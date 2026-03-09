Hyderabad: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. రంజాన్ వేళ ఫాస్టింగ్ ఉంటున్న పిల్లి.. ఎక్కడంటే..?

Pet cat follows Ramadan fasting in mothi nagar Hyderabad: ముస్లిం సోదరులు రంజాన్ ను ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఈ నెల రోజుల పాటు ఎంతో కఠినంగా ఉపవాసాలు చేస్తారు. ఇప్పటికే ఫిబ్రవరి 18 నుంచి రంజాన్ మాసం ప్రారంభమైంది. మార్చి 19 వరకు ఉపవాసాలు పాటిస్తారు. నెల వంక కన్పించిన తర్వాత పండగ జరుపుకుంటారు. ఈ నెల రోజుల పాటు.. సూర్యోదయానికి ముందు తినే ఆహారాన్ని 'సహ్రీ' అని, సూర్యాస్తమయం తర్వాత ఉపవాసాన్ని విరమించే ఆహారాన్ని 'ఇఫ్తార్' అని అంటారు. ఈ మాసంలో జకాత్ అనే దాన ధర్మాలు చేస్తారు. పేద ముస్లింలకు తమ సంపాదనలో కొంత భాగం దానమిస్తారు. దీని వల్ల అల్లా దయ కల్గుతుందని నమ్ముతారు.
డైలీ ఐదు మార్లు నమాజ్ చేస్తారు. ఖురాన్ ను పఠిస్తారు. ఈ క్రమంలో పెద్ద వయసువారు, గర్భిణిలు, చిన్న పిల్లలకు తప్ప అందరు రంజాన్ ఉపవాసాలు ఉంటారు. అయితే.. హైదరాబాద్ లోని మోతీ నగర్ లో ఒక పిల్లి సైతం రంజాన్ ఉపవాసాలు ఉంటుంది. హైదరాబాద్ లో మోతీ నగర్ లో షేక్ రియాజ్ అనే వ్యక్తి కొన్ని నెలల క్రితం ఒక పిల్లిని కొనుగోలు చేశాడు. దాన్ని ఇంట్లో పెంచుకుంటున్నారు.
అది వారి కుటుంబంలో ఒక మెంబర్ లా మారిపోయింది. దానికి జీజీ అని పేరు పెట్టుకుని ప్రేమతో చూసుకుంటున్నారు. రంజాన్ నేపథ్యంలో అది కూడా ఏమి తినకుండా పొద్దున తిని రాత్రి వరకు మరల ఫాస్టింగ్ ముగిశాక మాత్రమే ఆహారంను ముట్టుకుంటుంది. దాన్ని వదిలేసిన కూడా ఏమి తినకుండా ఇంట్లోనే సైలెంట్ గా కూర్చుని ఉంటుందని ఇంట్లో వారు చెప్తున్నారు.
Read more: Snake In Kitchen Video: ఓర్నాయనో.. కిచెన్లో సడెన్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన భారీ కింగ్ కోబ్రా..?.. వీడియో వైరల్..
తమ పిల్లి సైతం అల్లా కోసం ఉపవాసం ఉంటుందని ఆ ఇంటి వారు చెప్తున్నారు. మరీ ఆ పిల్లి కూడా తమ ఓనర్ ను చూసి నేర్చుకుందో మరేంటో కానీ.. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు వావ్.. భలేగా ఉందని ఫన్నీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.