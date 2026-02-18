English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Pharmacist Grade 2: రోడ్డెక్కిన ఫార్మసిస్ట్ అభ్యర్థులు.. మా బతుకులతో ఆటలాడకండి అంటూ ఆందోళన!

Pharmacist Grade 2: రోడ్డెక్కిన ఫార్మసిస్ట్ అభ్యర్థులు.. మా బతుకులతో ఆటలాడకండి అంటూ ఆందోళన!

Pharmacist Grade 2 Candidates: ఫార్మసిస్ట్‌ గ్రేడ్‌ 2 ఉద్యోగాలకు పరీక్షలు నిర్వహించి చాలా రోజులు అవుతున్న ఫలితాలు విడుదల చేయకపోవడంతో అభ్యర్థులు ఆందోళన కార్యక్రమం చేపట్టారు. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 18, 2026, 02:10 PM IST

Pharmacist Grade 2: రోడ్డెక్కిన ఫార్మసిస్ట్ అభ్యర్థులు.. మా బతుకులతో ఆటలాడకండి అంటూ ఆందోళన!

Pharmacist Grade 2 Candidates Telugu News: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఫార్మసిస్ట్‌ గ్రేడ్‌ 2 ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియ అందని ద్రాక్షలా మారింది.. అభ్యర్థులు పరీక్షలు ఎన్నో నెలలు అవుతున్న ఫలితాల విడుదలపై ఎలాంటి స్పష్టత లేకపోవడంతో వేల సంఖ్యలో ఉన్న అభ్యర్థులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉన్నత అధికారుల చుట్టూ రోజు తీరుగుతున్నా.. వచ్చే నేల, వచ్చే నెల అంటూనే సమాధానమే తప్ప.. ఎలాంటి వాస్తవ రూపంలో ఫలితాలు రాకపోవడంపై నిరుద్యోగులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు..

ఈ ఫార్మసిస్ట్ గ్రేడ్-2 పరీక్షకు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 24,000 మంది అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు. పరీక్ష రాసి చాలా రోజులు గడుస్తున్నా.. కనీసం ప్రథమిక సమాచారం లేకపోవడంతో అభ్యర్థులు మండిపడుతున్నారు. రిజల్ట్స్‌ వస్తే.. మాకు ఉద్యోగం వస్తుందో లేదో తెలుస్తుంది.. దాన్ని బట్టి మా భవిష్యత్‌ ప్రణాళిక చేసుకుంటాం.. కానీ ఇలా కాలయాపన చయడం వల్ల చాలా మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతున్నాం.. అని పలువురు అభ్యర్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

ఈ నోటిఫికేషన్‌ చాలా మంది అభ్యర్థుల జీవితాల్లో ఊహించని సంక్షోభాన్ని సృష్టిస్తోంది.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా చేసుకుని చాలా మంది ఎంతో కష్టపడి ప్రిపేర్‌ అయ్యారు. అయితే, ఈ సమయంలో చాలా మంది అభ్యర్థులు తాము చేస్తున్న ప్రైవేట్‌ ఫార్మా కంపెనీలతో పాటు ఆసుపత్రుల్లోని ఉద్యోగాలను వదులుకున్నారు. చాలా మంది అభ్యర్థులు మీడియాతో మాట్లాడుతూ..నమ్మకంతో ఉద్యోగం వదిలాం.. ఇప్పుడు అటు ప్రైవేట్ లేక, ఇటు సర్కారు ఉద్యోగాలు రాక నడిరోడ్డుపై నిలబడ్డాం.. అంటూ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు..

Also Read: Nampally Court: నాంపల్లి CBI కోర్టు వద్ద హై అలర్ట్.. బాంబు బెదిరింపుతో ఉద్రిక్తత!

అభ్యర్థులు తాజాగా ప్రభుత్వంతో పాటు బోర్డుకు అల్టిమేటం జారీ చేశారు. ఎన్నిసార్లు చెప్పటిన అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని.. మర్చి నెలాఖరు లోపు ఫలితాలు విడుదల చేయకపోతే.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు చేపడతామని హెచ్చరించారు. అలాగే కొన్ని డిమాండ్లను కూడా వారు ముందుకు తీసుకు వచ్చారు. ఇందులో మొదటిది.. మార్చి 31లోపు ఫార్మసిస్ట్ గ్రేడ్-2 తుది ఫలితాలను వెల్లడించాలి. రెండవది నియామక ప్రక్రియలో పారదర్శకత పాటించాలి. మూడవది అభ్యర్థుల వయోపరిమితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని వెంటనే కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూల్ ప్రకటించాలి.

Also Read: Nampally Court: నాంపల్లి CBI కోర్టు వద్ద హై అలర్ట్.. బాంబు బెదిరింపుతో ఉద్రిక్తత!

