English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Nara Rohit Marriage: ఒకే వేదికపైకి చంద్రబాబు, రేవంత్ రెడ్డి..నారా వారి ఇంట హీరో పెళ్లికి ఆహ్వానం!

Nara Rohit Marriage: ఒకే వేదికపైకి చంద్రబాబు, రేవంత్ రెడ్డి..నారా వారి ఇంట హీరో పెళ్లికి ఆహ్వానం!

Nara Rohit Marriage Date: టాలీవుడ్ నటుడు నారా రోహిత్ త్వరలోనే పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్నారు. అక్టోబరు 30న నటి శిరీష లేళ్లని ఆయన పెళ్లి చేసుకోనున్నాడు. హైదరాబాద్ వేదికగా వీరిద్దరి పెళ్లి అంగరంగం వైభవంగా జరగనుంది. నారా వారింట పెళ్లికి ఇప్పుడు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి కూడా ఆహ్వానం అందింది.   

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 24, 2025, 04:24 PM IST

Trending Photos

Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
5
5 Rs Note Value
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
5
Tomorrow School holiday
Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
Jio: రిలయన్స్‌ జియో బంపర్‌ ఆఫర్.. 3 జీబీ డేటాతోపాటు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌, హాట్‌స్టార్‌ ఫ్రీ..!
5
Jio new prepaid plan
Jio: రిలయన్స్‌ జియో బంపర్‌ ఆఫర్.. 3 జీబీ డేటాతోపాటు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌, హాట్‌స్టార్‌ ఫ్రీ..!
Prabhas House: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!
7
Prabhas House
Prabhas House: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!
Nara Rohit Marriage: ఒకే వేదికపైకి చంద్రబాబు, రేవంత్ రెడ్డి..నారా వారి ఇంట హీరో పెళ్లికి ఆహ్వానం!

Nara Rohit Marriage Date: టాలీవుడ్ నటుడు నారా రోహిత్ త్వరలోనే పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్నారు. అక్టోబరు 30న నటి శిరీష లేళ్లని ఆయన పెళ్లి చేసుకోనున్నాడు. హైదరాబాద్ వేదికగా వీరిద్దరి పెళ్లి అంగరంగం వైభవంగా జరగనుంది. ఈ పెళ్లికి ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు రానున్నారు. హీరో నారా రోహిత్‌కు సీఎం చంద్రబాబు స్వయానా పెదనాన్న. నారా వారింట పెళ్లికి ఇప్పుడు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి కూడా ఆహ్వానం అందింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

హీరో నారా రోహిత్.. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ ను కలిసి పెళ్లిపత్రికను అందజేసి.. పెళ్లికి ఆహ్వానించారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో, ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఈ పెళ్లికి హాజరు కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

హీరో నారా రోహిత్, హీరోయిన్ శిరీష లేళ్ల పెళ్లి పీటలెక్కనున్న తరుణంలో.. నారా వారి ఇంట పెళ్లికి ఏర్పాట్లు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. పెళ్లికి ఇంకా మరికొద్దిరోజుల్లోనే ఉంది. ఈ క్రమంలో అక్టోబరు 25న హల్దీ, 26న పెళ్లికొడుకును రెడీ చేయడం, 28న మెహందీ ఫంక్షన్, అక్టోబరు 30న రాత్రి 10.35 గంటల శుభముహూర్తంలో శిరీష మెడలో నారా రోహిత్ తాళి కట్టనున్నారు. ఈ పెళ్లికి సినీ ప్రముఖులతో పాటు రాజకీయ రంగాల నుంచి పలువురు హాజరవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

నారా రోహిత్ హీరోగా రూపొందిన 'ప్రతినిధి–2' చిత్ర షూటింగ్ సమయంలో నటి శిరీషతో ఏర్పడిన స్నేహం ఇప్పుడు ప్రణయానికి దారితీసింది. పెద్దల అంగీకారంతో గతేడాది అక్టోబరు 13న నిశ్చితార్థం జరగ్గా.. దాదాపుగా ఏడాది తర్వాత వీరిద్దరూ పెళ్లికి సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. నారా రోహిత్ తండ్రి రామ్మూర్తి నాయుడు కన్నుమూయడం వల్ల ఈ పెళ్లి వాయిదా వేయాల్సి వచ్చింది. 

Also Read: Tollywood Actress: ఎంగేజ్‌మెంట్ తర్వాత పెళ్లిని క్యాన్సిల్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్లు..మరోకరితో ప్రేమాయణం!

Also Read: Bus Accident: బైక్‌ను ఢీకొట్టి, 300 మీటర్లు ఈడ్చుకెళ్లి..కీలక విషయాలు బహిర్గతం!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Nara RohitNara Rohit WeddingCM Revanth ReddyNara Rohit CM RevanthNara rohith meets cm revanth reddy

Trending News