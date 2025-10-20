Jubilee Hills With BRS: 'కేసీఆర్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రాన్ని శాంతియుతంగా ఉంచాం. బీఆర్ఎస్ పార్టీ హయాంలో హైదరాబాద్ ఎంతో అభివృద్ధి జరిగింది. ట్రాఫిక్ సమస్యపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి అత్యధికంగా ఫ్లైఓవర్స్ నిర్మించాం. ఐటీ రంగంలో 7 లక్షలకు పైగా ఉద్యోగాలు వచ్చేలా ఐటీ రంగానికి కేటీఆర్ పెద్దపీట వేశారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ హయాంలో శాంతిభద్రతలు బాగున్నాయి కాబట్టే పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వచ్చాయి' అని ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద గౌడ్ గుర్తు చేశారు.
హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ భవన్లో ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్ రాజుతో కలిసి ఎమ్మెల్యే వివేకానంద గౌడ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'హైదరాబాద్ లో శాంతి భద్రతలు క్షీణించాయి. గన్ కల్చర్ హైదరాబాద్లో వచ్చింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు గన్ పెట్టి బెదిరించి డబ్బులు వసూల్ చేస్తున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి తన ఖజానా నింపుకొని ఢిల్లీకి మూటలు మోస్తున్నాడు. వసూళ్లు చేసేందుకు మంత్రులు పోటీ పడుతున్నారు. అవినీతిమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూరుకునిపోయింది' అని మండిపడ్డారు. అసదుద్దీన్ ఓవైసీ వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద గౌడ్ ప్రకటించారు.
'మాగంటి గోపీనాథ్ హయాంలో జూబ్లీహిల్స్ అభివృద్ధి జరగలేదని అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మాట్లాడుతున్నాడు. శాసన సభలో కేసీఆర్ గొప్ప నాయకుడని దేశంలోనే తెలంగాణ అగ్రగామిగా నిలబెట్టాడని అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ పొగడ్తలతో ముంచెత్తాడు. బీజేపీకి కలిసి వచ్చేలా బీహార్ లో ఎంఐఎం అభ్యర్థులను నిలబెట్టారు' అని సీనియర్ ఎమ్మెల్యే వివేకానంద గౌడ్ ఆరోపించారు. మంత్రివర్గంలో ముస్లిం మైనార్టీలు లేరని.. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ మైనార్టీ సోదరులు అన్ని గమనిస్తూనే ఉన్నారని తెలిపారు.
జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మంచి మెజార్టీతో గెలవబోతుందని ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద గౌడ్ జోస్యం చెప్పారు. బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు బిజెపి ఎన్నో రకాలుగా ఇబ్బందులు పెట్టిందని.. మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టమని మెడ మీద కత్తి పెట్టిన కేసీఆర్ పెట్టలేదని గుర్తు చేశారు. 'రెండు జాతీయ పార్టీలు ఒక్కటై బీఆర్ఎస్ పార్టీని లేకుండా చేయాలని చూస్తున్నారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నుంచే జైత్రయాత్ర ప్రారంభం కాబోతుంది' అని ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద గౌడ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
కేసీఆర్ పాలన దేశానికి ఆదర్శం అన్న అసదుద్దీన్, అక్బరుద్దీన్ ఒవైసీ
ఇప్పుడు జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో అభ్యర్థిని పోటీ పెట్టకుండా
కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వడంపై
ఎంఐఎం పార్టీ సిద్దాంతం ఏంటో తెలియదు అంటూ..
ఆ పార్టీ వైఖరిని ముస్లింలు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
— BRS Party (@BRSparty) October 19, 2025
— BRS Party (@BRSparty) October 19, 2025
