Mental Stress: మానసిక ఒత్తిళ్లను జయించలేక బలవన్మరణాలు..మరణమే శరణ్యమా..!

Maraname Saranyamaa: తమకు ఎదురైన ఇబ్బందులను ఎవరికైనా చెప్పుకుంటే నామోషీ ఫీలవుతున్నారు. అందుకే ప్రతికూల ఆలోచనలతో జీవితాలకు అర్థాంతరంగా కొంత మంది ముగింపు పలుకుతున్నారు. అందులో పేదా, గొప్ప, ఆడ, మగ, ఏజ్ తో సంబంధం లేకుండా దేశవ్యాప్తంగా చాలామంది బలవన్మరణాలకు పాల్పడి.. కుటుంబీకులను విషాదంలోకి నెడుతున్నారు. క్షణికావేశంలో తీసుకున్న వీరి నిర్ణయం కారణంగా ఫ్యామిలీలు మొత్తం కుమిలిపోవాల్సి వస్తోంది. విషాధంలోకి ఆవేశపూరిత నిర్ణయాలు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారనేది పెద్ద ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అందరికీ ఎదురవుతున్న పెద్ద సమస్య ఇదే.
సమాజంలో ఉన్నతంగా ఎదగాలి... అందరికంటే పైచేయిగా ఉండాలి... కష్టాల్లేని జీవితాన్ని సాగించాలి. ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లేకుండా రోజులు గడవాలి.. ఇది అనుకున్నదంతా సాఫీగా సాగిపోవాలి. ఇవంతా ఆశావహ ధృక్పధంతో వచ్చే ఆలోచనలు... రోజులు గడిచే క్రమంలో జీవితంలో ఒక్కసారిగా కుదుపు. ఊహించని పరిణామాలు మనుషుల మనసుల్ని కుంగదీస్తున్నాయి. మానసిక కుంగుబాటుతో నిరాశ, నిస్పృహ ఆవరిస్తున్నాయి. నిరాశలోతుల్లోంచి గట్టెక్కే పరిస్థితి కానరాక... అక్కడే కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు.
మంచి కుటుంబ నేపథ్యం... సాఫీగా సాగిన వైవాహిక బంధం... చేతికి ఎదిగిన బిడ్డలు... ప్రయోజకులు కాబోతున్న తరుణంలో ఇల్లాలి మానసిక అలజడి ఆ కుటుంబాన్ని విషాదం ఆవరించింది. చెంగిచర్ల హరితవనం కాలనీలో నివాసముండే విజయ శాంతిరెడ్డి, ఆమె కొడుకు విశాల్రెడ్డి, కూతురు చేతనరెడ్డితో కలిసి రైలు కిందపడి బలవన్మరణానికి పాల్పడిన ఘటన అందరినీ కలిచివేసింది.
చిత్తూరు జిల్లా మద్దినాయనిపల్లి గ్రామానికి చెందిన అనిత హైదరాబాద్లో నివసిస్తూ ప్రైవేటు కంపెనీలో జాబ్ చేస్తోంది. తాను పనిచేసే సీబీసీఐడీ కాలనీలోని కంపెనీ కార్యాలయం భవనం మూడో అంతస్తు నుంచి కిందకు దూకింది. ఈ ప్రమాదంలో అనిత తీవ్రంగా గాయపడింది. రక్తపు ముడుగులోనే కుప్పకూలి తనువు చాలించింది.
ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ఘాజియాబాద్లో టీనేజ్ అక్కాచెల్లెళ్ల ఆత్మహత్యల ఉదంతం కలకలం రేపుతోంది. దక్షిణకొరియా పాప్ సంస్కృతి ప్రభావానికి బాలికలు ఎక్కువగా లోనుకావడంపై ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. టీనేజిలో పిల్లలు దారి తప్పుతున్నారని భావించిన తండ్రి ప్రయత్నం అక్కాచెల్లెళ్ల సామూహిక మరణ శాసనమైంది. వాళ్లనుంచి స్మార్ట్ ఫోన్ తీసేసుకోవడంతో తట్టుకోలేని ముగ్గురు టీనేజి అమ్మాయిలు 16ఏళ్ల నిషికా, 14 ఏళ్ల ప్రాచీ, 12 ఏళ్ల ఫాఖీగా బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు.
ఈ మూడు ఘటనలు పరిశీలిస్తే... ఎదుర్కొన్న సమస్యను సులభంగా పరిష్కరించుకునే మార్గం ఉంది. అయినా వారిలో నెగటివ్ ఆలోచనలు చుట్టుముట్టాయి. వాటినుంచి బయటపడేందుకు ప్రయత్నించలేదు. బలవన్మరణమే శరణ్యమని భావించారు. అఘాయిత్యానికి ఒడిగట్టారు. కుటుంబీకుల్ని శోకసముద్రంలోకి ముంచి వెళ్లిపోయారు.
సమస్య ఎదురైనపుడు.. దాని పరిష్కారానికి ప్రయత్నించకుండా... అక్కడే కూర్చొని ఆలోచించకపోవడంతో తీవ్రమైన సమస్యతో సతమతమవుతున్నారు.ఇంట్లో ఉన్నోళ్లతో సమస్యలను చెప్పుకోవడం, పరిష్కార మార్గం గురించి చర్చించడం లేదు. దీంతో రోజు రోజుకు మానసిక ఆందోళనతో.. మనసు అలజడికి గురవుతోంది.
ఎలాంటి సమస్యనైనా సులభంగా పరిష్కరించుకునే మార్గం తమ చేతుల్లోనే ఉన్నప్పటికీ... తమను తాము తక్కువగా అంచనా వేసుకుంటున్నారు. అంతర్లీనంగా దాగి ఉన్న అద్భుతశక్తిని గుర్తించలేక పోతున్నారు. ఎవరికివారు అంతర్మధనంతో కుంగిపోతున్నారు. నెగటివ్ ఆలోచనలతో సతమతమవుతూ...జీవితాన్ని ఆవరించిన కారుచీకట్లలోంచి వెలుగులోకి రావడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. దీంతో బలవన్మరణమే శరణ్యమని భావిస్తున్నారు.చివరకు తనువు చాలిస్తున్నారు.
సమస్యలను గురించి కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పినా... మిత్రులతో చెప్పినా.. చిన్నచూపుతో చూస్తారనే భావనతో అంతర్మదనంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. పాజిటివ్ గా ఆలోచించేందుకు ప్రయత్నించకపోవడంతో ఈమధ్య చోటుచేసుకున్న ఉదంతాలు సంచలనాలను రేకెత్తిస్తున్నాయి. దేశ వ్యాప్తంగా మానసిక కుంగుబాటుతో బలవన్మరణాలకు పాల్పడుతున్నారు.
ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో నేపథ్యం. కారణమేదైనా డిప్రెషన్ వారిని కుంగదీసింది. చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన అనిత తన సమస్యనుంచి బయటపడే మార్గం తెలుసుకోలేక తనకు తానే ప్రాణం తీసుకుంది. చెంగిచెర్లకు చెందిన విజయశాంతి రెడ్డి, ఉత్తర్ ప్రదేశ్ కు చెందిన టీనేజ్ పిల్లలు వేర్వేరు చోట్ల సామూహిక బలవన్మరణానికి పాల్పడటం వెనుక ఎంతో అంతర్మధనం జరిగింది. ఎవరికి వారు ప్రాణాలు తీసుకోవడమే ఎంతో సాహసంతో కూడిన పని.. అదే ఒక్కరి ఆలోచన... ఒకే సారి ఇద్దరిపైనా ప్రభావితం చేసి సామూహిక బలవన్మరణానికి పాల్పడటం ఆక కుటుంబాన్ని కోలుకోలేని విషాధం ఆవరించిందని చెప్పక తప్పదు. వారికి జరిగిన లోటును ఎవరు భర్తీ చేయలేరు.
చెంగిచెర్లకు చెందిన విజయశాంతి రెడ్డి సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీరుగా పనిచేస్తూ సంపాదిస్తున్నారు. భర్త పొరుగు దేశాల్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఆ కుటుంబానికి ఆర్థిక పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందుల్లేవని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. మానసిక సంఘర్షణకు లోనైన విజయశాంతి రెడ్డి తనకు తానుగా ఎదుర్కొంటున్నమానసిక ఇబ్బందులను గట్టెక్కే పరిస్థితిలేక చేతికి ఎదిగిన బిడ్డలను వదిలిపెడితే.. అన్యాయమైపోతారని భావించి.. వారినీ బలవన్మరణానికి ప్రేరేపించి ఒప్పించి, దారుణానికి పాల్పడ్డారు. కుటుంబ తగాదాలు, ఆస్తి తగాదాలు, తోటి ఉద్యోగులతో, స్థానికులతో విజయారెడ్డికి తగాదాలు లేవు.. కేవలం ఒంటరి తనంతో ఉన్న ఆమె పిల్లలతో కలిసి ఆత్మహత్యకు పాల్పడడం చర్చనీయాంశమైంది.
ఘజియాబాద్ లో చోటుచేసుకున్న ఘటనలో... ఎదిగే పిల్లలు సోషల్ మీడియాకు బానిసలుగా మారిపోతున్నారని తండ్రి ఆవేదనను అర్థంచేసుకోలేని పిల్లలు ముగ్గురూ ఒకే నిర్ణయం తీసుకుని కన్నవారికి కడుపుకోత మిగిల్చారు.
కారణమేదైనాసరే ప్రాణాలు తీసుకోవాలనే భావననుంచి బయటపడేందుకు ప్రయత్నించలేదని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. కుటుంబంలో అత్యంత సన్నిహితంగా ఉన్నవారితోనూ... నమ్మకమైన స్నేహితులకు చెప్పుకోలేకపోయారు. ఎవరైనా సరే... మనసులో ఆత్మహత్య ఆలోచన మెదిలినపుడు.. ఉన్న ఇబ్బందుల్ని, పరిష్కరించుకునే మార్గాలకోసం సాటివారి సలహాలు, సూచనలు తీసుకోడానికి ప్రయత్నించాలి. అందుబాటులో ఉన్న మానసిక నిపుణులను సంప్రదించినా... సమస్యలను పరిష్కరించుకోవచ్చు. ప్రాణాలను తీసుకునే పరిస్థితినుంచి బయటపడొచ్చనే అభిప్రాయాలు సర్వత్రా వ్యక్తమవుతున్నాయి.
(రచయత - మునిరాజ్ - కిరణ్ కుమార్ శర్మ)
