally: నాంపల్లి ఆలయాలకు మజ్లిస్ అండ.. బోనాల అదనపు నిధుల చెక్కులు పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే హుస్సేన్!

Nampally Temples Get Bonalu Funds: గత సంవత్సరం బోనాల పండుగ సందర్భంగా నాంపల్లి నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ ఆర్థిక సహాయం అందని.. అలాగే అరకుర నిధులు పొందిన దేవాలయాలకు మజ్లిస్ పార్టీ (AIMIM) అండాగా నిలిచింది.. నాంపల్లి శాసనసభ్యులు మహ్మద్ మాజిద్ హుస్సేన్ ప్రత్యేక చొరవతో పాటు ప్రాతినిధ్యం వహించడంతో.. అర్హత కలిగిన ఆలయాలకు అదనపు నిధులను మంజూరు చేయించారు. ఈ మేరకు గురువారం నియోజకవర్గ పరిధిలోని పలు దేవాలయాల కమిటీ నిర్వాహకులకు ఒక్కొక్కటి రూ.30 వేల విలువైన అదనపు చెక్కులను ఎమ్మెల్యే స్వయంగా అందజేశారు..
గత సంవత్సరం బోనాల ఉత్సవాల సందర్భంగా నాంపల్లి నియోజకవర్గంలోని దేవాలయాలకు ప్రభుత్వ ఆర్థిక సహాయం అందించేందుకు ఎమ్మెల్యే మాజిద్ హుస్సేన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకమైన ప్రతిపాదనలు పంపారు.. అయితే కొన్ని కారణాలవల్ల కొన్ని ఆలయాలకు చాలా తక్కువ మొత్తంలో నిధులు వచ్చాయట.. మరికొన్ని ఆలయాలకు అసలు ఎలాంటి ఆర్థిక సహాయం అందలేదు.. దీనిపై ఆలయ కమిటీల నిర్వాహకులు స్థానిక ఎమ్మెల్యేకు తమ అభ్యర్థనలను అందజేశారు.
హిందూ సోదరుల సెంటిమెంట్లను గౌరవిస్తూ.. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్-ఎ-ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్ (AIMIM) పార్టీ నాయకత్వం, ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరిపింది. నిధుల పంపిణీలో జరిగిన వ్యత్యాసాన్ని సరిదిద్దడంతో పాటు ప్రతి ఆలయానికి న్యాయం చేయాలని ఎమ్మెల్యే మాజిద్ హుస్సేన్ గట్టిగా డిమాండ్ చేశారు. మజిలీస్ పార్టీ చేసిన నిరంతరం కృషి ఫలితంగా.. నిధులు రాని.. తక్కువ నిధులు వచ్చిన ప్రతి ఆలయానికి అదనంగా రూ.30 వేలచొప్పున ప్రభుత్వం నిధులను మంజూరు చేసింది. ఈ చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం నాంపల్లిలోని ఘనంగా జరిగింది..
నియోజకవర్గంలో ఎలాంటి మతాభిప్రాయాలు లేకుండా.. అందరం ఒక్కటే అని చాటి చెప్పేలా పండగలను నిర్వహించుకుంటామని.. బోనాల పండుగ నిధుల విషయంలో ఏ ఒక్క ఆలయానికి అన్యాయం జరగదని..ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మహ్మద్ మాజిద్ హుస్సేన్ స్పష్టం చేశారు. సకాలంలో స్పందించి.. తమ ఆలయాలకు అదనపు ఆర్థిక సహాయం అందేలా చూసినందుకు నాంపల్లి నియోజకవర్గ పరిధిలోని వివిధ దేవాలయాల కమిటీ సభ్యులు, అర్చకులు, స్థానిక హిందూ పెద్దలు ఎమ్మెల్యే మాజిద్ హుస్సేన్కు, AIMIM పార్టీకి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. మతసామరస్యానికి ప్రతీకగా.. నిలిచిన ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వీడియోలతో పాటు ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతున్నాయి..
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