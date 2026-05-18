/Bandi Bhagirath pocso case: చిక్కుల్లో బండి భగీరథ్ స్నేహితులు.. విచారణకు రంగం సిద్దం చేసిన సిట్ పోలీసులు..

Pet basheerabad police will issue notices to bandi Bhagirath friends: బండి భగీరథ్ పోక్సో కేసులో పోలీసులు విచారణను వేగవంతం చేశారు. ఇప్పటికే పోలీసుల ముందు లొంగిపోయిన బండి భగీరథ్ కు కోర్టు రిమాండ్ విధించింది. మరోవైపు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో మైనర్ బాలికను ట్రోల్స్ చేస్తు బండి భగీరథ్ కు అనుకూలంగా వీడియోలు, రీల్స్ చేసిన వారిపై పోలీసులు కేసులను నమోదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో బండి భగీరథ్ ఫ్రెండ్స్ ను సైతం నోటీసులు ఇచ్చి విచారణ కోసం పిలిచేందుకు పోలీసులు రంగం సిద్దం చేశారు.
ఇప్పటికే మైనర్ బాలిక తల్లి తన కూతురిపై అఘాయిత్యం జరిగిన పలు చోట్ల అతని స్నేహితులు కూడా ఉన్నట్లు తల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఆ తర్వాత పదిమంది వరకు ఈ వివాదంలో సెటిల్ మెంట్ కోసం మధ్యవర్తిత్వం వహించినట్లు కూడా పది మంది పేర్లను పేట్ బషిరాబాద్ పోలీసులకు ఇచ్చింది. అంతే కాకుండా పోలీసులు తాజాగా.. బండి భగీరథ్ పై అదనంగా మరోసెక్షన్ ను కూడా చేర్చారు.
బాధితురాలిపై పలుమార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడినట్టు వచ్చిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్)లోని 64(2)(M) సెక్షన్ను అదనంగా చేర్చారు. ఒకవేళ ఈ సెక్షన్ కింద నేరం రుజువైతే నిందితుడికి పదేళ్లకు పైగా జైలు శిక్ష, కొన్ని సందర్భాల్లో జీవిత ఖైదు కూడా విధించే అవకాశం ఉందని లాయర్లు చెబుతున్నారు. మరోవైపు డీసీపీ రితిరాజ్ నేతృత్వంలో బండి భగీరథ్ పోక్సో కేసు దర్యాప్తు ముమ్మరంగా సాగుతోంది. మరోవైపు బండి భగీరథ్ ముందస్తు బెయిల్ హైకోర్టులో పెండింగ్ లో ఉన్న విషయం తెలిసిందే.
మే 8న మైనర్ బాలికపై అత్యాచారంపై తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు పేట్ బషిరాబాద్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. 9 రోజుల తర్వాత బండి భగీరథ్ పోలీసుల ముందు లొంగిపోయాడు. ఈ క్రమంలో దీనిపై పొలిటికల్ గా రచ్చ నడుస్తొంది. కేంద్ర సహయ మంత్రి పదవికి బండి సంజయ్ రాజీనామా చేయాలని తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బీఆర్ఎస్ నిరసనలు చేపట్టింది.
