Telangana Job Notifications: నిరుద్యోగ సింహ గర్జన.. 'ఎన్నికల నోటిఫికేషన్లు ఫుల్.. ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్లు నిల్‌..'

Nirudyoga Simha Garjana: మార్పు రావాలి కాంగ్రెస్ రావాలి అంటే నిరుద్యోగుల జీవితాల్లో మార్పు వస్తాదని నమ్మి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వని బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెనెక్కిస్తే ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వకుండా ఈ ప్రభుత్వం కూడా నిరుద్యోగులకు మొండి చేయి చూపిస్తుందని బీసీ సంక్షేమ సంఘం జాతీయ అధ్యక్షులు జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ విమర్శించారు. నేడు హైదరాబాదులోని బీసీ భవన్లో రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడానికి తక్షణమే ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈనెల 31వ తేదీన హైదరాబాదులోని ఇందిరాపార్కు వద్ద నిర్వహించనున్న నిరుద్యోగ సింహ గర్జన వాల్ పోస్టర్ను విద్యార్థి జేఏసీ నేత మోతిలాల్ నాయక్ గుజ్జ కృష్ణతో కలిసి జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఆవిష్కరించారు.
ఈ సందర్భంగా జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ.. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తయిన రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న గ్రూప్ వన్, గ్రూప్ టూ, గ్రూప్ త్రీ, డీఎస్సీ, ఇంజనీర్ తదితర పోస్టులలో భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేయకపోవడం చాలా అన్యాయమన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో అధికారంలోకి వచ్చిన ఆరు నెలల్లోనే రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న రెండు లక్షల ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తామని.. ప్రతి సంవత్సరం ఉద్యోగ జాబ్ క్యాలెండర్ను విడుదల చేస్తామని హామీ ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు. మాట ఇచ్చి ఇప్పుడు తీరా అధికారంలో కూర్చున్న తర్వాత హామీలను విస్మరించడం ఎంతవరకు సమంజసం అని ప్రభుత్వాన్ని ఆయన ప్రశ్నించారు.
ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేయాలని ఒకవైపు రాష్ట్రంలోని లక్షలాదిమంది నిరుద్యోగులు ఉద్యమిస్తుంటే.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం రాజకీయ నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తుందని ఎద్దేవా చేశారు. ఎన్నికల నోటిఫికేషన్లు ఫుల్.. ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్లు ఫుల్ అన్నట్లు ప్రభుత్వ తీరు ఉందన్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ శాఖలలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి తక్షణమే ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలనే డిమాండ్తో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ జేఏసీ, నిరుద్యోగ జేఏసీ సంఘాలు ఈనెల 31వ తేదీన తలపెట్టిన చలో హైదరాబాద్ నిరుద్యోగ సింహ గర్జన ఆందోళన కార్యక్రమానికి వేలాదిగా తరలివచ్చి విజయవంతం చేయాలని జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ పిలుపునిచ్చారు.
