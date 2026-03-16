Hyderabad: నార్సింగిలో ఘోరం .. చాక్లెట్ ఇప్పిస్తానని ఆరేళ్ల బాలికను చెట్ల పొదల్లోకి తీసుకెళ్లి దారుణం, హత్య..!

6 Years Old Raped And Murder In Narsingi: నార్సింగిలో ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఆరేళ్ల బాలికకు చాక్లెట్ ఇప్పిస్తానని చెప్పి ఒక కామాంధుడు అత్యాచారం చేసి ఆపై హత్య చేశాడు. ఈ ఘటన నిన్న ఆదివారం చోటు చేసుకుంది. సీసీ టీవీని పరిశీలించిన పోలీసులకు విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 16, 2026, 01:14 PM IST

6 Years Old Raped And Murder In Narsingi: నగరం నడిబొడ్డు అయిన నార్సింగిలో ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఇంటి ముందు ఆదివారం ఆడుకుంటున్న ఆరేళ్ల బాలికకు చాక్లెట్‌ ఆశ చూపి తనతో పాటు తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేసి ఆ తర్వాత హత్య చేశాడు. ఈ ఘోర విషాదం హైదరాబాద్‌వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపుతోంది. పోలీసుల ప్రకారం నిన్న ఆదివారం సాయంత్రం సమయంలో ఆరేళ్ల బాలిక ఇంటి ముందు ఆడుకుంటూ ఉంది. అయితే కాసేపటికి పాప కనిపించకుండా పోయింది. దీంతో రాత్రి వరకు పాప తల్లిదండ్రులు వెతికి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వెంటనే పోలీసులు ఇంటి సమీపంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీ వెతికారు. అయితే ఆ ఫుటేజీలో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఓ కామాంధుడు ఆరేళ్ల బాలికకు తనతో పాటు తీసుకెళ్లాడు. దీంతో ఫూటేజీ ఆధారంగా నిందితుడిని పట్టుకున్నారు పోలీసులు. తమదైన స్టైల్‌లో విచారించగా అసలు విషయం చెప్పాడు. చాక్లేట్‌ ఇప్పిస్తానని చెప్పి ఆ బాలికను దగ్గరలోని చెట్లపొదల్లోకి తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేశాడు. నిజం బయటకు వస్తుందని ఆపై గొంతు నులిమి చంపేశాడు. నిందితుడి సమాచారం మేరకు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని బాలిక మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇక నిందితుడిపై కిడ్నాప్‌, పోక్సో కేసు కూడా నమోదు చేశారు.

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

