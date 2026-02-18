English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nilave Success Meet: డీసెంట్ టాక్ తో మంచి కలెక్షన్స్ తో దూసుకుపోతున్న ‘నిలవే’ మూవీ..

Nilave Success Meet: సౌమిత్ పోలాడి హీరోగా నటిస్తూ సాయి కే వెన్నంతో కలిసి డైరెక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘నిలవే’. శ్రేయాసి సేన్ హీరోయిన్ గా నటించగా,  హర్ష చెముడు, సుప్రియా ఐసోలా మరో జోడిగా యాక్ట్ చేశారు. గత వాలెంటైన్ వీక్ లో విడుదలైన ఈ సినిమా మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది. అంతేకాదు డీసెంట్ కలెక్షన్స్ లో దూసుకుపోతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 18, 2026, 12:35 PM IST

Nilave box office Collections:  POV ఆర్ట్స్  ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై రాజ్ అల్లాడ, గిరిధర్ రావు పోలాడి, సాయి కే వెన్నం కలిసి నిర్మించిన చిత్రం ‘నిలవే’ తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రం వాలెంటైన్స్ డే  కానుకగా  ఫిబ్రవరి 13న రిలీజై  అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ ను తెచ్చుకుంది. బిగ్గెస్ట్ మ్యూజికల్ లవ్ డ్రామాగా అందరి  ఆదరణతో దూసుకుపోతుంది. ఈ సందర్భంగా రీసెంట్ గా  రామానాయుడు స్టూడియోలో  సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ నిర్వహించారు చిత్ర యూనిట్.  ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత, గీత రచయిత చంద్రబోస్  వీడియో బైట్ ద్వారా స్పందిస్తూ బిగ్గెస్ట్ మ్యూజికల్ హిట్‌గా నిలిచిన సందర్భంగా టీమ్‌ను అభినందించారు.

ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన  సక్సెస్ మీట్ కు   ఛీఫ్ గెస్ట్ గా గా హాజరైన దర్శకులు వి సముద్ర మాట్లాడుతూ.. ‘‘ఈ వాలెంటైన్స్ డేకి  విడుదలైన ఆరేడు చిత్రాల్లో ‘నిలవే’ సక్సెస్‌ఫుల్ టాక్ తెచ్చుకుంది. అంతేకాదు మంచి వసూళ్లను రాబట్టింది.  ఇందులోని హీరో హీరోయిన్ భవిష్యత్తులో కచ్చితంగా మంచి స్టార్స్ అవుతారని చిత్ర యూనిట్ కు వి.సముద్ర అభినందనలు తెలిపారు.

మరో అతిథిగా హాజరైన  జెమిని సురేష్​ మాట్లాడుతూ..‘‘ చాలా రోజుల తర్వాత చాలా మంచి మూవీ చూశాననే ఫీలింగ్ మనసుకు  కలిగించిన చిత్రం ‘నిలవే’.  బాపు గారు గీసిన బొమ్మలా, విశ్వనాథ సత్యనారాయణ  కవితలా, నేటి జనరేషన్‌ ‘గీతాంజలి’లా ‘నిలవే’ చిత్రం నిలిచిపోతుందన్నారు.  ఇంత మంచి చిత్రాన్ని నిర్మించిన  రాజ్ అల్లాడ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

హీరో సౌమిత్ మాట్లాడుతూ ..‘‘కొత్త వాళ్లమైనా మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసిన  ప్రతి ఒక్కరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. మూడేళ్ల కష్టమే ఈ సినిమా. రాజమౌళి కూడా ‘బాహుబలి’ని ఆడియెన్స్ ముందుకు తీసుకురావడానికి మూడేళ్ల సమయం పట్టింది. మా ‘నిలవే’ మాకు ‘బాహుబలి’ లాంటిదన్నారు.   ఈ ప్రయాణంలో మాకెన్ని ఇబ్బందులొచ్చినా ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా ముందుకెళ్లామన్నారు.  ఇప్పుడు ఆడియెన్స్ నుంచి వస్తోన్న రెస్పాన్స్ చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది.  జెన్యూన్‌ హిట్‌గా మా చిత్రం నిలిచిందన్నారు. నాలుగు రోజులుగా ఆడియెన్స్ నుంచి వస్తున్న రెస్పాన్స్, హౌస్‌ఫుల్ బోర్డ్స్‌ చూసి సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. 

హీరోయిన్ శ్రేయాసి సేన్ మాట్లాడుతూ..‘‘అధితి పాత్రలో నన్ను నమ్మిన సాయి వెన్నం,  సౌమిత్‌కు ధన్యవాదాలు. మొదటి చిత్రంతోనే సక్సెస్ ఇచ్చిన తెలుగు ప్రేక్షక దేవుళ్లకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. 

దర్శకుడు సాయి కే వెన్నం మాట్లాడుతూ..‘‘మమ్మల్ని ఆశీర్వదించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. మూడేళ్ల క్రితం మొదలైన ఈ జర్నీ ఇక్కడవరకు వచ్చిందన్నారు. ఈ సినిమా మేకింగ్‌లో  చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నట్టు తెలిపారు. 

నిర్మాత రాజ్ అల్లాడ భార్య మాధూరి మాట్లాడుతూ..‘‘మా సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి  మంచి ఆదరణ దక్కడం చాలా హ్యాపీగా ఉందన్నారు.  సినిమా చూసిన వారంతా ఎంతో అనుభవం ఉన్న వాళ్లలా తీసినట్టు తమను పొగుడున్న విషయాన్ని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఇతర నటీనటులు .. సాంకేతిక నిపుణులు సినిమా పై సక్సెస్ పై మాట్లాడారు. 

