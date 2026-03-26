Petrol Panic: పెట్రోల్ బంకుల వద్ద భారీ క్యూలు.. హైదరాబాద్ లో టెన్షన్ టెన్షన్..

Fuel Shortage Fears Grip: పెట్రోలు ధరల్లోనూ పెరుగుదల లేకుండా 24 రోజులు గడిచాయి. తెలంగాణలో చాలాచోట్ల పెట్రోల్ బంకుల్లో నోస్టాక్ బోర్డులు కన్పించడంతో పెట్రోల్ కొరత ఏర్పడిందని వినియోగదారుల్లో ఆందోళన చోటుచేసుకుంది. దీంతో ప్రజలు కూడా ప్యానిక్ అయి పెట్రోల్ బంకులకు క్యూ కట్టడంతో హైదరాబాద్ లో పెట్రో టెన్షన్ నెలకొంది. ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్, అమెరికా వార్ ఇపుడు మన దేశంలో ఎల్పీజీకి కాస్త కొరత ఏర్పడింది. అయితే యుద్ధం జరుగుతున్న ఇన్ని రోజులు లేని పెట్రోల్ కొరత ఇపుడే వచ్చినట్టు.. పెట్రోల్ నింపుకోడానికి వినియోగదారులు వాహనాలతో పెట్రోల్ బంకుల వద్ద క్యూకట్టారు. పెట్రోల్, డీజిల్ విక్రయించే చోట వాహనాలు బారులు తీరాయి. దీంతో రోడ్డు పొడవునా... మోటారు సైకిళ్లు, కార్లు, ఆటోలు, వ్యాన్లు ఇంధనం నింపుకోడానికి పడిగాపులు గాయాల్సి వస్తోంది.
ఆయిల్ కంపెనీలు, పెట్రోల్ బంకులు మధ్య ఏర్పడిన వివాదంతో పెట్రోలు బంకులు మూతపడ్డాయి. మరికొన్ని పెట్రోల్ బంకుల వద్ద నోస్టాక్ బోర్డులు వెలిశాయి. ఇంధన కొరతతో పెట్రోల్ బంకులు మూతబడ్డాయని భావించిన వినియోగదారులు వాహనాలతో బారులు తీరారు. ప్రభుత్వ అధికారులు మాత్రం ఇంధన కొరతేలేదని, ఎవ్వరూ ఆందోళన చెందవద్దని విజ్ఞప్తిచేశారు. అధికారుల ప్రకటనకు, పెట్రోల్ బంకుల నిర్వహణకు పొంతన లేకపోవడంతో ఇంధన బెంగతో కన్జూమర్స్ ప్యానిక్ అవుతున్నారు.
పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరా కాకపోవడంతో తెలంగాణలో చాలా చోట్ల పెట్రోల్ బంకులు మూతబడ్డాయి. మరికొన్ని పెట్రోల్ బంకుల వద్ద నోస్టాక్ బోర్డులు చూసిన వినియోగదారుల్లో తీవ్రమైన ఆందోళన చోటుచేసుకుంది. అందుకే ఇంధనం లేకుంటే ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందని ఇంధనం నింపుకోడానికి వాహనాలతో క్యూ కట్టారు. దీంతో పెట్రోల్ బంకుల వద్ద గందరగోళ పరిస్థితులు తలెత్తాయి.
పెట్రోల్ బంకు నిర్వాహకులు, ఆయిల్ సరఫరా కంపెనీల మధ్య చోటుచేసుకున్న ఆర్థిక లావాదేవీల విషయం పెట్రోల్ బంకుల మూతకు, నోస్టాక్ బోర్డులు వెలిశాయి. ఇది వరకు ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ వంటి ఆయిల్ కంపెనీలు పెట్రోల్ బంకు నిర్వాహకులకు అప్పుకింద ముందస్తుగా పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరా చేసి రెండు రోజుల తర్వాత సంబంధిత బిల్లు బకాయిలను వసూలు చేసుకునేవి. మూడు రోజుల క్రితం ఆయిల్ కంపెనీలు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఇంధనంకోసం బిల్లు చెల్లించిన వారికి సరఫరా చేయాలనే నిబంధనను అమల్లోకి తెచ్చాయి. దీంతో డబ్బులు కట్టిన పెట్రోల్ బంకు నిర్వాహకులకే ఇంధనం సరఫరా చేస్తున్నారు. దీంతో బిల్లు చెల్లించని పెట్రోల్ బంకు నిర్వాహకులకు పెట్రోల్, డీజిల్ అందివ్వకపోవడంతో కొంతమంది పెట్రోల్ బంకు మూసేయడం, మరికొన్ని పెట్రోల్ బంకుల వద్ద నోస్టాక్ బోర్డులు వెలిశాయి.
ఈ విషయం అర్థంగాని వాహనదారులు... ఇంధన కొరత ఉందని ఆందోళనకు గురై... పెట్రోల్ బంకులవద్ద క్యూ కట్టారు. ఇంధన కంపెనీలు, పెట్రోల్ బంకు డీలర్ల సమస్యపై చొరవ తీసుకోవాల్సిన పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు తమకేమీ పట్టనట్లు వ్యవహరించడంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆందోళనకర పరిస్థితులు తలెత్తాయి.
ఆయిల్ కంపెనీలు ఉద్దేశ పూర్వకంగానే బంకులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నాయని పెట్రోలు బంకుల యజమానులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో ఏళ్లుగా ఉన్న విధానాల్లో మార్పులు చేయడం ఎంతవరకూ సమంజసమని ప్రశ్నిస్తున్నారు. పెట్రోల్ బంకుల వద్ద వాహనాలు బారులు తీరి నిలిచిపోవడంతో ఒకవైపు వాహనదారులకు ఇబ్బందికర పరిస్థితులు కాగా...మరోవైపు హైదరాబాద్ నగర ప్రధాన రోడ్లపై ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తింది. ఎల్బీనగర్, ఉప్పల్, నాగోల్, మలక్ పేట , కోఠి, సికింద్రాబాద్, నాంపల్లి, పంజాగుట్ట, మెహిదీపట్నం, టోలీచౌకి, గచ్చిబౌలి, లింగంపల్లి, పటాన్ చెరువు, మియాపూర్, కూకట్ పల్లి, మాధాపూర్, అమీర్ పేట, ఎస్సార్ నగర్, బేగంపేట, తిరుమల గిరి పరిసరాల్లో ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు ట్రాఫిక్ క్రమబద్దీకరించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. పెట్రోల్ కొరతలేదని, వదంతులను నమ్మవద్దని వినియోగదారులకు అవగాహన కల్పించారు.
ఆయిల్ కంపెనీలు ముందస్తుగా నగదు చెల్లింపు విధానంతోనే ఇంధన సరఫరాలో ఆలస్యమైందే తప్ప... ఇంధన కొరత లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇంధన నిల్వలు పుష్కళంగా ఉన్నాయని, ఎక్కడా పెట్రోల్, డీజిల్, వంట గ్యాస్ కొరత లేదని పౌర సరఫరాల శాఖ స్పష్టంచేసింది. డిపోలలో తగినంత ఇంధనం ఉన్నా ప్రజలు భయపడి అనవసరంగా తమ వాహనాల ట్యాంకులు నింపుకోవడానికి ఎగబడటం వల్ల కృత్రిమ కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉందనే విషయాన్ని గుర్తించాలని అధికారులు సూచించారు.
పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ కొరతపై వ్యాపిస్తున్న వదంతుల నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రజలకు స్పష్టమైన భరోసా ఇచ్చింది. రాష్ట్రంలో ఎలాంటి ఇంధన కొరత లేదని సివిల్ సప్లైస్, ఇరిగేషన్ మంత్రి ఎన్. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వెల్లడించారు. సివిల్ సప్లైస్ కమిషనర్ స్టీఫెన్ రవీంద్రతో కలిసి నిర్వహించిన పత్రికా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, వచ్చే మూడు నెలలకు సరిపడా నిల్వలు ఉన్నాయని తెలిపారు.
ఆయిల్ మార్కెటింగ్ సంస్థలు — ఇండియన్ ఆయిల్ (IOCL), భారత్ పెట్రోలియం (BPCL), హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం (HPCL) — సరఫరాలను పెంచినట్లు మంత్రి తెలిపారు. రోజువారీ డిమాండ్ 17,246 కిలోలీటర్లకు కంటే 17,898 కిలోలీటర్ల సరఫరా జరిగిందని, దాదాపు 652 కిలోలీటర్ల అదనపు నిల్వ ఉందని వివరించారు.
పానిక్ కొనుగోళ్ల కారణంగా డిమాండ్ 25 శాతం పెరిగినప్పటికీ, సరఫరా సగటుతో పోలిస్తే 22 శాతం ఎక్కువగా కొనసాగుతోందని చెప్పారు. అదనంగా 16,000 కిలోలీటర్ల బఫర్ స్టాక్ సిద్ధంగా ఉంచినట్లు, 1,200 అదనపు ట్యాంకర్లను వినియోగంలోకి తెచ్చినట్లు వెల్లడించారు.
రాష్ట్రంలో నెలకొన్న పెట్రోల్, గ్యాస్ సిలిండర్లు, యూరియా నిల్వలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. . ఇంధన సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా ఉండేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చించారు. ముఖ్యంగా పెట్రోల్, గ్యాస్ కొరత తలెత్తకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు, నిల్వల నిర్వహణపై చర్చించి..ఇంధన సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ముఖ్యంగా పెట్రోల్, గ్యాస్ కొరత తలెత్తకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు, నిల్వల నిర్వహణపై దిశా నిర్దేశం చేశారు.
