/Retired ips wife murder: జైలు నుంచి సాహు గ్యాంగ్ కుట్ర.. రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ భార్య హత్యకేసులో విస్తు పోయే నిజాలు..

Key facts in Hyderabad retired ips wife murder case: హైదరాబాద్ లో రిటైర్డ్ పోలీసులు అధికారి వినయ్ రంజన్ రే భార్య తనూజ హత్య ఘటన సంచలనంగా మారింది. పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం కల్పన పనిమనిషిగా చేరి నమ్మకంను ఏర్పర్చుకున్న తర్వాత అదును చూసి మరో ఇద్దరితో ఈ దారుణంకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో పది బృందాలుగా పోలీసులు వివిధ రాష్ట్రాల్లో నిందితుల కోసం రంగంలోకి దిగారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితురాలు కల్పనను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. పూణేలో ఉన్న ఆమెను అరెస్ట్ చేసి హైదరాబాద్కు తరలిస్తున్నట్లు సమాచారం. అంతే కాకుండా దీనిలో మరోక కీలక వ్యక్తిని కూడా అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా నేపాల్కు చెందిన సాహు గ్యాంగ్.. ఈ దోపిడీకి స్కెచ్ చేసి అమలు చేశారని పోలీసుల దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఢిల్లీ లోని జైలులో నుంచి వీరు దోపిడి హత్య కుట్రకు కల్పనతో పాటు మరో ఇద్దరికి గైడ్ చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించినట్లు సమాచారం. ముంబైలో బంగారంను తెలిసిన వారి దగ్గర దాచిపెట్టారని కల్పన చెప్పినట్లు సమాచారం.
మొత్తంగా పోలీసులు మాత్రం ఈ ఘటనను చాలా సీరియస్ గా అత్యంత గొప్యంగా విచారిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు అధికారికంగా బైటపెడితే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది.
ఈ ఘటన మాత్రం హైదరాబాద్ ను ఉలిక్కిపడేలా చేసిందని చెప్పుకొవచ్చు. మరోవైపు పోలీసులు మాత్రం నేపాల్ పని వారి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్తున్నారు. ఎవరిని గుడ్డిగా నమ్మి ఇంట్లోకి రానివ్వకూడదని, పనివారిపై కూడా నిఘా పెట్టాలని సూచిస్తున్నారు.
