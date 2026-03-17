Mehesh kumar goud: డ్రగ్స్ మే సవాల్.. కేసీఆర్ కు డ్రగ్స్ టెస్టులు జరిపించాలి.. పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Pcc chief Mahesh kumar goud challenge to brs ktr on drugs test: తెలంగాణలో రాజకీయాలు ప్రస్తుతం డ్రగ్స్ టెస్టుల చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ఇటీవల మొయినాబాద్ ఫామ్ హౌస్ లో పైలట్ రోహిత్ రెడ్డితో పాటు, ఏపీ ఎంపీ పుట్ట మహేష్ కుమార్ డ్రగ్స్ తీసుకున్నట్లు బైటపడింది. ఈ పార్టీలో 11 మంది పాల్గొనగా, 6 గురికి డ్రగ్స్ పాజిటివ్ వచ్చింది. దీనిపై రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయాలు హీటెక్కాయి. తెలంగాణలో ప్రస్తుతం మండలి, అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. మండలిలో ఎమ్మెల్సీ పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ డ్రగ్స్ అంశంపై మరోసారి మాట్లాడారు. అధికార, అపోసిషన్ పార్టీ నాయకులకు డ్రగ్స్ టెస్టులు చేయించాలన్నారు. కేటీఆర్ కూడా డ్రగ్స్ టెస్టులకు సహాకరించాలన్నారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి తాను ఓప్పిస్తానని కూడా మాట్లాడారు. అంతే కాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఫామ్ ఇచ్చిన వారికి డ్రగ్స్ టెస్టులు చేయిస్తామని అదేవిధంగా బీఆర్ఎస్ నాయకులు సైతం బీఫామ్ ఇచ్చినవారికి టెస్టులు చేయించే ధైర్యం ఉందా అంటూ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. దీనిపై బీఆర్ఎస్ రియాక్ట్ కావాలని ఛాలెంజ్ విసిరారు. కావాలంటే రేపు మూహూర్తం పెట్టుకుందామని తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పదేళ్ల పాటు తెలంగాణను బీఆర్ఎస్ డ్రగ్స్ ను ఇష్టమున్నట్లు చాక్లెట్ లు, దుకాణాల్లో అమ్మినట్లు అమ్మిన నెగ్లీజెన్సీగా ప్రవర్తించిందన్నారు.
ఇప్పుడు కూడా డ్రగ్స్ కేసులో వారి పార్టీకి చెందిన నేతలు అడ్డంగా బుక్కైయ్యారని అన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డ్రగ్స్ రహిత తెలంగాణను రూపొందించడం కోసం రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేకంగా ఈగల్ టీమ్ ను రంగంలోకి దింపిందన్నారు. గతంలో టెస్టులు అంటే భయపడింది ఎవరో ప్రజలకు తెలుసని మహేష్ కుమార్ గౌడ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Read more: Moinabad Drug Party Case: డ్రగ్స్ పరీక్షలకు సిద్దం.!. పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్కు కేటీఆర్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్.. ఏమన్నారంటే..?
మరోవైపు దీనిపై మండలి చైర్మన్ మాట్లాడుతూ.. మహేష్ కుమార్ గౌడ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. సభలో లేని వారి వ్యక్తుల పేర్లు ఉచ్చరించవద్దన్నారు. సభను హుందాగా, ప్రశాంత వాతావరణంలో జరుపుకుందామని చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి సూచించారు. దీంతో సభలో లేని వ్యక్తుల పేర్లు తీసుకున్నందుకు, ఆ వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపిన మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ప్రకటించారు.
