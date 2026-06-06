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Nampally: నాంపల్లి ఆలయాలకు మజ్లిస్ అండ.. బోనాల అదనపు నిధుల చెక్కులు పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే హుస్సేన్!

Nampally Temples Get Bonalu Funds: నాంపల్లి నియోజకవర్గ ఆలయాలకు మజిలీస్ పార్టీ అండగా నిలిచింది.. గతంలో తక్కువ మొత్తంలో ఆలయాలకు నిధులు మంజూరు కాగా.. ఈసారి ఎమ్మెల్యే మాజిద్ హుస్సేన్ చొరవతో ప్రతి ఆలయానికి భారీ మొత్తంలో నిధులు రావడమే కాకుండా.. గతంలో ఎలాంటి నిధులు కేటాయించని ఆలయాలకు కూడా చెక్కుల పంపిణీ జరిగింది..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 06, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:50 AM IST
Nampally: నాంపల్లి ఆలయాలకు మజ్లిస్ అండ.. బోనాల అదనపు నిధుల చెక్కులు పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే హుస్సేన్!
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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