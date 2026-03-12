English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Neredmet CI Husband Suicide Case: ఎక్సైజ్ సీఐ జ్యోతి భర్త శ్రీనివాస్ ఆత్మహత్య పాల్పడిన ఘటన కలకలం రేపుతోంది. మంగళవారం రాత్రి సికింద్రాబాద్ నేరెట్‌మెట్‌లోని ఆయన ఇంట్లో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. భార్య వేధింపులు తళలేక తాను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సూసైడ్ నోట్లో రాశాడు శ్రీనివాస్. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 12, 2026, 01:39 PM IST

Neredmet CI Husband Suicide Case: పోలీసు భార్య వేధింపులు తాళలేక ఓ భర్త ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన సికింద్రాబాద్‌ నెరేడ్‌మెట్‌లో ఈరోజు ఉదయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఎక్సైజ్ సీఐ గా పని చేస్తున్న జ్యోతి ఆమె భర్త శ్రీనివాసును కొన్ని రోజులుగా వేధింపులకు గురి చేస్తున్నట్లు సమాచారం. భార్య వేధింపులు తాళలేక తాను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సూసైడ్ నోట్లో పేర్కొన్నాడు శ్రీనివాస్. జ్యోతికి పదోన్నతి వచ్చిన తర్వాత తనను తరచూ బెదిరిస్తోందని ఆరోపించాడు. అదనపు కట్నం కోసం వేధిస్తున్నట్లు.. విడాకుల కోసం దరఖాస్తు కూడా చేసిందని ఆయన రాసుకోచ్చారు. 

 పోలీసుల వివరాల ప్రకారం.. నేరెడ్‌మెట్‌లోని లక్ష్మీ నగర్ లో ఉండే నగిలి శ్రీనివాస్ (41) ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. అయితే అతనికి 2012లో సట్లపల్లి జ్యోతితో పెళ్లి జరిగింది. వారికి ఇద్దరికీ ప్రస్తుతం ఒక కుమారుడు కూడా ఉన్నాడు. అయితే భర్త ప్రోత్సాహంతో భార్య ఉద్యోగం సాధించి ప్రస్తుతం ఎక్సైజ్‌ సీఐగా కూడా విధులు నిర్వర్తిస్తోంది. కొన్ని రోజులగా తనను దూరం పెడుతూ వస్తుందని శ్రీనివాస ఆత్మహత్య చేసుకునే ముందు సూసైడ్ లెటర్ లో రాశాడు. ఈ నేపథ్యంలో నాలుగు నెలలుగా భార్యతో దూరంగా ఉంటున్నాడు. ఆమె వేధింపులు మరీ ఎక్కువయ్యాయి. కోర్టు కేసులతో మనస్తాపం  చేసుకుందామని నిర్ణయించాడు

మంగళవారం రాత్రి ఇంట్లో ఉరేసుకొని చనిపోయాడు. అయితే ఈ సూసైడ్ నోట్లో సిఐగా జ్యోతికి పదోన్నతి వచ్చిన తర్వాత తనను తరచూ బెదిరిస్తోందని, పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు పిలిచి బెదిరించేదని పేర్కొన్నాడు శ్రీనివాస్. ఇక భార్య వేధింపులతోనే ఈ సూసైడ్ చేసుకున్నట్లు అయినా సూసైడ్‌ నోట్‌లో వెల్లడించాడు. ఈరోజు ఉదయం సోదరుడు శివకృష్ణ ఇంటికి వచ్చి చూడగా శ్రీనివాస్ మృతి చెంది ఉన్నాడు. దీంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. మొత్తంగా జ్యోతితో పాటు మరో పది మందిపై కూడా కేసు నమోదు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

 

