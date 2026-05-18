Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad City
  • /Bandi Bhagirath pocso case: చిక్కుల్లో బండి భగీరథ్ స్నేహితులు.. విచారణకు రంగం సిద్దం చేసిన సిట్ పోలీసులు..

Bandi Bhagirath pocso case: చిక్కుల్లో బండి భగీరథ్ స్నేహితులు.. విచారణకు రంగం సిద్దం చేసిన సిట్ పోలీసులు..

Sit police on bandi Bhagirath pocso case: పోక్సో కేసులో బండి భగీరథ్ ఇప్పటికే చంచల్ గూడ జైల్లో రిమాండ్ లో ఉన్నాడు. మరోవైపు పేట్ బషిరాబాద్ పోలీసులు దర్యాప్తు వేగంను పెంచారు. బండి భగీరథ్ స్నేహితులకు సైతం నోటీసులు ఇవ్వడానికి రంగం సిద్దం చేశారు..  
Written ByInamdar PareshUpdated byInamdar Paresh
Published: May 18, 2026, 02:39 PM IST|Updated: May 18, 2026, 02:42 PM IST
Bandi Bhagirath pocso case: చిక్కుల్లో బండి భగీరథ్ స్నేహితులు.. విచారణకు రంగం సిద్దం చేసిన సిట్ పోలీసులు..
Image Credit: bandibhagirath(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
పెట్రోల్ కారును CNG ఫిట్ చేయాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? ఇది లాభమా..నష్టమా!

పెట్రోల్ కారును CNG ఫిట్ చేయాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? ఇది లాభమా..నష్టమా!

CNG Car Conversion6 min ago
2

Pune Husband Horror: మనిషి కాదు మానవ మృగం.. కొడుకును కనలేదని భార్య ప్రైవేటు పార్ట్‌ల

Pune horror12 min ago
3

ఆప్ నేత దీపక్ సింగ్లా అరెస్ట్..బీజేపీ ప్రతికార చర్య అంటున్న ఆమ్ఆద్మీ నేత అతిషీ!

Deepak Singla52 min ago
4

Bandi Bhagirath pocso case: చిక్కుల్లో బండి భగీరథ్ స్నేహితులు.. విచారణకు రంగం సిద్దం

Bandi Bhagirath pocso case53 min ago
5

ఉద్యోగులకు కీలక అప్‌డేట్..హైదరాబాద్‌లో 8వ పే కమిషన్..నెలకు రూ.69,000 డిమాండ్!

8th Pay Commission Hyderabad visit1 hr ago