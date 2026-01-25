English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Telangana Job Notifications: నిరుద్యోగ సింహ గర్జన.. ఎన్నికల నోటిఫికేషన్లు ఫుల్.. ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్లు నిల్‌..

Telangana Job Notifications: నిరుద్యోగ సింహ గర్జన.. 'ఎన్నికల నోటిఫికేషన్లు ఫుల్.. ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్లు నిల్‌..'

Nirudyoga Simha Garjana: రాష్ట్రంలో ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ల కోసం నిరుద్యోగులు పోరుబాట పట్టనున్నారు. ఈ నెల 31వ తేదీన నిరుద్యోగ సింహ గర్జనకు పిలుపునిచ్చారు. హైదరాబాద్‌లోని ఇందిరాపార్క్ వద్ద భారీ ఎత్తున నిరసన తెలపనున్నారు.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Jan 25, 2026, 06:43 PM IST

Trending Photos

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆదివారం రథసప్తమి స్పెషల్ మీ భవిష్యత్తు ఎలా ఉందంటే?
5
Today Horoscope Telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆదివారం రథసప్తమి స్పెషల్ మీ భవిష్యత్తు ఎలా ఉందంటే?
Shukra Shani Yuti: 30 యేళ్ల తర్వాత శుక్ర, శనిదేవుల అర్ధ కేంద్ర యోగం..ఈ 3 రాశుల వారికి లక్కీ జాక్ పాట్..
6
shukra shani yuti effects
Shukra Shani Yuti: 30 యేళ్ల తర్వాత శుక్ర, శనిదేవుల అర్ధ కేంద్ర యోగం..ఈ 3 రాశుల వారికి లక్కీ జాక్ పాట్..
IPL 2026: అభిషేక్ శర్మ నుండి ఇషాన్ కిషాన్ వరకు.. SRHలో టాప్-5 డేంజర్ బ్యాటర్లు వీరే..!
5
IPL 2026
IPL 2026: అభిషేక్ శర్మ నుండి ఇషాన్ కిషాన్ వరకు.. SRHలో టాప్-5 డేంజర్ బ్యాటర్లు వీరే..!
South Central: రేపటి నుంచి తిరుపతి ప్రయాణం ఈజీ.. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే స్పెషల్‌ ట్రైన్స్‌ స్టార్ట్‌..!
6
South Central Railway Special Trains
South Central: రేపటి నుంచి తిరుపతి ప్రయాణం ఈజీ.. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే స్పెషల్‌ ట్రైన్స్‌ స్టార్ట్‌..!
Telangana Job Notifications: నిరుద్యోగ సింహ గర్జన.. 'ఎన్నికల నోటిఫికేషన్లు ఫుల్.. ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్లు నిల్‌..'

Nirudyoga Simha Garjana: మార్పు రావాలి కాంగ్రెస్ రావాలి అంటే నిరుద్యోగుల జీవితాల్లో మార్పు వస్తాదని నమ్మి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వని బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెనెక్కిస్తే ఉద్యోగ  నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వకుండా ఈ ప్రభుత్వం కూడా నిరుద్యోగులకు మొండి చేయి చూపిస్తుందని బీసీ సంక్షేమ సంఘం జాతీయ అధ్యక్షులు జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ విమర్శించారు.  నేడు హైదరాబాదులోని బీసీ భవన్‌లో రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడానికి తక్షణమే ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈనెల 31వ తేదీన హైదరాబాదులోని ఇందిరాపార్కు వద్ద నిర్వహించనున్న నిరుద్యోగ సింహ గర్జన వాల్ పోస్టర్‌ను విద్యార్థి జేఏసీ నేత మోతిలాల్ నాయక్ గుజ్జ కృష్ణతో కలిసి జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఆవిష్కరించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సందర్భంగా జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ.. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తయిన రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న గ్రూప్ వన్, గ్రూప్ టూ, గ్రూప్ త్రీ, డీఎస్సీ, ఇంజనీర్ తదితర పోస్టులలో భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేయకపోవడం చాలా అన్యాయమన్నారు.  కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో అధికారంలోకి వచ్చిన ఆరు నెలల్లోనే రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న రెండు లక్షల ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తామని.. ప్రతి సంవత్సరం ఉద్యోగ జాబ్ క్యాలెండర్‌ను విడుదల చేస్తామని హామీ ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు. మాట ఇచ్చి ఇప్పుడు తీరా అధికారంలో కూర్చున్న తర్వాత హామీలను విస్మరించడం ఎంతవరకు సమంజసం అని ప్రభుత్వాన్ని ఆయన ప్రశ్నించారు. 
 
ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేయాలని ఒకవైపు రాష్ట్రంలోని లక్షలాదిమంది నిరుద్యోగులు ఉద్యమిస్తుంటే.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం రాజకీయ నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తుందని ఎద్దేవా చేశారు. ఎన్నికల నోటిఫికేషన్లు ఫుల్.. ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్లు ఫుల్ అన్నట్లు ప్రభుత్వ తీరు ఉందన్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ శాఖలలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి తక్షణమే ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలనే డిమాండ్‌తో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ జేఏసీ, నిరుద్యోగ జేఏసీ సంఘాలు ఈనెల 31వ తేదీన తలపెట్టిన చలో హైదరాబాద్ నిరుద్యోగ సింహ గర్జన ఆందోళన కార్యక్రమానికి వేలాదిగా తరలివచ్చి విజయవంతం చేయాలని జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ పిలుపునిచ్చారు. 

Also Read: Padma Awards: 2026 పద్మ పురస్కారాలను ప్రకటించిన కేంద్రం.. 45 మందికి పద్మశ్రీ, తెలంగాణ నుంచి ఇద్దరికి అవార్డు..!

Also Read: Republic Day Speech: గణతంత్ర దినోత్సవం రోజు మంచి స్ఫూర్తిదాయకమైన స్పీచ్ మీకోసం..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Nirudyoga Simha GarjanaNirudyoga Simha Garjana in HyderabadTelangana govttelangana news

Trending News