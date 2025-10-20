English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • BRS Party: ఎంఐఎం కాంగ్రెస్‌కు మద్దతిచ్చినా జూబ్లీహిల్స్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీదే విజయం!

BRS Party: ఎంఐఎం కాంగ్రెస్‌కు మద్దతిచ్చినా జూబ్లీహిల్స్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీదే విజయం!

No One Believe To Congress With Revanth Reddy Failures: తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించి, సాధించిన తెలంగాణను కేసీఆర్ దేశంలోనే అగ్రగామిగా నిలబెట్టాడు. శాంతియుతంగా ప్రజాస్వామ్యంగా తెలంగాణ సాధించిన వ్యక్తి కేసీఆర్. ఆదర్శమంతమైన ఉద్యమం తెలంగాణ ఉద్యమం కేసీఆర్ నడిపించారు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ విప్, కుత్బుల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యే వివేకానంద గౌడ్ తెలిపారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 20, 2025, 12:50 AM IST

Trending Photos

Basic Pay: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దీపావళి జాక్ పాట్..8వ వేతన సంఘం కంటే ముందే జీతం ఒకేసారి డబుల్..
6
Basic Pay
Basic Pay: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దీపావళి జాక్ పాట్..8వ వేతన సంఘం కంటే ముందే జీతం ఒకేసారి డబుల్..
Realme P4 Pro 5Gపై దీపావళి ఆఫర్.. రూ.5 వేలకే మీ సొంతం!
6
Realme P4 Pro Price
Realme P4 Pro 5Gపై దీపావళి ఆఫర్.. రూ.5 వేలకే మీ సొంతం!
Happy Diwali Wishes 2025: తెలుగులో మీకోసం దీపావళి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..
10
Happy diwali
Happy Diwali Wishes 2025: తెలుగులో మీకోసం దీపావళి శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్..
Gold Rate Today: భారీగా పతనమైన బంగారం ధర.. కుప్పకూలిన వెండి..అక్టోబర్ 19వ తేదీ ఆదివారం ధరలు తెలిస్తే తులమైనా కొంటారు..!!
6
Gold
Gold Rate Today: భారీగా పతనమైన బంగారం ధర.. కుప్పకూలిన వెండి..అక్టోబర్ 19వ తేదీ ఆదివారం ధరలు తెలిస్తే తులమైనా కొంటారు..!!
BRS Party: ఎంఐఎం కాంగ్రెస్‌కు మద్దతిచ్చినా జూబ్లీహిల్స్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీదే విజయం!

Jubilee Hills With BRS: 'కేసీఆర్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రాన్ని శాంతియుతంగా ఉంచాం. బీఆర్ఎస్ పార్టీ హయాంలో హైదరాబాద్ ఎంతో అభివృద్ధి జరిగింది. ట్రాఫిక్ సమస్యపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి అత్యధికంగా ఫ్లైఓవర్స్ నిర్మించాం. ఐటీ రంగంలో 7 లక్షలకు పైగా ఉద్యోగాలు వచ్చేలా ఐటీ రంగానికి కేటీఆర్ పెద్దపీట వేశారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ హయాంలో శాంతిభద్రతలు బాగున్నాయి కాబట్టే పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వచ్చాయి' అని ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద గౌడ్ గుర్తు చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: KCR Diwali Wishes: దీపావళి శుభాకాంక్షలతో రేవంత్‌ రెడ్డికి మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ అదిరిపోయే పంచ్‌

హైదరాబాద్‌లోని తెలంగాణ భవన్‌లో ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్‌ రాజుతో కలిసి ఎమ్మెల్యే వివేకానంద గౌడ్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'హైదరాబాద్ లో శాంతి భద్రతలు క్షీణించాయి. గన్ కల్చర్ హైదరాబాద్‌లో వచ్చింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు గన్ పెట్టి బెదిరించి డబ్బులు వసూల్ చేస్తున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి తన ఖజానా నింపుకొని ఢిల్లీకి మూటలు మోస్తున్నాడు. వసూళ్లు చేసేందుకు మంత్రులు పోటీ పడుతున్నారు. అవినీతిమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూరుకునిపోయింది' అని మండిపడ్డారు. అసదుద్దీన్ ఓవైసీ వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద గౌడ్ ప్రకటించారు.

Also Read: Salaries Hike: ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. 9 శాతం పెరగనున్న జీతాలు

'మాగంటి గోపీనాథ్ హయాంలో జూబ్లీహిల్స్ అభివృద్ధి జరగలేదని అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మాట్లాడుతున్నాడు. శాసన సభలో కేసీఆర్ గొప్ప నాయకుడని దేశంలోనే తెలంగాణ అగ్రగామిగా నిలబెట్టాడని అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ పొగడ్తలతో ముంచెత్తాడు. బీజేపీకి కలిసి వచ్చేలా బీహార్ లో ఎంఐఎం అభ్యర్థులను నిలబెట్టారు' అని సీనియర్ ఎమ్మెల్యే వివేకానంద గౌడ్ ఆరోపించారు. మంత్రివర్గంలో ముస్లిం మైనార్టీలు లేరని.. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ మైనార్టీ సోదరులు అన్ని గమనిస్తూనే ఉన్నారని తెలిపారు.

Also Read: Ind vs Aus: ఆసీస్‌ టూర్‌లో భారత్‌కు బిగ్‌షాక్‌.. రీఎంట్రీలో కోహ్లీ, రోహిత్‌ ఘోర వైఫల్యం

జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మంచి మెజార్టీతో గెలవబోతుందని ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద గౌడ్ జోస్యం చెప్పారు. బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు బిజెపి ఎన్నో రకాలుగా ఇబ్బందులు పెట్టిందని.. మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టమని మెడ మీద కత్తి పెట్టిన కేసీఆర్ పెట్టలేదని గుర్తు చేశారు. 'రెండు జాతీయ పార్టీలు ఒక్కటై బీఆర్ఎస్ పార్టీని లేకుండా చేయాలని చూస్తున్నారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నుంచే జైత్రయాత్ర ప్రారంభం కాబోతుంది' అని ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద గౌడ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

brs partyTelangana BhavanMLC Shambhipur RajuQutbullapurvivekananda goud

Trending News