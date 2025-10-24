Nara Rohit Marriage: ఒకే వేదికపైకి చంద్రబాబు, రేవంత్ రెడ్డి..నారా వారి ఇంట హీరో పెళ్లికి ఆహ్వానం!

Nara Rohit Marriage Date: టాలీవుడ్ నటుడు నారా రోహిత్ త్వరలోనే పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్నారు. అక్టోబరు 30న నటి శిరీష లేళ్లని ఆయన పెళ్లి చేసుకోనున్నాడు. హైదరాబాద్ వేదికగా వీరిద్దరి పెళ్లి అంగరంగం వైభవంగా జరగనుంది. ఈ పెళ్లికి ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు రానున్నారు. హీరో నారా రోహిత్కు సీఎం చంద్రబాబు స్వయానా పెదనాన్న. నారా వారింట పెళ్లికి ఇప్పుడు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి కూడా ఆహ్వానం అందింది.
హీరో నారా రోహిత్.. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ ను కలిసి పెళ్లిపత్రికను అందజేసి.. పెళ్లికి ఆహ్వానించారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో, ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఈ పెళ్లికి హాజరు కానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
హీరో నారా రోహిత్, హీరోయిన్ శిరీష లేళ్ల పెళ్లి పీటలెక్కనున్న తరుణంలో.. నారా వారి ఇంట పెళ్లికి ఏర్పాట్లు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. పెళ్లికి ఇంకా మరికొద్దిరోజుల్లోనే ఉంది. ఈ క్రమంలో అక్టోబరు 25న హల్దీ, 26న పెళ్లికొడుకును రెడీ చేయడం, 28న మెహందీ ఫంక్షన్, అక్టోబరు 30న రాత్రి 10.35 గంటల శుభముహూర్తంలో శిరీష మెడలో నారా రోహిత్ తాళి కట్టనున్నారు. ఈ పెళ్లికి సినీ ప్రముఖులతో పాటు రాజకీయ రంగాల నుంచి పలువురు హాజరవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
నారా రోహిత్ హీరోగా రూపొందిన 'ప్రతినిధి–2' చిత్ర షూటింగ్ సమయంలో నటి శిరీషతో ఏర్పడిన స్నేహం ఇప్పుడు ప్రణయానికి దారితీసింది. పెద్దల అంగీకారంతో గతేడాది అక్టోబరు 13న నిశ్చితార్థం జరగ్గా.. దాదాపుగా ఏడాది తర్వాత వీరిద్దరూ పెళ్లికి సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. నారా రోహిత్ తండ్రి రామ్మూర్తి నాయుడు కన్నుమూయడం వల్ల ఈ పెళ్లి వాయిదా వేయాల్సి వచ్చింది.
