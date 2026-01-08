Nivetha Pethuraj: మరోసారి నగరంలో సందడి చేసిన ‘అల వైకుంఠపురములో’ ఫేమ్ నివేథా పేతురాజ్..

Nivetha Pethuraj in Hyderabd : తన గ్లామర్ తో పాటు నటనతో దక్షిణాది ప్రేక్షకులకు చేరువ అయింది. రామ్ హీరోగా కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘రెడ్’ సినిమాలో కీ రోల్లో నటించింది. తెలుగులో మెయిన్ స్ట్రీమ్ హీరోయిన్ గా అంతగా అవకాశాలు లేకపోయినా.. ఇతర భాషల్లో దూసుకుపోతుంది. ఆ మధ్య ‘పరువు’ అనే వెబ్ సిరీస్ తో తెలుగు ఆడియన్స్ ను అట్రాక్ట్ చేసింది. ఈ సిరీస్ జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఆ మధ్య డేటింగ్ చేసే ముందు అబ్బాయిల గురించి పూర్తిగా తెలుసుకొని చేయండి అని సంచలనం రేపింది.
తాజాగా ఈ భామ కొత్త యేడాదిలో సరికొత్తగా జూబ్లిహిల్స్ లోని ఏర్పాటు చేసిన వికేర్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ను ఈమె ప్రారంభించారు. ఇక్కడ కొరియన్ స్కిన్ సౌందర్యాన్ని అందించే వరల్డ్ క్లాస్ టెక్నాలజీ ఇందులో ఉందన్నారు. అలాంటిది మన భాగ్యనగరంలో రావడం విశేషమన్నారు. కొత్తగా ప్రారంభించిన వీకేర్ లో సెవెన్ టైప్ ఆఫ్ అధునాతన లేజర్ టెక్నాలజీలను త్రి డైమెన్షనల్ విధానంతో కనెక్ట్ చేస్తూ కేవలం ఈ చికిత్స అందించబోతున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వీకేర్ కు సంబంధించిన వాళ్లు పాల్గొన్నారు. జూబ్లిహిల్స్ లో ప్రారంభమైన వీకేర్ సౌందర్య ప్రియులకు కొత్త మజిలీ కాబోతుంది.
నివేదా పేతురాజ్ 30 నవంబర్ 1990లో మదురై లో జన్మించింది. దుబాయిలో దాదాపు 11 యేళ్లు నివసించింది. ఎడిన్ బర్గ్ లో డిగ్రీ చదవు పూర్తి చేసింది. ఈమె మిస్ ఇండియా యూఏఈగా ఎంపికైంది. 2015 మిస్ వరల్డ్ అందాల పోటీల్లో టాప్ 5లో నిలిచింది. 2016లో తమిళ సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చి దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీలో దూసుకుపోతుంది.
