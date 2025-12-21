Nawabpet Devara: రాయలసీమ సంస్కృతికి చిహ్నం.. "నవాబుపేట దేవర" డాక్యుమెంటరీ

Nawabpet Devara Documentary: రీసెంట్గా పొద్దుటూరు దసరా డాక్యుమెంటరీతో ప్రశంసలు అందుకున్న డైరెక్టర్ మురళీకృష్ణ తుమ్మ.. ఈసారి మరో డాక్యుమెంటరీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాడు. రాయలసీమ సంస్కృతిని చాటేలా నవాబుపేట దేవర డాక్యుమెంటరీని రూపొందించారు. బిందు ప్రియ, పూజ కృష్ణ తుమ్మ నిర్మించగా.. హైదరాబాద్లో ఈ డాక్యుమెంటరీ ప్రీమియర్ షో వేశారు. ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన నటుడు మహేశ్ విట్టా మాట్లాడుతూ.. తమ రాయలసీమలో దేవర పండుగను ఇలాగే నిర్వహించుకుంటామన్నారు. దర్శకుడు మురళీ పొద్దుటూరు దసరా అనే డాక్యుమెంటరీ తీసి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడని.. ఇప్పుడు నవాబుపేట దేవర డాక్యుమెంటరీతో మరింత గొప్ప పేరు తెచ్చుకోవాలని కోరుకున్నారు. ఆయన త్వరలోనే సినిమాను రూపొందించాలని ఆకాంక్షించారు.
రాయలసీమ బ్యాక్డ్రాప్లో సినిమాలు తీసి ఎంతోమంది దర్శకులు గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నారని.. కానీ రాయలసీమ దర్శకులు మన కథలను తీసి ఆస్థాయిలో పేరు తెచ్చుకోలేకపోతున్నారని మహేశ్ విట్టా అన్నారు. ఇప్పటివరకు రాయలసీమ నెటివిటీని సరిగా చెప్పిన సినిమా రాలేదని తన ఉద్దేశమన్నారు. నవాబుపేట దేవర డాక్యుమెంటరీ టీమ్కు ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పారు.
నిర్మాత శివప్రసాద్ మాట్లాడుతూ.. తాను చిన్నప్పటి నుంచి దేవర జరిపే విధానం చూస్తున్నానని.. ఈ బ్యాక్డ్రాప్లో డాక్యుమెంటరీ చేస్తే బాగుంటుందని మురళీకృష్ణను కలిశానని తెలిపారు. టీమ్ సభ్యుల కృషితో ఈ డాక్యుమెంటరీ చాలా బాగా వచ్చిందని.. జాతర జరిగిన రెండు రోజుల మురళీ పడిన కష్టం కళ్లారా చూశానని చెప్పారు. ఆయన దర్శకత్వంలో త్వరలో మరో డాక్యుమెంటరీ తీస్తామన్నారు. మరో నిర్మాత పూజ కృష్ణ తుమ్మ మాట్లాడుతూ.. నవాబుపేట డాక్యుమెంటరీ తన బాగా నచ్చిందని.. ఔట్ పుట్ బాగా వచ్చిందని తెలిపారు.
దర్శకుడు మురళీకృష్ణ తుమ్మ మాట్లాడుతూ.. తనకు డాక్యుమెంటరీల గురించి మొదట్లో పెద్దగా తెలియదని.. నిర్మాత ప్రేమ్ అవకాశం ఇచ్చి పొద్దుటూరు దసరా డాక్యుమెంటరీ చేసేలా సపోర్ట్ అందించారని చెప్పారు. ఆ డాక్యుమెంటరీ మంచి విజయం సాధించడంతో ఇప్పుడు నవాబుపేట దేవర తీశామన్నారు. ఆనంద్ మ్యూజిక్, నాగేంద్ర లిరిక్స్తో పాటు విజువల్స్ ఆకట్టుకుంటాయన్నారు.
