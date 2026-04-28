  • Petrol Crisis: తెలంగాణ, ఏపీ వ్యాప్తంగా పెట్రోల్ లాక్ డౌన్.. అసలు ఏం జరుగుతోంది..

Petrol Crisis: తెలంగాణ, ఏపీ వ్యాప్తంగా పెట్రోల్ లాక్ డౌన్.. అసలు ఏం జరుగుతోంది..

Fuel Crisis: గత మూడు రోజులుగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత వేధిస్తోంది. పలు చోట్ల పెట్రోల్, డీజిల్ కోసం వాహనాలు గంటల కిలోమీటర్ల  తరపడి లైన్ లో నిలుచున్నారు. మెజారిటీ పెట్రోల్ బంకులు నో స్టాక్ బోర్డ్ పెట్టడంతో ప్రజలు ప్యానిక్ కావడంతో ఒక్కసారిగా పెట్రోల్ బంకులకు పరుగెడుతున్నారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 28, 2026, 09:55 AM IST

Petrol Crisis: తెలంగాణ, ఏపీ వ్యాప్తంగా పెట్రోల్ లాక్ డౌన్.. అసలు ఏం జరుగుతోంది..

Petrol No Stock: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మొదలైన పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత  తాజాగా తెలంగాణకు కూడా పాకింది. ఇక్కడ కూడా మెజారిటీ బంకుల్లో పెట్రోల్ , డీజిల్ లేకపోవడంతో ప్రజలు నానా  ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. స్టాక్ ఉన్న పెట్రోల్ బంకుల వద్ద కిలోమీటర్ల మేర వాహనదారులు పోలో మంటూ క్యూ కడుతున్నారు. రాష్ట్రంలో తగినన్నీ నిల్వలు ఉన్నాయని పౌర సరఫరా శాఖ చెబుతున్నారు.  క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం ఆ పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు.  చాలా చోట్ల  నో స్టాక్ బోర్డులు దర్శనమిస్తున్నాయి. చమురు సంస్థలు సరఫరాలో ఆలస్యం చేస్తుండటం వల్లనే ఈ పరిస్థితి తలెత్తిందని పెట్రోల్ బంకు యజమానులు చెబుతున్నారు.   నో స్టాక్‌ బోర్డులు పెట్టాల్సి వస్తోందని డీలర్లు చెబుతున్నారు. పెట్రోలు, డీజిల్‌ దొరకదనే వదంతులు, ధరలు పెరుగుతాయనే ప్రచారంతో అందరూ అవసరానికి మించి కొనడం కూడా ఈ పరిస్థితులకు ఓ కారణం అని పెట్రోల్ బంకు డీలర్లు చెబుతున్న మాట. 

ఇక భాగ్యనగరంలో రామంతాపూర్, ఉప్పల్,  చంచల్‌గూడ, కేపీహెచ్‌బీ, జూబ్లీహిల్స్, ఎల్ బీ నగర్, చార్మినార్ వంటి ప్రాంతాల్లో కొన్ని బంకుల వద్ద నో స్టాక్‌ బోర్డులు దర్శనమిస్తున్నాయి. నిల్వలు నిండుకోవడంతో కామారెడ్డిలోని సిరిసిల్ల రోడ్డు పాత జాతీయ రహదారిపై ఇండియన్‌ ఆయిల్‌ పెట్రోల్‌ బంకును నిర్వాహకులు బంద్ చేశారు. అటు ఉమ్మడి మెదక్‌ జిల్లాలో డీజిల్‌ కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది.  చాలా ప్రాంతాల్లో బంకుల ఎదుట వందల వాహనాలు క్యూ కట్టాయి.  ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్ జిల్లావ్యాప్తంగా వాహనదారులు పెట్రోల్, డీజిల్ దొరక్క తీవ్ర ఇక్కట్లు పడుతున్నారు. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో ఈ ప్రభావం మరింతగా ఉంది. ఆలంపూర్, ఐజా ప్రాంతాల్లో ‘నో స్టాక్‌’ బోర్డులే కనిపిస్తున్నాయి.  

మంత్రి ఆదేశాల మేరకు పౌరసరఫరాల కమిషనర్‌ స్టీఫెన్‌ రవీంద్ర  అన్నిజిల్లాల అధికారులు, ఆయిల్‌కంపెనీల ప్రతినిధులతో టెలికాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించారు. ప్రతి పెట్రోలు బంకువద్ద పరిస్థితిని పరిశీలించి, నిరంతర ఇంధన సరఫరా జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులు ఆదేశించారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

