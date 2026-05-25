/ ORR Car Speed: ORR ఫై ర్యాష్ డ్రైవింగ్, రోడ్లపై స్టంట్లు చేస్తే తాట తీస్తాం.. పోలీసుల మాస్ వార్నింగ్..

ORR News: మే 10వ తేదీ ఉదయం సుమారు ఉదయం 10:30 గంటల సమయంలో, ఒక వ్యక్తి తన వోక్స్వ్యాగన్ విర్టస్ కారును నార్సింగి టోల్ ప్లాజా నుండి TGPA టోల్ ప్లాజా వైపు ORR పై గంటకు 200 కిలోమీటర్లకు పైగా అత్యంత వేగంగా వెళ్లడమే కాకుండా.. నిర్లక్ష్యంగా ఇష్టమొచ్చినట్టు కారును డ్రైవ్ చేశాడు. దీంతో ఆ మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్న ఇతర వాహనదారులు, టోల్ ప్లాజా సిబ్బంది ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లేలా ప్రవర్తించాడు. అంతేకాదు ఆ దృశ్యాలను మొబైల్ ఫోన్లో వీడియో తీసి ఇన్స్టాగ్రామ్లో అప్లోడ్ చేసి ప్రజల్లో భయాందోళనలు క్రియేట్ చేశాడని తమ కంప్లైంట్లో పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
రోడ్ పెట్రోలింగ్ ఆఫీసర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్లో క్రైం నెంబర్ 396/2026, U/s 125, 281 BNS కింద కేసు నమోదు చేసి కేసును ఇన్వెష్టిగేషన్ షురూ చేశారు. టెక్నికల్ పరంగా సేకరించిన ఆధారాల సహాయంతో నిందితుడిని రంగారెడ్డి జిల్లా, పుప్పాలగూడలోని ఆల్కాపూర్ టౌన్షిప్కు చెందిన ప్రైవేట్ ఉద్యోగి కొత్తపల్లి యశ్వంత్ రెడ్డిగా గుర్తించి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కారు కండిషన్ను చెక్ చేసేందుకు ORR పై 200 కి.మీ వేగంతో నడిపినట్లు నిందితుడు అంగీకరించడంతో పోలీసులు కారును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేయడం, ప్రమాదకరమైన స్టంట్లు చేస్తూ వాటిని సామాజిక మాధ్యాల్లో పోస్ట్ చేయడం వంటి చర్యలపై చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు ఉంటాయని నార్సింగి పోలీసులు హెచ్చరించారు. ఇటువంటి నిర్లక్ష్యపు పనులు అమాయకుల ప్రాణాలను ప్రమాదంలోకి నెట్టడమే కాకుండా, ఘోర రోడ్డు ప్రమాదాలకు దారితీస్తాయని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. ఇకపై ఎవరైనా ఓఆర్ఆర్పై ఇలాంటి పనులు చేస్తే తాట తీస్తామని నగర పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. చెప్పినా వినకపోతే వారి లైసెన్సులు రద్దు చేస్తామని చెప్పారు.
